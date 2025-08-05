«Каждая мелочь идеальна». Теннисисты поражены чудесной реконструкцией турнира в Цинциннати

Прямо сейчас проходят четвертьфиналы крупных турниров ATP и WTA – «Мастерса» в Торонто и «тысячника» в Монреале, но уже в конце недели все теннисисты съедутся на турнир аналогичной категории в Цинциннати. Некоторые игроки заранее прибыли в США, поскольку не дошли до поздних стадий в Канаде. В Огайо их ждал приятный сюрприз. Турнир в Цинциннати провёл тотальную реконструкцию, чем вызвал восторг у теннисистов.

Теннисный центр Lindner Family с 5 по 8 августа примет лучших игроков мира в Цинциннати. Соревнования проводятся в этом месте с 1979 года, однако впервые за долгое время спортсменов ждёт приятное улучшение.

В 2024 году объект был серьёзно модернизирован и реконструирован с привлечением инвестиций в размере $ 260 млн. Теннисный центр теперь имеет площадь 16,2 га – в два раза больше, чем раньше. На нём расположен 31 корт по сравнению с 21 годом ранее. На центральной арене полностью заменены сиденья. Также реконструированы гостиница и другие объекты для гостей турнира.

Теннисный центр в Цинциннати прошёл кардинальную реконструкцию Фото: Пресс-служба турнира в Цинциннати

К и без того обширному выбору ресторанов в Цинциннати добавились четыре новых – Jeff Ruby's Catering, Lobsta Bakes of Maine, Bibibop и Lucious Q. На объекте установлены три новые стационарные кухни для обслуживания игроков и гостей. Рядом с ресторанами появилась благоустроенная затенённая обеденная зона Commons на 1400 мест. Добавлена зона Garden Suites and Club. Это пространство для приёма гостей с тщательно подобранной отделкой внутренних и внешних лаунжей, удобствами мирового класса и меню, составленным знаменитым шеф-поваром Джетом Тилой.

В теннисном центре Lindner Family создано шесть новых площадок для пиклбола и две для падела. Также был открыт крытый комплекс на шесть кортов. Вокруг тренировочных площадок появились дополнительные места для сидения.

Кортов в Цинциннати стало больше Фото: Пресс-служба турнира в Цинциннати

Теннисные корты полностью обновлены. Они получили покрытие Har-Tru и новый двухцветный синий дизайн. «Чемпионс Корт» — совершенно новый стадион на 2300 мест — был возведён прямо у нового южного входа в спортивный центр. Это четвёртый по величине стадион комплекса.

Территория теннисного центра Lindner Family была переделана с целью создания «парковой атмосферы с акцентом на цветах и тени», говорится в пресс-релизе турнира в Цинциннати. Все дорожки на территории теперь бетонные, вместо старого асфальта вокруг комплекса появилось множество газонов (как натуральных, так и искусственных). Организаторы не забыли и про удобства участников турнира, которых теперь стало по 96 в мужской и женской сетках (ранее было по 54). Три нижних этажа теннисного центра капитально отремонтированы. Раздевалки расширены в два раза.

Создан новый, более просторный фитнес-центр. Рядом будет располагаться студия трансляции Tennis Channel, где болельщики смогут смотреть интервью с игроками после матчей. Всего в раздевалках есть 480 шкафчиков (332 для игроков, 148 – для тренеров). 42 стола, четыре спортзала (два крытых, два открытых) с 24 велотренажёрами, 10 беговыми дорожками, четырьмя эллиптическими и двумя гребными тренажёрами, четырьмя стойками для приседаний, двумя машинами Смита и парой тренажёров для жима ногами.

Ранее теннисный центр Lindner Family использовался только для проведения теннисных турниров, но с 2026 года он будет круглый год открыл для публики и перейдёт в разряд объектов общественного пользования во время различных мероприятий, которые не обязательно связаны со спортом.

Турнир в Цинциннати стал удобнее для болельщиков и теннисистов Фото: Пресс-служба турнира в Цинциннати

Цинциннати – город на юго-западе штата Огайо с населением чуть более 300 тыс. человек. По меркам США это провинция, которой очень далеко до оживлённых мегаполисов типа Нью-Йорка или Лос-Анджелеса. Не все теннисисты любили приезжать в Цинциннати, поскольку здесь фактически нечем заняться в свободное от тренировок и матчей время.

«В Цинциннати делать вообще нечего. Оказаться одному в Цинциннати… Вы когда-нибудь там были? Съездите и посмотрите, как там уныло», — говорил в своё время легендарный российский теннисист Марат Сафин.

Возможно, Сафин несколько изменил бы своё мнение о Цинциннати в лучшую сторону, если бы сейчас выступал в туре. Российские теннисистки, которые уже прибыли в Огайо, восторженно отзываются о реконструкции теннисного центра.

«Турнир в Цинциннати обновился. Игроки рассказывают, что зона раздевалок, ресторана, тренажёрного зала, лаунжа изменились, а самое заметное для зрителей — это новый цвет кортов, мне очень нравятся такие яркие цвета», — написала в соцсетях Наталья Вихлянцева.

«Я тут в приятном шоке. Турнир в Цинциннати переделал полностью всю зону для игроков, абсолютно новое просторное здание: теперь здесь большой выбор еды, всевозможные зоны для отдыха и разминки, также классные раздевалки. Сейчас это действительно турнир категории «Мастерс», на котором хочется оставаться как можно дольше», — отметила Камилла Рахимова.

Камилла Рахимова поражена условиями на турнире в Цинциннати Фото: Из личного архива Камиллы Рахимовой

«Первое впечатление от Цинциннати — вау!!!» — более лаконично высказалась Анастасия Потапова.

Реконструкцией теннисного центра в Цинциннати занималась компания Beemok Capital, расположенная в Огайо. Директор Beemok Янсен Делл гордится проделанной работой и считает, что другим турнирам по всему миру нужно стремиться к чему-то подобному.

«Наша цель состояла в том, чтобы создать уникальную концепцию на долгие годы. Вопрос теперь в том, поднимется ли остальной теннисный мир на этот уровень?» — сказал Делл.

Турниру в Цинциннати во многом повезло с владельцем. Им является американский миллиардер Бен Наварро, отец 11-й ракетки мира Эммы Наварро. Бена вдохновляет успех дочери на корте, поэтому он не жалеет денег на развитие принадлежащих ему турниров в Чарльстоне и Цинциннати.

Бен Наварро и Сэм Куэрри на обновлённом теннисном центре в Цинциннати Фото: Пресс-служба ATP

Бывший американский теннисист Сэм Куэрри 14 раз играл на «Мастерсе» в Цинциннати и в каком-то смысле жалеет, что не застал таких условий, как сейчас.

«Просто потрясающе. Здесь каждая мелочь идеальна. Игроки будут в восторге, болельщики – тоже. Я впервые сыграл в Цинциннати в 2006 году. Сейчас место проведения турнира даже не узнаешь, настолько всё изменилось в лучшую сторону почти за 20 лет. Это новый золотой стандарт для турниров серии «Мастерс» во всём мире. Теперь еда и столовая для игроков будут на самом высоком уровне. На многих турнирах, в том числе на этом раньше, была одна общая комната отдыха. Теперь в раздевалке, в ресторанах, есть отдельная комната отдыха и зоны комфорта. У игроков появится так много возможностей расслабиться. Реконструкция превзошла все мои ожидания. Я ожидал лишь общего обновления. Может быть, одного нового здания или двух, а не всего подряд. Так что я просто в восторге», — сказал Куэрри во время посещения теннисного центра с Беном Наварро.