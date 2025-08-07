Карен одолел Зверева — и впервые за семь лет сразится за титул на турнире ATP-1000. Тогда в Париже он обыграл Новака Джоковича.

Хачанов — в финале «Мастерса» в Торонто! Он ушёл с матчбола и победил третью ракетку мира

В ночь с 6 на 7 августа мск на Открытом чемпионате Канады (мужской «Мастерс» проходит в Торонто, женский «тысячник» — в Монреале) состоялись полуфинальные матчи. В мужской сетке одним из полуфиналистов был Карен Хачанов, посеянный под 11-м номером. Россиянин играл с третьей ракеткой мира Александром Зверевым (1).

Немец русского происхождения не без приключений добрался до этой стадии. В предыдущих четырёх матчах на турнире Зверев одержал две волевые победы — над Маттео Арнальди в третьем круге и над Алексеем Попыриным в 1/4 финала. Хачанов ограничился потерей одного сета — в третьем раунде с Эмилиано Навой. А Каспера Рууда и Алекса Михельсена он прошёл в двух партиях.

Зверев сразу после четвертьфинала ещё не знал, кто будет его соперником, но заявил, что обязательно сыграет ещё лучше в 1/2 финала. «Здесь быстрый корт, и мячи тоже быстрые. Я знаю, что это хорошо для меня, но потребовалось время, чтобы адаптироваться и правильно чувствовать мяч на ракетке. Сейчас я набираю обороты — и убеждён, что сыграю ещё лучше в полуфинале.

Месяц отдыха после поражения на Уимблдоне стал ключом к тому, чтобы прийти в хорошую форму. Я отдохнул целую неделю, а затем провёл хороший блок тренировок, и это заметно», — приводит слова Александра Punto de Break.

Немец был уверен в своих силах ещё и потому, что из предыдущих семи матчей с Хачановым выиграл пять. Зверев был сильнее в Санкт-Петербурге в 2016 году и в четвёртом круге «Ролан Гаррос» — 2018. В той встрече Карен уступил в пяти сетах. Затем россиянин выиграл в четвертьфинале «Мастерса» в Париже в 2018-м, ставшем для него победным, и в 1/4 финала Монреаля-2019. А потом побеждал только Зверев, взявший верх в финале Олимпиады-2020 (2021), в Майами в сезоне-2024 и в Цинциннати в том же году.

«В прошлом году я проиграл ему два раза, по-моему. И два раза были достаточно лёгкими для него, без шансов. Оба раза играли на харде. Один – в Цинциннати, второй – в Майами.

У него сильная первая подача, хорошая игра в защите. Со мной те матчи он сыграл достаточно агрессивно, чего я, в принципе, не ожидал. Но сейчас другой турнир, другой год, другой момент. Поэтому надо подготовиться, постараться показать хороший уровень. И от этого уже отталкиваться», — говорил Хачанов в эфире «Больше!».

Хачанов хорошо вошёл в игру и заслуженно выиграл первый сет. Россиянин превосходил Зверева на задней линии, а в четвёртом гейме добился брейка на ошибках соперника. Это преимущество Карен не упустил и, не подарив Звереву ни одного брейк-пойнта, в девятом гейме подал на партию — 6:3 за 41 минуту.

Во втором сете Зверев прибавил, и это сказалось на исходе партии. Долгое время теннисисты шли без брейк-пойнтов, однако концовка осталась за немцем. Александр в 10-м гейме здорово отработал на приёме и, не отдав ни очка, сделал брейк и сравнял счёт по сетам — 6:4 за 52 минуты. У Хачанова в этой партии куда-то пропала подача — всего 38% попадания первой.

В решающем сете общий характер игры не изменился. Небольшой перевес был у Хачанова, который в первой половине партии не использовал два брейк-пойнта. Дело шло к тай-брейку, но его не было бы, если бы Зверев в 12-м гейме использовал матчбол на приёме. Однако Хачанов выстоял и дожал соперника на тай-брейке. Соперники сделали семь мини-брейков на двоих — чуть крепче нервы оказались у россиянина. Карен использовал второй матчбол и вышел в финал — 6:3, 4:6, 7:6 (7:4) за 2 часа 55 минут.

«Пришлось глубоко погрузиться в себя и поднять свой уровень. Это был очень сложный матч — и физически, и психологически. Очень рад победе после нескольких поражений [от Зверева]. Сегодня был очень напряжённый матч. Был матчбол. Если бы мяч упал на моей стороне, мы бы сейчас не разговаривали», — приводит слова россиянина пресс-служба АТР.

А американский теннисист Джон Иснер после матча написал на своей странице в соцсети X (ранее Twitter): «А можно российским теннисистам вернуть флаг? А то это немного нелепо».

Так Хачанов вышел в свой первый финал в сезоне и 11-й в карьере. Карен во второй раз сразится за титул на турнире категории «Мастерс». В 2018 году в Париже россиянин победил Новака Джоковича (7:5, 6:4). Кроме того, Хачанов впервые в этом сезоне обыграл игрока из первой десятки, потерпев до этого три поражения в трёх встречах. А в матчах с топ-3 у Карена теперь три победы и 21 поражение в 24 играх.

* * *

Второй участник финала определялся в американском дерби Бен Шелтон (4) — Тейлор Фриц (2). Первый сет остался за Шелтоном — 6:4. На момент публикации материала в матче идёт вторая партия.

А в женском финале встретятся 85-я ракетка мира Виктория Мбоко и четырёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема» Наоми Осака. Мбоко в своём полуфинале одержала волевую победу над Еленой Рыбакиной, несмотря на 11 двойных ошибок, — 1:6, 7:5, 7:6 (7:4) за 2 часа 46 минут. 18-летняя канадка впервые вышла в финал на уровне WTA — и сразу на «тысячнике». В лайв-рейтинге Виктория уже приблизилась к топ-30. Рыбакина же в решающем сете упустила матчбол, дважды не подала на матч и проиграла тай-брейк.

Осаке для победы над Кларой Таусон хватило двух партий — 6:2, 7:6 (9:7) за 1 час 48 минут. Во втором сете японка на тай-брейке отыграла двойной сетбол и реализовала второй матчбол. Наоми впервые с апреля 2022 года сыграет в финале турнира категории WTA-1000. В лайв-рейтинге она вернулась в топ-25.

Мужской и женский финалы состоятся 7 августа по местному времени. За всеми событиями следите на «Чемпионате».