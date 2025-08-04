Собрал все четвертьфиналы «Мастерсов», но плох в математике. С кем сыграет Рублёв в Канаде

Андрей Рублёв пробился в четвертьфинал «Мастерса» в Торонто, где сразится с Тейлором Фрицем. Тейлор уже давно является лучшим американским теннисистом с точки зрения как рейтинга, так и результатов на крупных турнирах.

Отметим, что как раз благодаря выходу в 1/4 финала Торонто Фриц стал первым американским теннисистом, дошедшим как минимум до четвертьфинала на всех девяти существующих с 2009 года «Мастерсах». В 2009-м, напомним, появился шанхайский «Мастерс», а Гамбург потерял этот статус, став «пятисотником». Кроме того, Мадрид переехал с харда в зале на грунт, уступив свой «хардовый» слот в октябре как раз Шанхаю. Среди действующих аналогичным достижением могут похвастать серб Новак Джокович, француз Гаэль Монфис, хорват Марин Чилич, болгарин Григор Димитров, немец Александр Зверев, грек Стефанос Циципас, поляк Хуберт Хуркач, испанец Карлос Алькарас и два россиянина — Даниил Медведев и Андрей Рублёв.

Андрей Рублёв Фото: Matthew Stockman/Getty Images

При этом лучший результат Тейлора – титул в Индиан-Уэллсе-2022. В полуфинале того турнира Фриц обыграл как раз Рублёва (7:5, 6:4), получив в матче с россиянином небольшую травму лодыжки, а в финальном поединке оказался сильнее самого Рафаэля Надаля – 6:3, 7:6 (7:5). И перед стартом этого «Мастерса» Тейлор точно не входил в число фаворитов, поскольку был лишь 20-й ракеткой мира. На «Шлемах» же лучший результат американец показал в прошлом году, дойдя до финала домашнего мэйджора. В четвёртом круге US Open Тейлор тогда обыграл Каспера Рууда, в четвертьфинале – Александра Зверева, ну а на полуфинальной стадии оказался сильнее в пятисетовом дерби с Фрэнсисом Тиафо. Однако в финале с Фрицем уверенно разобрался Янник Синнер, за весь турнир отдавший всего два сета (в том числе Даниилу Медведеву в четвертьфинале). В этом сезоне Тейлор отметился ещё выходом в полуфинал Уимблдона, где в борьбе уступил Карлосу Алькарасу, едва не переведя матч в пятый сет.

Во время турнира в Вашингтоне, ставшего для Фрица следующей остановкой после Уимблдона, с ним произошёл небольшой курьёз. У Тейлора взяли интервью после вечеринки и после уточнения на тему того, богат ли он, предложили посчитать, какая сумма получится из 50 счетов по $ 20 каждый. Фриц на некоторое время «завис», сказал, что слишком много выпил, но затем всё же попытался решить эту задачку и насчитал $ 10 тыс. Получив уточняющий вопрос о том, как у него вышла такая сумма, Тейлор пересчитал в уме ещё раз и в итоге пришёл к правильному ответу, сказав, что 10 раз по 100 даст $ 1 тыс.

А если попросить кого-нибудь назвать первую ассоциацию с Фрицем, не связанную непосредственно с его выступлениями на корте, то наверняка это будет Морган Риддл. Они нашли друг друга в приложении для знакомств в начале 2020 года, а со следующего теннисного сезона Морган стала регулярно ездить с Тейлором по всем турнирам, оставив свою работу. С 2022-го Риддл начала постить в различных соцсетях видеоконтент на теннисную и околотеннисную тематику. Среди её видео были рекомендации, что лучше надеть на Australian Open, анализ моды Уимблдона – но также и объяснение правил тенниса, грубо говоря, для чайников. Сама американка до знакомства и начала отношений с Тейлором почти ничего не знала о теннисе и, по её словам, таким образом пытается помочь разобраться в деталях этого спорта людям с уровнем знаний, примерно аналогичным её тогдашнему. Также Риддл снимает влог о жизни в теннисном туре.

Морган Риддл Фото: Matthew Stockman/Getty Images

В какой-то момент благодаря всем этим видео Морган стала чуть ли не более популярной и узнаваемой, чем сам Тейлор. Конечно, последние успешные результаты и стабильность, выведшая Фрица на четвёртую строчку рейтинга, подняли его известность на очень приличную высоту, но ещё пару лет назад в тех же Штатах были люди, знавшие его в первую очередь как парня известного блогера, занимающегося спортом.

Кстати, до Риддл Фриц был женат – на Ракель Педрасе, также игравшей в теннис. Никаких серьёзных результатов она не добилась, ну или не успела – когда и ей, и Тейлору было 19 лет, у них родился сын, которого назвали Джорданом. Через два года, в 2019-м, пара развелась, так что с Риддл Фриц познакомился уже после того, как брак распался.

Возвращаясь к карьерным достижениям Тейлора, нужно отметить наличие у него олимпийской медали – правда, не золотой, а бронзовой. В паре с Томми Полом Фриц дошёл до полуфинала грунтовой Олимпиады-2024 в Париже, а в матче за третье место они обыграли Томаша Махача и Адама Павлашека. Также в составе сборной США Тейлор дважды взял United Cup – в 2023 и 2025 году.

С Рублёвым Фриц встречался уже девять раз и одержал пять побед – все на харде. Андрей не обыгрывал его на этом покрытии с Дубая-2021, взяв затем верх ещё на грунте Монте-Карло-2023 и Мадрида-2024. Кстати, обе встречи на этих «Мастерсах» состоялись в полуфиналах, и на обоих турнирах россиянин затем стал чемпионом. Тейлор, в свою очередь, четырежды победил Андрея на хардовых «Мастерсах».

Матч Рублёва с Фрицем состоится во вторник, 5 августа. Точное время игры пока что не назначено. Напомним, Андрей защищает здесь очки за прошлогодний финал Монреаля.

Личные встречи Рублёва и Фрица (4-5)