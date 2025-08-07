Сенсационная пара финалисток Монреаля. Чемпионка ТБШ после декрета сыграет с юной канадкой

В полуфиналах «тысячника» в Монреале канадка Виктория Мбоко обыграла представительницу Казахстана Елену Рыбакину (1:6, 7:5, 7:6), а японка Наоми Осака оказалась сильнее датчанки Клары Таусон (6:2, 7:6).

Перед стартом турнира вряд ли кто-то всерьёз мог представить, что именно Мбоко и Осака сразятся за титул в Канаде, но Виктория и Наоми превзошли все ожидания от своего выступления.

18-летняя Мбоко только начинает свой путь в WTA-туре. Сейчас юная канадка является 85-й ракеткой мира, однако по итогам Монреаля взлетит как минимум на 34-ю позицию (в случае завоевания титула станет 25-й).

Прогресс Мбоко впечатляет. В начале года она занимала 333-е место в рейтинге WTA и не могла претендовать на участие в крупных турнирах. С января по март Виктория заявила о себе, выиграв «челленджеры» в Ле Ламентене, Петит-Бурже, Риме, Манчестере и Порту. Это позволило ей получить уайлд-кард на «тысячник» в Майами, где она во втором круге уступила испанке Пауле Бадосе (5:7, 6:1, 6:7).

Виктория Мбоко Фото: Minas Panagiotakis/Getty Images

В мае Мбоко прошла квалификацию на «тысячник» в Риме. Виктория снова уступила во втором круге – на этот раз её остановила будущая чемпионка «Ролан Гаррос» Кори Гауфф (6:3, 2:6, 1:6). Именитая американка после матча призналась, что будто играла с более молодой версией самой себя – такой же атлетичной и цепкой. Возможно, Кори была не так уж далека от истины.

Мбоко продолжила прогрессировать после встречи с Гауфф. На «Ролан Гаррос» она дошла до третьего круга, на Уимблдоне – до второго. После перехода на хард Виктория во втором круге «пятисотника» в Вашингтоне уступила Елене Рыбакиной (3:6, 5:7). Через пару недель Мбоко взяла у Рыбакиной реванш в полуфинале Монреаля, отыграв матчбол на подаче соперницы в третьем сете. Перед этим она также выбила Кимберли Биррелл, Софью Кенин, Мари Боузкову, Кори Гауфф и Джессику Бузас Манейро. В четвёртом круге с Гауфф родившаяся в США канадка конголезского происхождения впервые одолела соперницу из топ-10 и теперь ждёт своего первого финала на уровне WTA, на котором ей обеспечена мощная поддержка домашних трибун.

Виктория уже преподнесла огромную сенсацию в Монреале, но не собирается останавливаться на достигнутом. Она полна решимости поддержать наследие канадского тенниса после недавнего завершения карьеры Эжени Бушар.

«Я не так уж много смотрела, как играет Эжени Бушар, но, думаю, она была одной из первых канадских теннисисток, которые добились больших успехов и задали высокую планку в нашем теннисе. Она стала вдохновением для меня и многих других молодых девушек. Однако у нас довольно разные стили игры», – сказала Мбоко на одной из пресс-конференций в Монреале.

В финале Мбоко сразится с четырёхкратной чемпионкой турниров «Большого шлема» Наоми Осакой. 27-летняя японка пытается вернуться на топ-уровень после рождения дочери в июле 2023 года. Пока у Наоми не всё складывается гладко. Она является 49-й ракеткой мира, хотя по итогам Монреаля станет как минимум 24-й.

Осака вышла в финал «тысячника» пятый раз в карьере (взяла два титула), в том числе впервые с Майами-2022. В целом для японки это будет 13-й финал в карьере, она поборется за восьмой титул.

Наоми Осака Фото: Minas Panagiotakis/Getty Images

Прорыв Осаки в Монреале случился сразу после назначения тренера Томаша Викторовски. Бывший наставник Агнешки Радваньской и Иги Швёнтек пришёл на смену Патрику Муратоглу и очень быстро нашёл взаимопонимание с японкой. Наоми ставит перед собой амбициозные цели в сотрудничестве с поляком.

«Мне здорово помогает уверенность в своей физподготовке. Сейчас могу спокойно возвращать мячи, и мне хорошо работается с Томашем. Мне нравится его тренерский стиль – прямолинейный и очень конкретный. Для меня, человека, которому часто сложно собрать все мысли воедино, это очень полезно.

Я говорила с папой, и он сказал, что быть здоровой и счастливой – это тоже успех. Я с этим согласна, но хочу большего. Конечно, я хочу выигрывать турниры «Большого шлема», хочу быть в топ-10, но думаю, мне нужно идти постепенно, ставить перед собой маленькие цели, которые в итоге превратятся в большие», — заявила Осака в Монреале.

Титул на «тысячнике» в Монреале может стать хорошей основой для дальнейшего восхождения Осаки, однако 18-летняя Виктория Мбоко однозначно против такого сценария. Наоми нужно настраиваться на тяжелейшее противостояние. Осака обладает куда большим опытом, но лишь одного этого фактора вряд ли будет достаточно для победы над юной канадкой.