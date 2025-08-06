Медведев идёт на Шелтона и Зверева, а Мирра снялась из-за травмы. Обзор сеток Цинциннати

Посреди недели, в четверг, стартует «Мастерс» в Цинциннати. Этот турнир всегда шёл сразу после аналогичного по статусу канадского соревнования, но с нынешнего сезона и там, и там расширили сетку с шести кругов до семи, что повлекло за собой и увеличение календарных сроков – вместо одной недели теперь нужны полторы. Начнётся первый круг и у мужчин, и у женщин 7 августа, а оба финала запланированы на 18-е (понедельник).

Цинциннати ожидаемо собрал более сильный состав, чем Торонто и Монреаль. Связано это как раз с расширением турниров, которое многие игроки критикуют. Если раньше между Уимблдоном и канадским «Мастерсом» был месяц отдыха (за исключением олимпийских сезонов, в которые летнее расписание уплотнялось), то теперь прошло всего две недели. Многие топ-теннисисты за это время не успели отдохнуть и подготовиться к турнирам в Северной Америке, поэтому в Канаду не прилетели Янник Синнер, Карлос Алькарас, Новак Джокович и Арина Соболенко. Снялся с турнира и Александр Бублик, взявший перед этим два титула подряд на мелких грунтовых стартах в Европе. Ещё ряд игроков как у мужчин, так и у женщин пропустили канадский «тысячник» из-за травм.

В Цинциннати по доброй воле (то есть не по причине проблем со здоровьем) не приехали только Джокович и Бублик. Синнер возглавил посев, Алькарас получил второй номер. Из топ-10 у мужчин нет ещё Джека Дрейпера, но у британца травма. По аналогичной причине снялись с Цинциннати Григор Димитров и Хуберт Хуркач (оба точно пропустят и US Open). Кстати, у болгарина из-за этого прервётся серия из 58 «Шлемов», в которых он принял участие. Серия длилась с Australian Open – 2011 и стала пятой в истории мужского тенниса после показателей Роджера Федерера (65), Андреаса Сеппи (66), Фернандо Вердаско (67) и Фелисьяно Лопеса (79).

Григор Димитров Фото: Julian Finney/Getty Images

Однако вернёмся к Цинциннати и изучим турнирную сетку. Все россияне, кроме Романа Сафиуллина, на этот раз оказались в одной половине – нижней, так что с Синнером никто из них до финала встретиться не может. Сам Янник в третьем круге идёт на Габриэля Диалло, в четвёртом – на Томаша Махача или Томми Пола, который в Канаде тоже не играл, залечивая небольшую травму. В четвертьфинале из сеяных итальянец может встретиться с Лоренцо Музетти или Каспером Руудом. Менее вероятные опции – Стефанос Циципас или Феликс Оже-Альяссим. Из топов по рейтингу в верхней половине сетки оказались также Тейлор Фриц (четвёртый сеяный) и Хольгер Руне (седьмой). Кстати, первым соперником датчанина может стать Роман Сафиуллин, которому для этого нужно победить Алехандро Табило.

Даниилу Медведеву, ставшему 12-м сеяным, в первом матче достанется либо Адам Уолтон, либо кто-то из квалификации. А вот дальше, в третьем круге, соперником россиянина наверняка будет Иржи Легечка, которого на двух последних турнирах с большим трудом одолели Алекс де Минор в третьем круге Вашингтона (австралиец в итоге стал там чемпионом) и Тейлор Фриц в четвёртом круге Торонто (американец уже вышел в полуфинал). Если пройти чеха, то в 1/8 финала наиболее вероятным оппонентом является Бен Шелтон, который как раз и сыграет с Фрицем в полуфинале канадского «Мастерса». С учётом далеко не лучшей формы самого Даниила эти испытания выглядят весьма серьёзными.

В соседней части сетки расположился Карен Хачанов, также до сих пор находящийся в Канаде. Там он сыграет с Александром Зверевым в полуфинале, а в Цинциннати может вновь встретиться с немцем уже в четвёртом круге. Первым соперником Карена будет либо Себастьян Офнер, либо один из квалифаеров, а в третьем круге им может стать Артюр Фис или Дженсон Бруксби. Что касается Зверева, то его наверняка ждут встречи с Гаэлем Монфисом и Брэндоном Накашимой. В четвертьфинале победители потенциальных матчей Шелтон – Медведев и Зверев – Хачанов идут друг на друга.

У Андрея Рублёва самая неприятная жеребьёвка среди трио сеяных россиян в плане соперника по второму кругу – им наверняка будет Лёнер Тьен, которому для этого нужно победить кого-то из квалификационного турнира. В третьем круге Андрею «светит» Алексей Попырин, который в Торонто не защитил титул, но выбил Медведева и только в трёх сетах проиграл Звереву. Ну а в 1/8 финала Рублёв может попасть на другого австралийца – Алекса де Минора. В случае победы над ним Андрей выходит по сетке на Карлоса Алькараса, так что россиянину расслабляться здесь точно некогда.

