Хачанов — в 1/4 финала «Мастерса» в Торонто! Карен впервые за год победил игрока топ-20

В субботу, 2 августа, на «Мастерсе» в Торонто (Канада) начались встречи четвёртого круга, то есть 1/8 финала. Сегодня играли представители верхней половины сетки, и в одном из матчей принимал участие россиянин. 16-я ракетка мира Карен Хачанов, посеянный 11-м, вышел на корт с бывшим вторым, а ныне 13-м номером рейтинга ATP Каспером Руудом. Хачанов, имевший bye в стартовом круге, в первых двух поединках на турнире прошёл квалифаеров Хуана Пабло Фиковича и Эмилиано Наву, выиграв в общей сложности четыре сета из пяти, а Рууд одолел Романа Сафиуллина и Нуну Боржеша, не потеряв на этом пути ни партии.

Шансы соперников в этой встрече оценивались как примерно равные, но с небольшим перевесом в пользу Хачанова, в районе 54 на 46. Россиянин неплохо провёл травяной сезон, увенчавшийся для него четвертьфиналом Уимблдона, а его норвежский соперник в этот раз пропустил все турниры на самом быстром покрытии. С другой стороны, пауза перед Торонто больше была как раз у Карена, который не выступал с Уимблдона, а Рууд в середине июля приехал на грунт Гштаада, где выиграл один матч и уступил в четвертьфинале.

В личных встречах Каспер вёл со счётом 2-0. Хачанов проиграл ему один из важнейших поединков в жизни, полуфинал US Open — 2022, закончившийся со счётом 7:6 (7:5), 6:2, 5:7, 6:2 в пользу Рууда. А впервые они встретились на грунте Рима в 2020-м, и тогда норвежец победил со счётом 6:3, 3:6, 6:1.

Каспер Рууд и Карен Хачанов после полуфинала US Open — 2022 Фото: Elsa/Getty Images

Хачанов, выбравший приём на жеребьёвке, сразу обозначил свои притязания на ранний брейк. Благодаря агрессивной игре на задней линии россиянин в первом же гейме заработал двойной брейк-пойнт. Однако дожать соперника не получилось — первый заход на брейк оказался неудачным. Свою же подачу Карен взял под ноль — 1:1.

Игровое преимущество Хачанова отразилось на счёте в пятом гейме. Рууд вёл 40:0 на подаче — и вдруг принялся ошибаться: то с хафкорта в сетку попадёт, то смэшем пробьёт в неё же. На втором брейк-пойнте Карен перетерпел Каспера в долгом розыгрыше, дождался от него очередной ошибки и сделал брейк. С его подтверждением у россиянина возникли сложности, однако отыграть двойной брейк-пойнт ему удалось (Рууд продолжал ошибаться; в основном барахлил форхенд), а в концовке гейма и подача помогла — 4:2.

В седьмом гейме Хачанов мог ещё дальше уйти в отрыв, но упустил двойной брейк-пойнт. На итоге, впрочем, это не сказалось. На своей подаче россиянин вообще больше не отдавал очков и забрал партию, длившуюся 45 минут, со счётом 6:4. Интересно, что Рууд на голову превзошёл соперника в таком важном компоненте, как подача: по эйсам — семь против двух, по двойным ошибкам — 0 против трёх, по проценту попадания первой подачи — 72% против 58%. Однако толку от этого было немного. Карен на своей первой подаче взял 15 очков из 15 и заслуженно выиграл сет.

Карен Хачанов Фото: Matthew Stockman/Getty Images

Во второй партии Хачанов чуть подкрутил подачу — стали чаще проходить эйсы. В своих геймах россиянин полностью контролировал ситуацию, а брейк, как и в первом сете, оформил в пятом гейме. Рууд помог ему двумя двойными ошибками, а на брейк-пойнте Карен здорово погонял Каспера по корту, дождался от него неточного удара и повёл 3:2 с брейком.

В восьмом гейме Хачанов дал слабину. Серия ошибок с форхенда привела к тому, что Карен впервые в поединке не удержал подачу, и Рууд сравнял счёт — 4:4. У россиянина была потрясающая возможность быстро закончить игру. Однако в девятом гейме он упустил тройной брейк-пойнт, а это были уже скрытые матчболы. Обидно — да, но не смертельно, поскольку в 11-м гейме Хачанов образцово отработал на приёме, отдав лишь одно очко, и, выйдя на 6:5, добился права подавать на матч. 12-й гейм, выигранный Кареном под ноль, стал последним — 6:4, 7:5 в пользу Карена чуть более чем за полтора часа.

Так Хачанов впервые почти за год одержал победу над игроком топ-20. В октябре 2024 года Карен в четвертьфинале «Мастерса» Париже одолел Григора Димитрова, который был тогда девятой ракеткой мира. После этого Хачанов потерпел 11 поражений в 11 матчах с теннисистами из первой двадцатки и вот только теперь прервал наконец эту ужасную серию.

В четвертьфинале Карен сразится с американцем Алексом Михельсеном (26), обыгравшим своего соотечественника Лёнера Тьена — 6:3, 6:3.

В воскресенье, 3 августа, свой матч 1/8 финала проведёт Андрей Рублёв, которого ждёт встреча с Алехандро Давидович-Фокиной. А закончится Открытый чемпионат Канады 7 августа. За всеми событиями следите на «Чемпионате».