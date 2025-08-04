Рублёв — в четвертьфинале Торонто! Андрей прошёл дальше на отказе испанца

Для россиянина это первый выход в восьмёрку лучших на «Мастерсе» за год.

На «Мастерсе» в Торонто стартовал восьмой игровой день! И в нём свой матч четвёртого круга провёл Андрей Рублёв (№11). Ему в соперники достался хороший приятель и крайне опасный игрок – Алехандро Давидович-Фокина (№19).

Ранее парни пересекались на корте шесть раз – и лишь одну встречу в свою пользу смог закрыть Алехандро. Это был их последний поединок в Барселоне в этом году (7:5, 6:4). Все остальные пять матчей остались за Андреем.

Большие шансы на победу над россиянином у Давидович-Фокины были и на этот раз. Всё дело в том, что с каждым турниром в этом году испанец всё прибавляет и прибавляет. А на прошлой неделе он и вовсе в Вашингтоне дошёл до финала, где в драматичном поединке и с упущенными матчболами уступил Алексу де Минору (7:5, 1:6, 6:7).

Рублёв перед встречей с Давидович-Фокиной подтвердил, что не ждёт лёгкой прогулки в предстоящем поединке.

«Это будет серьёзный вызов для меня. Мы уже много раз играли, и в последний раз он меня победил, так что у меня есть дополнительная мотивация. Сейчас он в отличной форме, выигрывает сложные матчи, показывает хорошие результаты. Для меня это отличная возможность проверить себя и принять вызов», – сказал Андрей в студии Tennis Channel.

Перед встречей Рублёв отметил, что Давидович-Фокина – игрок с одним из лучших ударов слева, качественной работой ног, взрывным стилем игры и навыком держать высокий темп. И действительно, всё это присутствовало поначалу в игре испанца. Но и россиянин был убедителен: здорово у него шла подача, было разнообразным и качественным передвижение по корту. Правда, только до 2:1, «ровно» – в этот момент Андрей заработал брейк-пойнт, однако не реализовал его и начал сыпать невынужденными. Помог россиянину вернуть уверенность следующий гейм, в котором он выстоял, пару раз удачно сыграл у сетки и не дал сопернику повести по счёту.

Затяжным выдался гейм при счёте 4:5 на подаче Давидович-Фокины. Оба спортсмена были активны, но чуть более точным при агрессивной игре смог остаться испанец. После того как Алехандро удержал свою мини-партию, стало ясно, что всё решится на тай-брейке. Бодро держались оба, однако при 3:4 у Андрея не получилось удачно сыграть «подачу +1», мяч в простой ситуации полетел в аут, а сам россиянин не смог взять ни одного очка. Испанец завершил сет в свою пользу с итоговым счётом 7:6 (7:3).

Алехандро Давидович-Фокина Фото: Matthew Stockman/Getty Images

Сильно стал суетиться Рублёв в начале второй партии, занервничал, несколько раз покричал в сторону своего бокса. При 1:1 по геймам Андрей не реализовал три брейк-пойнта, из-за чего стал злиться ещё сильнее.

Мимо россиянина эти нервы не прошли: в седьмом гейме он вёл 40:0, после чего допустил пару двойных ошибок, довёл дело до пары брейк-пойнтов, но, к счастью для своего ментального состояния и интриги в матче, оба опасных мяча отыграл и не позволил Давидович-Фокине заполучить преимущество.

Занервничал под конец партии и Алехандро, физически устал, а Андрей, наоборот, прибавил и смог при 4:5 на своей подаче выбраться из непростой ситуации – счёта 0:30. Всё решилось на тай-брейке, где лишь два очка Рублёв уступил своему сопернику. И это всё невзирая на то, что Давидович-Фокина находился в двух мячах от победы и играл чище своего оппонента (16 невынужденных за второй сет у него против 19 – у россиянина).

Неясно было, откуда Давидович-Фокина может взять силы на решающий сет – во время гейма на первой же своей подаче Алехандро встал на колено, то ли желая восстановить дыхание, то ли пытаясь растянуть мышцы. Так или иначе, эту мини-партию с ранним брейком забрал Рублёв. Хотя при этом и продолжал нервничать после неточных ударов.

После трёх проигранных на старте решающего сета геймов и проведённых на корте 2 часов 20 минут Давидович-Фокина снялся, а Рублёв прошёл в четвертьфинал! Следующий соперник Андрея должен определиться в матче Иржи Легечка – Тейлор Фриц.

Рублёв вышел в первый четвертьфинал «Мастерса» за год. В последний раз ему это удавалось в Цинциннати в сезоне-2024. Ещё россиянин добрался до долгожданной победы над соперником из топ-20 – первой с февральского турнира в Дохе.

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