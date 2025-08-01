В Канаде Сафин взял первый «Мастерс» на пути к «Шлему». Помогут ли его советы Рублёву?

Легендарный российский теннисист Марат Сафин за карьеру выиграл 15 титулов на уровне ATP, включая два турнира «Большого шлема» и пять «Мастерсов». На соревнования последней категории, победа в которых приносит 1000 рейтинговых очков, приходится каждый третий трофей Сафина, что является очень солидным показателем.

Примечательно, что свой первый «Мастерс» Марат взял в Канаде в далёком 2000 году. Сейчас на данном турнире играет его подопечный 11-я ракетка мира Андрей Рублёв. Сафин не присутствует в Монреале лично и может присоединиться к Андрею только на US Open в случае удачного оформления визы и позже на турнирах в Китае. Однако Марат определённо способен и на расстоянии дать российскому теннисисту ценные советы для удачного выступления в Канаде.

20-летний Марат Сафин приехал на канадский «Мастерс» в 2000-м в качестве восьмого сеяного. Молодой теннисист имел в резюме три титула (Бостон, Барселона, Мальорка) и стремительно врывался в теннисную элиту, но всё-таки не входил в число главных претендентов на титул в Торонто. Выше котировались легендарные американцы Пит Сампрас и Андре Агасси, а также опытные швед Магнус Норман и россиянин Евгений Кафельников.

Марат Сафин в 2000 году Фото: Jamie Squire/Getty Images

Сафин быстро доказал, что его стоит воспринимать всерьёз. Первые соперники Марата были не слишком именитыми. У россиянина возникли некоторые проблемы с французом Микаэлем Льодра (5:7, 6:2, 7:6) в первом круге, но марокканец Карим Алами (7:6, 6:2) и армянин Саргис Саргсян (6:1, 6:2) были пройдены довольно легко.

В четвертьфинале Сафин попал на второго сеяного Пита Сампраса. Марат не стушевался перед на тот момент 13-кратным чемпионом ТБШ и дожал легендарного американца в трёх сетах – 6:4, 3:6, 7:6.

«Трудно с ним играть. Как-то все нестандартно у него сегодня получалось. Марат зачастую предугадывал мои действия, а свои намерения весьма умело маскировал», – сказал после матча Пит.

Марат Сафин стал большой проблемой для легендарного Пита Сампраса в 2000 году Фото: Rick Maiman/Getty Images

Это была первая, но далеко не последняя победа Сафина над Сампрасом. За карьеру у Марата 4-3 по личным встречам с Питом. Успех в Торонто был важен для обретения уверенности Сафиным. Через месяц Марат победил Сампраса (6:4, 6:3, 6:3) в финале US Open и взял свой первый «Шлем».

Что касается непосредственно канадского «Мастерса», то проход Сампраса фактически расчищал для Сафина путь к титулу. Андре Агасси, Магнус Норман, Густаво Куэртен, Евгений Кафельников, Томас Энквист, Ллейтон Хьюитт и вообще кто-либо из сеяных игроков до полуфинала не добрались. Основная задача Марата заключалась в том, чтобы избежать эйфории от предыдущего успеха и без лишних трудностей доказать своё преимущество над менее именитыми соперниками.

В полуфинале Сафин в трёх сетах дожал ветерана тура южноафриканца Уэйна Феррейру (6:2, 5:7, 6:4). А в матче за титул Марата ждал сенсационный квалифаер из Израиля Харел Леви (6:2, 6:3). Этот теннисист за карьеру никогда не проходил второй круг на «Шлемах», но в Торонто показал едва ли не лучшую игру в жизни и благодаря выходу в финал вскоре впервые поднялся в топ-30. Но всё-таки титул ему не достался.

Сафин забрал $ 400 тыс. призовых и поднялся на четвёртое место в рейтинге ATP, обойдя Кафельникова и став первой ракеткой России. А ещё окончательно утвердился в статусе теннисиста, который претендуют на самые престижные трофеи. Последующий титул на US Open – 2000 стал ярчайшим тому доказательством.

Сейчас Сафину очень хочется, чтобы на канадском «Мастерсе» успешно выступил его подопечный Андрей Рублёв. Андрей защищает в Монреале очки за прошлогодний финал. Пока россиянин добрался до третьего круга, где встретится с итальянцем Лоренцо Сонего. Соперник более чем проходной, а в случае успеха Рублёва ждёт победитель пары Алехандро Давидович-Фокина – Якуб Меншик.

В потенциальном четвертьфинале Андрею грозит встреча со вторым сеяным Тейлором Фрицем, но в целом непреодолимых оппонентов в Торонто сейчас нет, учитывая отсутствие Карлоса Алькараса, Янника Синнера и Новака Джоковича. Рублёв – один из многих реальных претендентов на титул в Монреале, а ценные советы и победный канадский опыт Марата Сафина должны лишь помочь ему добиться столь нужного успеха.