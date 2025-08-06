Рублёв не защитил очки за прошлогодний финал Канады. Андрей уступил американцу

В ночь с 5 на 6 августа мск на «Мастерсе» в Торонто (Канада) состоялись заключительные четвертьфинальные матчи. В одной из встреч друг с другом играли первая ракетка России Андрей Рублёв, посеянный на турнире под шестым номером, и финалист прошлогоднего US Open американец Тейлор Фриц (2).

Матчи четвёртого круга оказались непростыми для обоих теннисистов: все полностью сыгранные партии заканчивались тай-брейком. Рублёв на отказе (6:7 (3:7), 7:6 (7:2), 3:0) прошёл Алехандро Давидович-Фокину, а Фрицу понадобилось почти три часа, чтобы победить Иржи Легечку со счётом 7:6 (7:4), 6:7 (5:7), 7:6 (7:5).

Начиная с 2021 года Рублёв, прошлогодний финалист Canadian Open, и Фриц хотя бы раз играют друг с другом в течение сезона, и чаще всего это происходит на «Мастерсах». В личном противостоянии у них было 4-5 не в пользу россиянина. Впервые эти игроки пересеклись в Индиан-Уэллсе семь с половиной лет назад, и тогда победу отпраздновал американец. Затем Андрей выиграл два матча, после чего Тейлор выдал серию из трёх побед. В полуфинале Монте-Карло-2023 волевую победу одержал Рублёв, Фриц взял верх в матче Кубка Лэйвера, а в 2024-м Андрей оказался сильнее (6:4, 6:3) в полуфинале Мадрида.

В первом сете Рублёв провалил лишь один гейм, второй, в котором не взял ни одного очка на подаче. Но именно это и предопределило победу Фрица в стартовой партии. Американский теннисист уверенно подавал, собрав за сет девять эйсов с хорошим процентом попадания первой подачи (70%), и не дал сопернику выйти на брейк-пойнты. В девятом гейме Тейлор использовал первый же сетбол — 6:3 всего за 32 минуты.

Вторая партия оказалась более драматичной, несмотря на то что до восьмого гейма включительно ни у кого не было ни брейк-пойнтов, ни тем более брейков. В девятом гейме Рублёв отдал подачу, и Фриц, имея 5:4, приготовился подавать на матч. Первые три брейк-пойнта в этом гейме Андрей упустил, потом ещё и матчбол отыграл благодаря хорошему приёму с бэкхенда, и использовал четвёртый брейк-пойнт — 5:5.

Ещё через два гейма состоялся тай-брейк, где всё решил один-единственный мини-брейк, который на 10-м мяче сделал Фриц. Рублёв в том розыгрыше пробил в сетку, после чего американец эйсом закрыл матч — 6:3, 7:6 (7:4) за 1 час 23 минуты. В этом сете Фриц 11 раз подал навылет — таким образом, всего у него оказалось 20 эйсов (а у Рублёва — шесть).

После матча Рублёв прокомментировал поражение. «Мне нечего особо сказать. Здесь игра очень простая, нужно только подавать, и выигрывает тот парень, который просто делает больше возвратов, потому что в этих условиях не так много тенниса. Тейлор невероятно подавал и хорошо принимал.

В итоге во втором сете я сыграл один плохой гейм при счёте 4:4. И то же самое случилось с ним, он сыграл один плохой гейм. Когда я подавал, а он меня брейканул, он был суперсконцентрирован. А потом произошло то же самое. Когда я брейканул его, он играл не очень хорошо, а я был суперсконцентрирован и смог его брейкануть. Вот и всё.

Тай-брейк был неудачным. У меня было три форхенда для удара, и я их не нанёс, так что особо нечего сказать», — приводит слова Рублёва журналист Адам Ласкарис в социальной сети X.

Фриц признался, что ему пришлось понервничать. «Вся та игра для меня была какой-то нервной. Странно, потому что он легко держал свою подачу, я легко держал свою. Всё было спокойно и расслабленно, и вдруг, когда я подаю, чтобы выйти в полуфинал, давление появилось из ниоткуда.

Никак не приукрасить — это была напряжённая игра. Мозг как будто выключился. Единственное, что можно сделать, — вернуться и выиграть сет. Я был бы гораздо более расстроен, если бы проиграл матч. Победа делает это не таким уж плохим воспоминанием», — цитирует его пресс-служба ATP.

В другом сегодняшнем четвертьфинале Бен Шелтон остановил Алекса де Минора — 6:3, 6:4. Шелтон станет соперником Фрица в полуфинале.

Таким образом, до полуфинальной стадии в Торонто добрался лишь один россиянин, а именно Карен Хачанов. Его соперником в 1/2 финала станет Александр Зверев.

Кроме того, на Открытом чемпионате Канады стали известны участницы женских полуфиналов («тысячник» проходит в Монреале). В верхней половине сетки за финал сразятся 18-летняя канадка Виктория Мбоко и победительница Уимблдона-2022 Елена Рыбакина. Мбоко на этом турнире впервые вышла в полуфинал на уровне WTA. На пути к полуфиналу канадская теннисистка обыграла двух чемпионок ТБШ: Софью Кенин — во втором раунде, Кори Гауфф — в четвёртом. В четвертьфинале Виктория одолела Джессику Бузас Манейро (6:4, 6:2).

Рыбакина в последних двух поединках на турнире обыграла украинок. В четвёртом круге Елена одержала волевую победу над Даяной Ястремской (5:7, 6:2, 7:5), а в 1/4 финала на отказе прошла Марту Костюк (6:1, 2:1).

«Нижнюю» полуфинальную пару составили четырёхкратная чемпионка ТБШ Наоми Осака и 22-летняя датчанка Клара Таусон. Осака во втором раунде отыграла матчболы в борьбе с Людмилой Самсоновой, в третьем победила победительницу «Ролан Гаррос» — 2017 Елену Остапенко, в четвёртом отдала лишь один гейм Анастасии Севастовой, а в четвертьфинале одержала убедительную победу над Элиной Свитолиной (6:2, 6:2).

Таусон же стала единственной из всех четырёх полуфиналисток, кто не проиграл пока ни сета. И это притом, что в соперницах у неё были победительницы ТБШ Ига Швёнтек и Мэдисон Киз! Американку в четвертьфинале Клара обыграла со счётом 6:1, 6:4.

Открытый чемпионат Канады завершится 7 августа. За всеми событиями следите на «Чемпионате».