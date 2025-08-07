Скидки
Расписание спортивных матчей 8 августа 2025 года — live-трансляции, текстовые трансляции, результаты, кто сыграет

Топ-матчи пятницы: выезд Дзюбы в Дагестан, «Монако» — «Интер», Хачанов в финале «Мастерса»
Михаил Георгиев
Расписание спортивных матчей 8 августа 2025 года
Аудио-версия:
Горячее 8 августа: «Акрон» — «Динамо» Мх, Головин против финалиста ЛЧ, тен Хаг vs чемпион КЧМ и Осака против юной сенсации в Монреале!

Быстрый переход к этому расписанию есть в верхнем дополнительном меню сайта – «Топ-матчи дня».

Посмотреть все события 8 августа в Матч-центре

🎦 — помеченные этим значком спортивные события вы можете посмотреть онлайн прямо на сайте и в приложении «Чемпионата»!

Интересный матч вы можете добавить в «Избранное» в Матч-центре – для этого нажмите на ★ слева от названия события. Тогда вы всегда сможете быстро найти его в Матч-центре.

Время в материале указано по Москве.

🏆🎾 1:00*: Виктория Мбоко (Канада, WC) — Наоми Осака (Япония), Монреаль, финал

*Время матча может измениться и будет уточнено

Монреаль. Финал
08 августа 2025, пятница. 01:00 МСК
Виктория Мбоко
85
Канада
Виктория Мбоко
В. Мбоко
Не начался
1 2 3
         
         
Наоми Осака
49
Япония
Наоми Осака
Н. Осака

Интрига: возьмёт ли Осака свой первый титул после рождения дочери?

Четырёхкратная чемпионка ТБШ Наоми Осака оказалась в шаге от первого титула с момента возвращения в тур после рождения дочери. Японка добиралась до финала в этом году в Окленде, но уступила битву за титул датчанке Кларе Таусон. Теперь за главный трофей «тысячника» в Монреале Наоми сразится с 18-летней канадкой Викторией Мбоко, в активе которой до сих пор не было ни одного финала уровня WTA. Девушки ранее друг с другом ни разу не играли.

WTA. Турнирная сетка. Монреаль
Наоми Осака и Виктория Мбоко разыграют главный трофей:
Сенсационная пара финалисток Монреаля. Чемпионка ТБШ после декрета сыграет с юной канадкой
Сенсационная пара финалисток Монреаля. Чемпионка ТБШ после декрета сыграет с юной канадкой

🏆🎾 2:30*: Карен Хачанов (Россия, 11) — Бен Шелтон (США, 4), Торонто, финал

💬 Матч с текстовой трансляцией

*Время матча может измениться и будет уточнено

Торонто. Финал
08 августа 2025, пятница. 02:30 МСК
Карен Хачанов
16
Россия
Карен Хачанов
К. Хачанов
Не начался
1 2 3
         
         
Бен Шелтон
7
США
Бен Шелтон
Б. Шелтон

Интрига: станет ли Хачанов первой ракеткой России?

Карен Хачанов второй раз за карьеру вышел в финал «Мастерса». После Парижа-2018 он подобного успеха добился в Торонто-2025. И теперь, чтобы завоевать титул, россиянину необходимо справиться с американцем Беном Шелтоном. Теннисисты ранее встречались однажды — в Индиан-Уэллсе-2025 сильнее был Бен. В случае успеха Карен сразу взлетит на восьмое место в рейтинге ATP и станет первой ракеткой России. Если же победит Шелтон, то он обгонит Новака Джоковича и станет шестым.

ATP. Турнирная сетка. Торонто
Карен весь канадский турнир играет вдохновенно:
Хачанов — в финале «Мастерса» в Торонто! Он ушёл с матчбола и победил третью ракетку мира
Хачанов — в финале «Мастерса» в Торонто! Он ушёл с матчбола и победил третью ракетку мира

⚽️ 20.00: «Динамо» Махачкала — «Акрон», РПЛ, 4-й тур

Мир Российская Премьер-лига . 4-й тур
08 августа 2025, пятница. 20:00 МСК
Динамо Мх
Махачкала
Не начался
Акрон
Тольятти
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: «Акрон» продлит серию без поражений?

«Акрон» отлично начал сезон, набрав пять очков в трёх турах (как ЦСКА и «Зенит»). Тольяттинцы хотят как можно дольше не уступать. И в следующем туре «Акрон» едет в Дагестан. Махачкалинское «Динамо» традиционно классно играет дома. В прошлом туре команда Хасанби Биджиева разобралась на своём поле с «Ахматом» (1:0). Теперь — новая проверка. Увезёт ли «Акрон» очки из Каспийска или «Динамо» подтвердит статус «домашней» команды?

Статистика РПЛ
В прошлом туре «Акрон» эпично спасся со «Спартаком»:
«Спартак» вдесятером забил «Акрону» на 90+2-й минуте! Но Дзюба не дал ему победить
«Спартак» вдесятером забил «Акрону» на 90+2-й минуте! Но Дзюба не дал ему победить

⚽️ 21:00: «Монако» — «Интер» Милан, товарищеский матч

Товарищеские матчи (клубы) — 2025
08 августа 2025, пятница. 21:00 МСК
Монако
Монако, Монако
Не начался
Интер М
Милан, Италия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: битва команды Головина с финалистом ЛЧ

«Монако» и «Интер» активно готовятся к старту сезона. И встреча с сильным соперником — отличный шанс отработать тактику и исправить недочёты. У российских болельщиков дополнительный интерес вызывает Александр Головин. Каждая игра футболиста против топ-клуба — событие. Так что почему бы не включить матч с «Интером»?

Переход Погба — проблема для Саши?
«Перспективы не в его пользу». Что ждёт Головина в «Монако» после прихода Погба
«Перспективы не в его пользу». Что ждёт Головина в «Монако» после прихода Погба

⚽️🎦 21:00: «Челси» — «Байер», товарищеский матч

📺 Матч с бесплатной видеотрансляцией

Товарищеские матчи (клубы) — 2025
08 августа 2025, пятница. 21:00 МСК
Челси
Лондон, Англия
Не начался
Байер
Леверкузен, Германия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: клубный чемпион мира против нового проекта тен Хага

«Челси» — официально сильнейший клуб мира после КЧМ-2025. Так что новому тренеру «Байера» Эрику тен Хагу повезло с соперником. В товарищеском матче есть возможность посмотреть на свою команду на фоне топа. А у «Челси» уже через неделю стартует сезон АПЛ. Команда активно готовится к 1-му туру. И мы уже увидим очертания состава, который пойдёт в борьбу за высокие места в Англии.

Настоящие гранды!
«Челси» — единственный клуб, выигравший все главные трофеи
Истории
«Челси» — единственный клуб, выигравший все главные трофеи
