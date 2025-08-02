Джокович, звёзды Формулы-1 и парень Соболенко купили футбольный клуб. Зачем им это?

24-кратный чемпион турниров «Большого шлема» Новак Джокович вместе с бразильским бизнесменом Георгиосом Франгулисом и двумя звёздами автоспорта Фелипе Массой и Кевином Магнуссеном инвестировал средства во французский футбольный клуб «Ле-Ман».

Джокович, Масса и Магнуссен связаны спонсорскими обязательствами с инвестиционной компанией OutField, которая финансирует бразильскую команду «Коритиба». Франгулис любителям спорта больше известен как бойфренд первой ракетки мира Арины Соболенко, но он также является основателем бренда спортивного питания Oakberry и владеет акциями в других предприятиях, включая OutField.

Четверо новых инвесторов надеются помочь «Ле-Ману» подняться со второго в первый дивизион чемпионата Франции.

«Это партнёрство знаменует собой новую веху в истории, что соответствует амбициозному видению, реализуемому президентом клуба Тьерри Гомесом. Цель — продолжать устойчивое развитие футбольного клуба «Ле-Ман» во французском футболе и сделать его гордостью для жителей города, развивая уникальное спортивное наследие», — сказано в официальном заявлении «Ле-Мана».

«Ле-Ман» возлагает большие надежды с приходом в клуб Джоковича и других инвесторов Фото: Пресс-служба «Ле-Мана»

«Ле-Ман» основан в 1985 году, в начале этого века был довольно статусной командой во Франции. Клуб выступал в высшем дивизионе чемпионата страны Лиге 1 с 2004 по 2011 год, но был ликвидирован в 2013-м и лишился профессионального статуса из-за финансовых трудностей.

«Ле-Ману» пришлось подниматься наверх с пятого дивизиона чемпионата Франции. Не всегда это удавалось с первой попытки, однако прямо сейчас команда выступает во втором по силе дивизионе страны. Есть цель вернуться в элиту спустя полтора десятилетия. Инвестиции со стороны Джоковича, Массы, Магнуссена и Франгулиса должны помочь в этом процессе.

Георгиос Франгулис – не только бизнесмен и парень Арины Соболенко, но ещё и профессиональный автогонщик. Он отлично знает своего соотечественника Фелипе Массу, а также датчанина Кевина Магнуссена. Кевин в этом году остался без места в Формуле-1, однако ранее выступал за команду «Хаас», которую спонсирует Oakberry.

Примечательно, что все они приходят в команду из города, который славится своими автоспортивными традициями. «24 часа Ле-Мана» — старейшие действующие гонки на выносливость в мире. Они проводятся ежегодно с 1923 года и привлекают многих ведущих гонщиков и конструкторов мира.

«Мы хотим способствовать развитию бренда города и его спортивного наследия. У Ле-Мана уникальное имя в мировом спорте. Чувство принадлежности к этому делает наш проект исключительным», — прокомментировал инвестиции в футбольный клуб Франгулис, который лично присутствовал на торжественной церемонии.

Георгиос Франгулис стал инвестором «Ле-Мана» Фото: Пресс-служба «Ле-Мана»

Джокович может показаться в каком-то смысле лишним в компании Франгулиса, Массы и Магнуссена, однако это не совсем так. Новак дружит с Соболенко, а значит, хорошо ладит и с её бойфрендом. Кроме того, Джокович – большой любитель футбола.

Легендарный теннисист является давним фанатом итальянского «Милана», но пока об инвестициях в столь масштабный клуб ему думать несколько рановато. Лучше получить первый опыт в более скромном «Ле-Мане», а потом ставить перед собой глобальные цели.