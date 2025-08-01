Волевая победа Рублёва в Торонто! Он впервые с февраля одолел на харде соперника из топ-50

Шестой игровой день стартовал на турнире серии ATP-1000 в Торонто! И одним из первых в пятницу, 1 августа, свой матч третьего круга провёл Андрей Рублёв.

В соперники россиянину (№11) достался непростой итальянец Лоренцо Сонего (№38). Несмотря на разницу в рейтинге, Лоренцо мог стать серьёзным препятствием для Андрея.

Во-первых, у парней равный счёт личных встреч (2-2). Во-вторых, ни одна встреча не завершилась в двух лёгких сетах. Пожалуй, самым быстрым из всех оказался самый первый поединок теннисистов в финале хардового турнира в Вене-2020. Тогда победа со счётом 6:4, 6:4 осталась за Рублёвым.

К слову, во второй игре с Сонего на харде – в Метце в прошлом году – Андрей тоже одержал победу (7:6, 7:5). А вот в обеих встречах на грунте россиянин своему итальянскому визави уступил. В одной из них – в Риме-2021 в трёх сетах (6:3, 4:6, 3:6), а в другой – крайне драматичной – на «Ролан Гаррос» – 2023 в пяти партиях (7:5, 6:0, 3:6, 6:7, 3:6).

В первые дни канадского «Мастерса» Рублёв признался, что испытывает трудности в Торонто из-за жары, очень быстрого покрытия и непредсказуемого отскока. При этом перед встречей с Сонего он одержал уверенную победу над Юго Гастоном (6:2, 6:3).

Лоренцо же на пути к третьему кругу одолел Бу Юньчаокэтэ (6:1, 6:4). Стартовый матч итальянец, как и россиянин, пропустил на правах сеяного.

Лоренцо Сонего Фото: Zuma/TASS

С самого начала поединка действия и настрой Рублёва внушали позитив: был в порядке форхенд, и сразу стали проскакивать выходы к сетке. Андрей смотрелся солидно даже вопреки тому, что на первой же своей подаче он позволил сопернику с 40:0 сравнить. Спасло то, что итальянец всё же не довёл дело до брейка. Пара возможностей повести по счёту появилась у россиянина в следующем же гейме, но Сонего оба опасных мяча отыграл неберущейся первой подачей в тело.

После сложных стартовых геймов каждый стал быстрее и увереннее брать свои подачи. Но только до момента, пока Рублёв не стал подавать при счёте 5:6. Сонего буквально выцарапал себе два брейк-пойнта, а россиянин смог спасти лишь один из них. В ключевых розыгрышах Андрей наошибался с форхенда – того самого элемента, вокруг которого он в хорошие дни строит всю игру. В итоге у Лоренцо ушло 52 минуты на то, что закрыть стартовый сет в свою пользу (7:5).

Оба теннисиста к началу второй партии сохранили средний уровень из первого сета, а Рублёв смог даже чуть прибавить на приёме в третьем гейме. Это – а ещё отсутствие первой подачи у Сонего – помогли Андрею сделать брейк. И тут же его подтвердить.

Лоренцо старался играть широко, вырисовывал красивые линии, однако эффективность этих хайлайтов была невелика. В итоге Рублёв смог через всю партию пронести преимущество по счёту. Даже несмотря на то, что ему пришлось отыгрываться на своей подаче при 5:4 со счёта 0:30 в гейме. Во втором сете, продлившемся 50 минут, Андрею помог процент выигрыша на первой подаче — аж 94%! У Лоренцо по этому же показателю набралось 77%.

Андрей Рублёв Фото: Zuma/TASS

Решающая партия не могла начаться иначе, кроме как с затяжного гейма на подаче Сонего и, к счастью для болельщиков россиянина, брейка Рублёва. Правда, совсем скоро Андрей это лидерство упустил, Лоренцо сравнял счёт, и россиянин тут же вновь сделал брейк!

Игра складывалась нервно, при 3:2 Рублёву пришлось отыгрываться с 0:30, но он с этим справился. Решающий розыгрыш случился при 4:3, 30:30 на подаче Андрея, когда Лоренцо вёл игру, классно двигался по корту, но всё же уступил очко россиянину, который здорово оборонялся на задней линии. В следующем же гейме итальянец проиграл свою подачу, а Рублёв закрыл встречу с итоговым счётом 5:7, 6:4, 6:3.

Для Андрея это первая победа на харде над соперником из топ-50 со времён удачного матча с Джеком Дрейпером в финале Дохи почти полгода назад. В лайв-рейтинге Рублёв останется на 11-й строчке, но сократит отставание от 10-го Лоренцо Музетти до 95 очков. Максимум, которого сможет достичь россиянин по итогам турнира – это вернуться на седьмое место в случае победы.

Следующий соперник – Алехандро Давидович-Фокина. В противостоянии с испанцем Рублёв ведёт с комфортным преимуществом (5-1).