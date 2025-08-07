Топ-матчи пятницы: выезд Дзюбы в Дагестан, «Монако» — «Интер», Хачанов в финале «Мастерса»

Горячее 8 августа: «Акрон» — «Динамо» Мх, Головин против финалиста ЛЧ, тен Хаг vs чемпион КЧМ и Осака против юной сенсации в Монреале!

🏆🎾 1:00*: Виктория Мбоко (Канада, WC) — Наоми Осака (Япония), Монреаль, финал

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: возьмёт ли Осака свой первый титул после рождения дочери?

Четырёхкратная чемпионка ТБШ Наоми Осака оказалась в шаге от первого титула с момента возвращения в тур после рождения дочери. Японка добиралась до финала в этом году в Окленде, но уступила битву за титул датчанке Кларе Таусон. Теперь за главный трофей «тысячника» в Монреале Наоми сразится с 18-летней канадкой Викторией Мбоко, в активе которой до сих пор не было ни одного финала уровня WTA. Девушки ранее друг с другом ни разу не играли.

🏆🎾 2:30*: Карен Хачанов (Россия, 11) — Бен Шелтон (США, 4), Торонто, финал

💬 Матч с текстовой трансляцией

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: станет ли Хачанов первой ракеткой России?

Карен Хачанов второй раз за карьеру вышел в финал «Мастерса». После Парижа-2018 он подобного успеха добился в Торонто-2025. И теперь, чтобы завоевать титул, россиянину необходимо справиться с американцем Беном Шелтоном. Теннисисты ранее встречались однажды — в Индиан-Уэллсе-2025 сильнее был Бен. В случае успеха Карен сразу взлетит на восьмое место в рейтинге ATP и станет первой ракеткой России. Если же победит Шелтон, то он обгонит Новака Джоковича и станет шестым.

⚽️ 20.00: «Динамо» Махачкала — «Акрон», РПЛ, 4-й тур

Интрига: «Акрон» продлит серию без поражений?

«Акрон» отлично начал сезон, набрав пять очков в трёх турах (как ЦСКА и «Зенит»). Тольяттинцы хотят как можно дольше не уступать. И в следующем туре «Акрон» едет в Дагестан. Махачкалинское «Динамо» традиционно классно играет дома. В прошлом туре команда Хасанби Биджиева разобралась на своём поле с «Ахматом» (1:0). Теперь — новая проверка. Увезёт ли «Акрон» очки из Каспийска или «Динамо» подтвердит статус «домашней» команды?

⚽️ 21:00: «Монако» — «Интер» Милан, товарищеский матч

Интрига: битва команды Головина с финалистом ЛЧ

«Монако» и «Интер» активно готовятся к старту сезона. И встреча с сильным соперником — отличный шанс отработать тактику и исправить недочёты. У российских болельщиков дополнительный интерес вызывает Александр Головин. Каждая игра футболиста против топ-клуба — событие. Так что почему бы не включить матч с «Интером»?

⚽️🎦 21:00: «Челси» — «Байер», товарищеский матч

📺 Матч с бесплатной видеотрансляцией

Интрига: клубный чемпион мира против нового проекта тен Хага

«Челси» — официально сильнейший клуб мира после КЧМ-2025. Так что новому тренеру «Байера» Эрику тен Хагу повезло с соперником. В товарищеском матче есть возможность посмотреть на свою команду на фоне топа. А у «Челси» уже через неделю стартует сезон АПЛ. Команда активно готовится к 1-му туру. И мы уже увидим очертания состава, который пойдёт в борьбу за высокие места в Англии.