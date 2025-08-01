Медведев завершил выступление в Торонто. Против Попырина он не реализовал 9 брейк-пойнтов!

На «Мастерсе» в Торонто подошёл к концу пятый игровой день. И закрыл его своим матчем третьего круга Даниил Медведев.

В соперники россиянину (№14) достался действующий чемпион турнира Алексей Попырин (№26).

Австралиец уступал Даниилу по счёту личных встреч: 1-4. Последний их поединок состоялся пару месяцев назад на «тысячнике» в Риме. Тогда сильнее оказался Медведев (6:4, 6:1). После победы он раскрыл секрет успеха против Попырина.

«Когда ты ему играешь под лево, то нет такого, что он за один удар может сразу закончить розыгрыш. Но часто, чтобы сыграть под лево, надо сначала сыграть под право, но сыграть надо не слишком плохо, иначе он тебе забьёт. То есть надо как-то его двигать, где-то не двигать, где-то под лево сыграть, много таких разных моментов. При этом, как я и говорил, будет один удар, когда он ударит со всей силы, и там уже получится либо виннерс, либо ошибка. Поэтому подавать надо было хорошо, но я с этим как раз справился», — рассказал россиянин «Чемпионату».

К новой, уже шестой встрече с австралийцем Медведев подошёл в неоднозначной форме. С одной стороны, Даниил был неплох на прошлом турнире в Вашингтоне, а в четвертьфинале его по большей части подвело неважное самочувствие из-за сумасшедшей жары. С другой стороны, турнир в Торонто россиянин начал немного тревожно: с многочисленных ошибок в матче второго круга с Далибором Сврчиной.

«Был тяжёлый матч. Играл плохо, но лучше играть плохо и победить, чем играть хорошо и уступить. Победа всё равно самое главное в спорте. Есть день отдыха, тренировок, чтобы немножко расслабиться и попробовать следующий матч сыграть лучше. Потому что были и какие-то хорошие моменты, и плохие, и ужасные. Но боролся за каждый мяч и рад, что победил», – так Медведев объяснил трудности против Сврчины в эфире «Больше!».

При этом Даниил признался, что ему комфортны те условия и быстрые корты, что есть в Торонто. Правда, совладать с этой скоростью в поединке с Алексеем ему было крайне трудно. До конца неизвестно, что тревожило Медведева: позднее начало матча, погодные условия или что-то другое, но матч он начал очень суетливо, а уже в третьем гейме позволил Попырину сделать брейк. Для детальности рассказа: эту свою подачу он закрыл двойной ошибкой. Но вот австралийцу в этой встрече тоже было непросто – и он допускал многочисленные неточности, которыми воспользовался Медведев в восьмом гейме и сделал обратный брейк.

Первые два сетбола Даниил заработал на приёме при счёте 6:5, однако Алексей оформил несколько убедительных подач и просто так победу сопернику не отдал. Но россиянин оказывал колоссальное сопротивление, ловил австралийца на хаотичном передвижении по корту. В итоге с третьей попытки Медведев закрыл в свою пользу этот 13-минутный гейм, а вместе с ним и стартовый сет (7:5).

Даниил Медведев Фото: Matthew Stockman/Getty Images

К началу второй партии россиянин подошёл на довольно низком уровне концентрации, чем позволил оппоненту сразу завоевать преимущество в счёте. Сам Медведев по ходу партии имел всего два брейк-пойнта, но ни одним не воспользовался – уж слишком активен и непредсказуем был Попырин в этом матче. После победы в Риме Даниил говорил, что с Алексеем нужно быть сосредоточенным, вариативным, гибким. Только вот все эти качества в новом противостоянии, скорее, были на стороне австралийца. Он, впрочем, второй сет и забрал – 6:4.

В решающей партии ничего кардинально нового в свою игру Медведев привнести, увы, не смог. Отражалось это и на счёте: сет вновь начался с раннего брейка Попырина, который тот пронёс до самого конца. Хотя в остальное время Даниил шикарно держал свою подачу и цеплялся за розыгрыши на приёме. В последнем гейме россиянин не смог взять ни очка, а австралиец закрыл подачу «под ноль» и завершил поединок с итоговым счётом 5:7, 6:4, 6:4.

Парни провели на корте 2,5 часа, а Медведев не реализовал 9 из 11 заработанных брейк-пойнтов. Дальше Попырин сразится с Хольгером Руне.

Медведев второй раз в карьере уступил Попырину. В лайв-рейтинге Даниил зависнет на 14-й строчке, но он рискует опуститься ниже в случае успешной игры на неделе Карена Хачанова, Якуба Меншика, Алехандро Давидович-Фокины и прочих.

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