Хачанов — в полуфинале «Мастерса» в Торонто! Он обошёл Медведева в рейтинге

Даниил теперь лишь третья ракетка России. А Карен за финал сразится со Зверевым.

Утром 5 августа мск на «Мастерсе» в Торонто завершились первые четвертьфиналы. В одном из них принимал участие российский теннисист Карен Хачанов, имевший 11-й номер при посеве. В соперниках у него оказался 20-летний американец Алекс Михельсен (26). Хачанов в четвёртом круге не отдал ни партии бывшей второй ракетке мира трёхкратному финалисту турниров «Большого шлема» Касперу Рууду — 6:4, 7:5. Михельсен в своём матче 1/8 финала обыграл другого американца Лёнера Тьена, который на год младше, — 6:3, 6:3. А до этого Алекс в третьем раунде отметился волевой победой (3:6, 7:6 (7:4), 6:4) над Лоренцо Музетти, третьим сеяным.

Хачанов и Михельсен не впервые играли друг с другом. В третьем круге Australian Open этого года американец нанёс россиянину чувствительное поражение — 6:3, 7:6 (7:5), 6:2. Вспоминая ту игру, Карен дал понять, что тот матч фактически не имеет отношения к предстоящей встрече. «Он в каком-то смысле типичный американец. У него хорошая подача, хороший удар слева, бьёт плоско. В Австралии он по многим показателям сыграл лучше меня, я был недостаточно хорош. Надо будет сделать выводы.

Условия отличаются от Австралии, хоть мы и играем на харде. Это другая часть сезона, мы оба уже в иной форме. Надо будет подготовиться и постараться взять реванш», — сказал он в интервью YouTube-каналу «Больше!».

Михельсен вошёл в игру лучше Хачанова. Американец отыграл брейк-пойнт в первом гейме, а во втором воспользовался тем, что россиянин допустил три двойные ошибки, и подтвердил свой брейк — 2:0. Однако Карен наладил подачу и постепенно перехватил инициативу. На приёме Хачанов рисковал, и его тактика окупилась. Соперник не отдавал свои геймы без борьбы, но Карен дважды подряд дожимал его с нескольких брейк-пойнтов и из 0:2 смог сделать 4:2, выдав два брейка подряд.

Во второй половине сета брейк-пойнтов и тем более брейков не было. Добытое преимущество Хачанов окончательно реализовал в 10-м гейме, в котором подал на сет — 6:4 за 50 минут. Михельсена в этой партии в целом подкосило большое количество невынужденных ошибок — 25 против 14 у россиянина.

Во второй партии теннисисты не смогли сделать ни одного брейк на двоих, хотя возможности у них были. Причём какие: в шестом гейме тройной брейк-пойнт упустил Михельсен, а в девятом Хачанов ответил ему тем же — для Карена это были уже скрытые матчболы. В 10-м гейме российский теннисист рисковал упустить партию, но благодаря подаче сумел отыграть два сетбола на приёме, имевшиеся у соперника, — 5:5.

Два гейма спустя пришлось играть тай-брейк. В нём Хачанов был точнее и, сделав на два мини-брейка больше (решающий перевес Карен добыл после 3:3), использовал первый же матчбол — 6:4, 7:6 (7:3) за 1 час 46 минут.

Так Хачанов в шестой раз в карьере вышел в полуфинал турнира серии «Мастерс». Он в третий раз сделал это на Открытом чемпионате Канады. В 2018-м Карен добился такого результата в Торонто, в 2019-м — в Монреале. Этот полуфинал станет для Карена третьим в сезоне-2025 — после Барселоны и Галле. В финал в этом году россиянин пока не выходил. Кроме того, Хачанов одержал 10-ю победу в последних 11 матчах против игроков не из топ-20.

Сегодняшняя победа привела к тому, что Хачанов обойдёт в рейтинге Даниила Медведева. Карен стал 13-м в лайв-рейтинге, а Медведев, закончивший выступления в Торонто, опустился на 15-ю строчку (между ними — Фрэнсис Тиафо). Таким образом, Даниил станет третьей ракеткой России.

В полуфинале соперником Хачанова станет Александр Зверев, который в четвертьфинале выбил теперь уже бывшего чемпиона Канады Алексея Попырина — 6:7 (8:10), 6:4, 6:3.

В новый игровой день свой четвертьфинал проведёт первая ракетка страны Андрей Рублёв. Его ожидает встреча с американцем Тейлором Фрицем, вторым сеяным.

«Мастерс» в Торонто закончится 7 августа. За всеми событиями следите на «Чемпионате».