В женском турнире посев возглавила Арина Соболенко. Первая ракетка мира, как и Синнер, отдохнула после Уимблдона (хоть и не выиграла его, в отличие от итальянца, уступив в полуфинале Аманде Анисимовой) и готова к новым сражениям на теннисных кортах. И сетка у белоруски боевая – в первом же матче она может сразиться с Маркетой Вондроушовой, чемпионкой Уимблдона-2023. В третьем круге Соболенко выходит на прибавившую в последнее время Эмму Радукану, у которой был затяжной провал после сенсационного титула на US Open – 2021 – кстати, британка дала бой Арине на аналогичной стадии Уимблдона. В соседнем кусочке сетки, где определится потенциальная соперница белоруски по четвёртому кругу (1/8 финала), тоже всё насыщенно – там и Людмила Самсонова, и Лейла Фернандес (соперница Радукану по тому финалу US Open, совсем недавно выигравшая турнир в Вашингтоне), и 45-летняя Винус Уильямс, которая в Вашингтоне вернулась в WTA после полутора лет отсутствия и прошла один круг, победив Питон Стирнс.

Арина Соболенко Фото: Clive Brunskill/Getty Images

Соседнюю восьмушку сетки возглавляет Мэдисон Киз (шестой номер посева). Туда же попала Елена Рыбакина, ставшая девятой сеяной. Выйти друг на друга они могут в четвёртом круге. Во втором круге у Рыбакиной намечается дерби с Юлией Путинцевой, а в третьем – встреча с Элисе Мертенс. Киз же в третьем круге может сыграть с Анастасией Павлюченковой (27). Россиянке для этого нужно победить Елену-Габриэлу Русе или кого-то из отборочных соревнований, а американке – Бернарду Перу или Еву Лис.

Также в верхней половине турнирной сетки оказалась Ига Швёнтек. После неожиданной победы на Уимблдоне польская теннисистка вернулась в топ-3 рейтинга и получила здесь третий номер посева. Ига, в отличие от Арины, сыграла и в Монреале, но уступила в четвёртом круге Кларе Таусон. Первой соперницей Швёнтек станет или Анастасия Потапова (правда, у россиянки результаты на последних турнирах совсем не идут), или кто-то из квалификации. В третьем круге возможна встреча с Мартой Костюк, а в четвёртом – с Дианой Шнайдер. Кстати, у Дианы снова сменился тренер – вместо Карлоса Мартинеса она теперь попробует поработать с Сашей Бажиным, бывшим многолетним спарринг-партнёром Серены Уильямс и тренером Наоми Осаки и Каролины Плишковой. Правда, Шнайдер получила непростую соперницу – потенциально она сразится с Викторией Мбоко уже во втором круге (18-летняя канадка вышла в полуфинал Монреаля, легко победив по пути Кори Гауфф). В третьем круге же Диана может выйти на Магдалену Френх.

Неподалёку в сетке расположились Аманда Анисимова, Анна Калинская и Екатерина Александрова. Отметим, что Александрова идёт 12-й в Чемпионской гонке и ещё может бороться за путёвку на Итоговый турнир WTA. Что касается Калинской, то тут нужно в первую очередь надеяться на то, что у Анны всё в порядке со здоровьем – травма явно мешала ей играть и в финале Вашингтона, и на турнире в Монреале.

В нижней половине сетки россиянок намного меньше, и никто из них не попал в посев. Это сёстры Кудерметовы, а также Анна Блинкова. Полина сыграет с кем-то из квалификации, а в случае победы выйдет на Эмму Наварро (8). Вероника встретится с Сюзан Ламенс, а во втором круге победительницу их матча ждёт Белинда Бенчич. Анна же в случае победы над Кимберли Биррелл сразится с Джессикой Пегулой, прошлогодней финалисткой Цинциннати. Правда, сейчас американка явно не в топ-форме – в Монреале уступила Анастасии Севастовой уже в третьем круге, а на Уимблдоне вылетела в первом же круге. Отметим, что у неё четвёртый номер посева, а самой высоко сеянной теннисисткой в этой половине сетки является Кори Гауфф (2).

А вот Мирры Андреевой на этом турнире, к сожалению, не будет. Лучшая российская теннисистка снялась незадолго до жеребьёвки из-за травмы. Подробностей о её состоянии нет, но понятно, что причина в падении по ходу второго сета в Монреале с Маккартни Кесслер. Мирра подвернула лодыжку и, несмотря на это, доиграла матч с затейпированной ногой. Сложно сказать, усугубило ли это травму, однако так или иначе в Цинциннати Андреева не сыграет. Но раз россиянка снялась перед самой жеребьёвкой и всего за пару дней до своего потенциального старта на турнире, то, видимо, травма не настолько серьёзна, чтобы помешать участию Мирры в US Open. Кстати, перед основным турниром в Нью-Йорке пройдёт ещё микст, куда она заявлена вместе с Даниилом Медведевым – посмотрим, выступит ли в итоге этот дуэт.