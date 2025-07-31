Андреева проиграла первый матч после Уимблдона. Мирра падала и плакала, ей вызывали врача

В четверг, 31 июля, на турнире WTA-1000 в Монреале начались матчи третьего круга. Сегодня выступали две из трёх российских теннисисток, вышедших в эту стадию. Пятая ракетка мира Мирра Андреева, посеянная четвёртой, играла с американкой Маккартни Кесслер (28), 32-м номером мировой классификации. Для Андреевой этот матч стал первым на турнире. В 1/64 финала 18-летняя россиянка имела bye, а во втором круге без борьбы прошла дальше, после того как Бьянка Андрееску снялась из-за травмы. Так что Мирра проводила первую встречу после Уимблдона, на котором ей удалось дойти до четвертьфинала.

Кесслер же во втором круге одержала волевую победу над Майей Джойнт — 4:6, 6:4, 6:3. Фаворитом отчётной встречи была Андреева, но ей не удалось подтвердить свой статус. Кесслер, подававшая в первом гейме, неудачно вошла в игру. Допустив серию неточностей, американка на брейк-пойнте ещё и двойную ошибку сделала, и Мирра начала с брейка под ноль. Однако закрепить успех россиянка не смогла. У Андреевой не проходила первая подача, в розыгрышах она также ошибалась, и её соперница с третьего брейк-пойнта добилась обратного брейка — 1:1.

Третий гейм Кесслер начала увереннее, чем первый, брала очки, но закончилось всё точно так же, то есть двойной ошибкой на брейк-пойнте. Этот брейк Мирра подтвердила, причём без шансов для соперницы — 3:1. Подумалось, что теперь россиянка окончательно захватит инициативу, однако не тут-то было. Андреева упустила брейк-пойнт, а в шестом гейме, то и дело срывая удары с форхенда, подарила сопернице второй брейк — 3:3.

Сделав очередной брейк в девятом гейме, Мирра вышла подавать на сет. Но потерпела неудачу — в основном из-за всё тех же неточностей с форхенда. После того как счёт стал 5:5, теннисистки ещё раз обменялись брейками. Андреева и в 12-м гейме не смогла подать на партию. На брейк-пойнте она допустила двойную ошибку, после чего принялась бить себя рукой по ноге.

Пришлось играть тай-брейк. В нём Андреева дважды выходила вперёд с мини-брейком, однако соперница в обоих случаях сразу же отыгрывалась. После 5:4 россиянка отдала три очка подряд, и Кесслер взяла сет — 7:6 (7:5) за 58 минут. Потерпев поражение в партии, Мирра не смогла обуздать эмоции, швырнула ракетку и расплакалась.

В начале второго сета неприятности Андреевой продолжились. В первом гейме она спаслась с двойного брейк-пойнта, а вот в третьем Кесслер, которая в целом играла активнее соперницы, использовала первый же шанс взять чужую подачу. После этого у россиянки вообще перестало что-либо получаться, а у американки залетали даже мячи повышенной сложности. В пятом гейме Мирра под ноль отдала подачу, причём на брейк-пойнте подвернула левую ногу, упала и какое-то время не могла встать, а поднявшись, в слезах дохромала до скамейки и запросила медицинский перерыв.

Ногу затейпировали, и Андреева смогла вернуться на корт. Начало — вернее, продолжение — вышло обнадёживающим. Россиянка преимущественно за счёт неудачных действий американки провела обратный брейк. В седьмом гейме Мирра на брейк-пойнте в который уже раз сорвала форхенд, и счёт стал 5:2 в пользу Кесслер. Подать на матч Маккартни не смогла, а в девятом гейме ещё и матчбол на приёме упустила, пробив в коридор, хотя корт там был открыт. Второй шанс закончить встречу американка получила в 10-м гейме. Тут ей хватило одного матчбола — 7:6 (7:5), 6:4 за 1 час 42 минуты.

А 42-й номер рейтинга WTA Вероника Кудерметова противостояла двукратной чемпионке турниров «Большого шлема» второй ракетке мира Кори Гауфф (1). Кудерметова до этого прошла Кристину Букшу и Ольгу Данилович, а Гауфф во втором круге в сложном матче победила Даниэль Коллинз — 7:5, 4:6, 7:6 (7:2).

Ранее Вероника и Кори трижды играли друг с другом — в 2023 году. Россиянка победила в четвертьфинале Дохи, а американка была сильнее на грунте Штутгарта и в Пекине. На момент публикации материала в матче идёт первый сет.

Ранее в этот день Карен Хачанов вышел в 1/8 финала — мужской «Мастерс» в рамках Открытого чемпионата Канады проходит в Торонто. В ночь с 31 июля на 1 августа мск Даниил Медведев сразится с действующим чемпионом Canadian Open Алексеем Попыриным, а в следующий игровой день свои матчи проведут Андрей Рублёв и Анна Калинская.

Открытый чемпионат Канады закончится 7 августа. За всеми событиями следите на «Чемпионате».