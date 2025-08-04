Шнайдер теперь работает с бывшим спаррингом Серены? Что известно про Сашу Бажина

17-я ракетка мира Диана Шнайдер начала сотрудничество с немецким тренером Сашей Бажиным, сообщает «Лучший теннисный подкаст».

Ранее Шнайдер работала с Карлосом Мартинесом. Пока неизвестно, останется ли испанский специалист в штабе спортсменки вместе с Бажиным.

В этом сезоне Диана Шнайдер находится в поиске подходящего тренера. Она недолго работала с Динарой Сафиной и Мариушем Копилом, а затем сотрудничала с Мартинесом, который ранее был тренером других российских теннисисток – Светланы Кузнецовой, Дарьи Касаткиной и Маргаритой Бетовой (Гаспарян).

Очевидно, что Шнайдер пока не нашла идеальную для себя опцию, поэтому пробует разные варианты. Выбор кандидатуры Бажина можно назвать логичным. Немецкий специалист обладает огромным опытом работы в женском туре.

Диана Шнайдер Фото: Dan Istitene/Getty Images

40-летний Бажин – бывший теннисист. Больших успехов на корте он не достиг, будучи максимум 1149-й ракеткой мира за карьеру. В 2007 году он стал спарринг-партнёром Серены Уильямс. Немец переживал с ней как моменты триумфов на турнирах «Большого шлема», так и неприятные инциденты. Например, когда Уильямс получила порезы ног на праздновании титула Уимблдона-2010. Серене пришлось пропустить год.

Бажин проработал с Уильямс восемь лет, за которые успел стать не просто её спаррингом, но и близким другом. В 2015 году немец начал выполнять обязанности партнёра по тренировкам Виктории Азаренко, после чего в аналогичной должности сотрудничал со Слоан Стивенс и Каролиной Возняцки.

Саша Бажин восемь лет проработал в команде легендарной Серены Уильямс Фото: Michael Dodge/Getty Images

За 10 лет в качестве спарринга Бажин заработал себе солидную репутацию, что позволило ему стать полноценным тренером. В сезоне-2017 он вошёл в команду Наоми Осаки, которая под его руководством выиграла два своих первых турнира «Большого шлема» на US Open – 2018 и Australian Open – 2019. В 2018-м WTA признала его лучшим тренером года.

Последующая работа Бажина с Кристиной Младенович (2019), Даяной Ястремской (2019-2020), Каролиной Плишковой (2020-2022, 2023) Алисией Паркс (2024) и Донной Векич (2024-2025) не увенчалась успехами уровня периода с Осакой, но немец остаётся очень востребованным тренером на рынке.

Донна Векич планировала отработать с Бажиным весь сезон-2025, однако летом прекратила сотрудничество, не защитив очки за прошлогодний полуфинал Уимблдона и вылетев из топ-50. Саша недолго оставался без работы и начнёт сотрудничество с Дианой Шнайдер, если информация о назначении подтвердится официально.

Саша Бажин недолго проработал с Донной Векич Фото: Из личного архива Донны Векич

Примечательно, что Шнайдер отдавала должное Бажину, ещё когда тот работал с Векич. Это случилось, когда Диана в начале сезона проиграла хорватке в третьем круге Australian Open со счётом 6:7, 7:6, 5:7.

«Хочу отметить, что после изматывающего равного трёхчасового матча с Донной Векич Диана Шнайдер и вся её семья подошли ко мне и пожали руку. Это настоящий профессионализм, и наверняка в ближайшем будущем она станет игроком топ-10. Дамы, спасибо за отличный теннис», – написал в соцсети Бажин.

Шнайдер пока не вошла в топ-10 рейтинга WTA, хотя в мае этого года поднималась на пока что рекордное для себя 11-е место. У Бажина теперь есть отличная возможность оправдать свой прогноз и лично помочь Диане ворваться в первую десятку.