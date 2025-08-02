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Монреаль-2025: сетки, результаты, расписание, где смотреть, Анна Калинская проиграла Элине Свитолиной

Калинская в Монреале менее чем за час разгромно уступила украинке. Анне вызывали врача
Александр Насонов
Анна Калинская
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В четвёртый круг канадского «тысячника» не вышла ни одна россиянка.

В ночь с 1 на 2 августа мск на турнире WTA-1000 в Монреале закончились матчи третьего круга. Сегодня на корт вышла Анна Калинская, остававшаяся последней представительницей России на этой стадии. В предыдущий игровой день в 1/16 финала выступали Мирра Андреева и Вероника Кудерметова, однако они свои матчи проиграли. Подробнее об этом читайте в отдельном материале.

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Соперницей Калинской, занимающей 31-е место в рейтинге WTA, была украинка Элина Свитолина, посеянная 10-й. Россиянка в первых двух матчах на турнире одержала сложные победы. И Энн Ли, и Элисе Мертенс Анна прошла в трёх партиях. Свитолина же в первом круге имела bye, а во втором остановила Камиллу Рахимову (7:5, 6:2).

WTA-1000. Монреаль-2025. Турнирная сетка

У Калинской был негативный баланс встреч со Свитолиной — 0-2. Впервые теннисистки сыграли друг с другом на грунте Рима в 2024 году, и та встреча завершилась в пользу украинки со счётом 6:3, 6:3. А в Дубае в этом году Элина одержала ещё более убедительную победу — 6:1, 6:2. Кроме того, Анна играла с повреждением колена, которое, впрочем, не помешало ей выйти в третий круг.

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Однако в отчётном матче Калинская не смогла навязать борьбу сопернице. Первый сет Свитолина забрала вообще без вопросов. Россиянка на приёме взяла лишь четыре очка за четыре гейма — о брейк-пойнтах и речи не было. Анна выиграла только один гейм, четвёртый. Элина с двумя брейками добилась победы в партии — 6:1 всего за 22 минуты. Отдав сет, Калинская взяла медицинский перерыв — всё из-за тех же проблем с коленом.

Медицинский перерыв Анны Калинской

Медицинский перерыв Анны Калинской

Фото: Кадр из трансляции

Второй сет проходил в более упорной борьбе, но исход оказался тем же. Первый гейм остался за Калинской, которая смогла отыграть брейк-пойнт. Однако после этого Свитолина повесила ей скрытую «баранку». В отличие от первой партии, Анна ни одного гейма не отдала без борьбы, а в четвёртом гейме и сама заработала брейк-пойнты, но упустила все три шанса. Свитолина же выдала 100-процентную реализацию брейк-пойнтов и всего за 56 минут одержала разгромную победу — 6:1, 6:1. Украинка восемь раз подала навылет, допустив две двойные ошибки, а у Калинской при одном эйсе оказалось пять двойных.

Монреаль. 3-й круг
02 августа 2025, суббота. 04:10 МСК
Анна Калинская
31
Россия
Анна Калинская
А. Калинская
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
1 		1
6 		6
         
Элина Свитолина
13
Украина
Элина Свитолина
Э. Свитолина

Таким образом, в четвёртый круг «тысячника» в Монреале не вышла ни одна россиянка. А в мужской части Открытого чемпионата Канады («Мастерс» проходит в Торонто) в стадию 1/8 финала пробились Андрей Рублёв и Карен Хачанов.

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Canadian Open завершится 7 августа. За всеми событиями следите на «Чемпионате».

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