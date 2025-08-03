Иванович выгнала Швайнштайгера из дома после измены. Новые детали развода звёздной пары

Чуть более недели назад стало известно, что бывшая первая ракетка мира Ана Иванович и легендарный немецкий футболист Бастиан Швайнштайгер окончательно расстались.

Некогда звёздная спортивная пара оформляет последние необходимые документы для развода и делит имущество, которое было совместно нажито за девять лет брака.

Основной причиной разлада между Иванович и Швайнштайгером стала измена футболиста. Бастиан несколько месяцев назад закрутил роман с болгарской фитнес-блогершей Сильвой Капитановой и не особо скрывал отношения с ней. Сербское издание Kurir рассказало новые детали о том, как расходились теннисистка и футболист.

Бастиан Швайнштайгер и Ана Иванович больше не являются парой Фото: JC Olivera/Getty Images

Швайнштайгер и Иванович долгое время вместе жили на Майорке. На этом же испанском острове проживает Сильва Капитанова. Причём болгарка отлично знала Иванович, ведь их дети ходили в одну школу.

По данным источников Kurir, Ана немедленно выгнала Бастиана из особняка в престижном районе Сон Вида, узнав о его романе с Капитановой. Иванович и раньше слышала подобные слухи, но не верила им, пока не получила неопровержимые доказательства в виде фото журналистов с пляжа, на которых Швайнштайгер обнимался с Сильвой.

Отмечается, что Бастиан не сопротивлялся отъезду. Футболист не стал отрицать измену и быстро договорился о доставке своих вещей по новому адресу. Швайнштайгеру не пришлось долго искать новый дом, поскольку он уже несколько месяцев тайно жил в другом месте, который использовал для встреч с Капитановой. Немец платил € 50 тыс. в месяц за аренду роскошной виллы. Неподалеку находится пляж, где их застали в интимный момент.

На территории поместья расположено множество вспомогательных построек, а его уединённость обеспечивается густым лесом и круглосуточной охраной. До виллы можно добраться двумя способами: по местной дороге или по морю, она считается одной из самых красивых и дорогих на острове. Казалось, что факт измены зафиксировать сложно, но папарацци смогли пробраться на закрытый объект и тем самым заметно ускорили разрушение брака Иванович и Швайнштайгера, который уже давно трещал по швам.

Новая девушка Бастиана привыкла жить в роскоши. Её бывший муж Маркос Феррагут — состоятельный бизнесмен и представитель одной из самых влиятельных семей Майорки. Он тоже ушёл от Капитановой, когда узнал об измене. У них осталось двое детей.

Иванович нелегко переживала расставание со Швайнштайгером. Изначально она почти не выходила из дома. Даже не забирала детей из школы и отправляла за ними обслугу, хотя обычно делала это сама. По данным источников из окружения сербки, самую глубокую боль ей причинило публичное предательство и унижение со стороны отца троих её детей, которого она любила. Дополнительно ранил тот факт, что она давно знала Капитанову и общалась с ней из-за учёбы их детей в одной школе.

Присутствие рядом близких, в особенности родителей, помогло Иванович справиться с трудностями и в конечном итоге двигаться дальше. Ана заезжала на последние турниры «Большого шлема» «Ролан Гаррос» и Уимблдон. Kurir утверждает, что она не собирается продавать дом стоимостью € 15 млн на Майорке, хотя Швайнштайгер со своей новой возлюбленной тоже будут жить на острове. Возможно, этот объект недвижимости станет поводом для судебного спора при разделе имущества, но пока Бастиан не высказывал намерений отобрать у Аны поместье, купленное во время брака.