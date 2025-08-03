Начинал играть в гараже, отказался от учёбы ради тенниса. С кем сыграет Хачанов в Торонто

Карен Хачанов сыграет в четвертьфинале «Мастерса» в Торонто с Алексом Михельсеном. Американцу всего 20 лет, и он стал самым молодым теннисистом из своей страны в 1/4 финала канадского «Мастерса» с 2001 года, когда до этой стадии добрался 18-летний Энди Роддик. Кстати, право на этот рекорд Михельсен завоевал в очной борьбе со своим хорошим другом, также американским теннисистом, который ещё моложе его – 19-летним Лёнером Тьеном, победив его в 1/8 финала (6:3, 6:3). Перед этим Алекс одержал волевую победу над Лоренцо Музетти.

При этом если бы Алекс пару лет назад принял другое решение относительно своей учёбы, то сейчас играл бы вовсе не в ATP, а за университет Джорджии, соревнуясь с другими колледжами. Университетский спорт в США очень развит, и теннис также знает несколько историй, когда игроки сначала несколько лет выступали на этом уровне, а уже после окончания обучения переходили в профессионалы и делали успешную карьеру. Наиболее яркие примеры – Даниэль Коллинз и Джон Иснер. Маккартни Кесслер, одолевшая на этом канадском турнире Мирру Андрееву, также выступала за университет, а Бен Шелтон начал это делать, но решил перейти на онлайн-обучение и сосредоточиться на профессиональной карьере.

Кстати, родители Алекса сами играли в теннис, однако как раз на уровне университетов. Отец преуспел в этом немного больше, но своим главным мотиватором Михельсен называет маму. «Она учила меня, как играть, и я тренировался с ней почти каждый день до 15 или 16 лет. Моё самое раннее теннисное воспоминание – мне где-то четыре года, начался дождь, и я кричу на маму из-за того, что не могу играть». Алекс впервые взял ракетку в руки, когда ему было три, и бил бэкхенды в гараже. Кстати, бэкхенд является его любимым ударом, а хард – любимым покрытием. При этом любимым турниром Михельсен называет проходящий на траве Уимблдон, а любимым городом, где проводятся теннисные соревнования – Париж. Там, конечно, есть и «Мастерс» на харде в зале, но всё же в первую очередь Париж в теннисном мире ассоциируется с грунтовыми кортами «Ролан Гаррос».

Однако вернёмся к важному решению в карьере американца. Михельсен сразу поверил в свои перспективы в ATP и решил не получать высшее образование – или по крайней мере отложить его на потом. По юниорам он в 17 лет выиграл парный Уимблдон-2022, а уже в следующем сезоне перешёл в профессионалы. Чего-то сверхвыдающегося Алекс пока не добился, но, в конце концов, не всем быть Карлосами Алькарасами, который к возрасту Михельсена уже взял US Open и стал самым молодым лидером мужского рейтинга в истории.

Алекс постепенно карабкается вверх в рейтинге, совсем недавно побывал в топ-30 и сейчас находится совсем рядом, на 34-й строчке. Он успел принять участие в трёх финалах турниров ATP в одиночном разряде – правда, уступил во всех трёх. В Ньюпорте-2023 Михельсена победил Адриан Маннарино, через год там же он уступил соотечественнику Маркосу Гирону, а в финале Уинстон-Сейлема-2024 был разгромлен Лоренцо Сонего (0:6, 3:6). В паре американец также проиграл все финалы (два), но там среди них был турнир куда серьёзнее – «Мастерс» в Цинциннати 2024 года. Впрочем, у Алекса есть титулы на «челленджерах», однако турниры такого уровня в официальный трофейный зачёт не идут.

Хачанов уже успел один раз проиграть Михельсену – в третьем круге Australian Open нынешнего сезона. Алекс тогда взял верх со счётом 6:3, 7:6 (7:5), 6:2, после чего уступил Алексу де Минору. Выход в 1/8 финала стал лучшим результатом Михельсена на крупных турнирах («Шлемах» и «Мастерсах») и оставался таковым до соревнований в Торонто. Соответственно, американец впервые сразится в четвертьфинале турнира такого уровня.

Карен так охарактеризовал Алекса в преддверии их поединка: «Он в каком-то смысле типичный американец. У него хорошая подача, хороший удар слева, бьёт плоско. В Австралии он по многим показателям сыграл лучше меня, я был недостаточно хорош. Надо будет сделать выводы. Условия отличаются от Австралии, хоть мы и играем на харде. Это другая часть сезона, мы оба уже в другой форме. Надо будет подготовиться и постараться взять реванш».

Матч Хачанова с Михельсеном состоится в понедельник, 4 августа. Точное время игры пока что не назначено. В случае победы Карен обгонит Даниила Медведева в рейтинге после завершения этого «Мастерса» и станет как минимум второй ракеткой России.

Личные встречи Хачанова и Михельсена