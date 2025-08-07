Даниил пятый год подряд начнёт выступление на американском «тысячнике» со второго круга.

Лёгкий старт и реванш за прошлый год? Возможный путь Медведева на «Мастерсе» в Цинциннати

Заключительный «Мастерс» перед US Open стартует уже в четверг, 7 августа! Почти все лучшие теннисисты мира прибыли в город на берегу реки Огайо, чтобы набрать форму к последнему турниру «Большого шлема» в сезоне, подзаработать очков и побороться за крупный титул.

Одним из тех, кому предстоит сразиться за титул в Цинциннати, станет Даниил Медведев – чемпион 2019 года, 12-й сеяный и просто хардовый специалист. Изучаем, как на американском «Мастерсе» для россиянина сложилась сетка.

Первый круг Медведев как сеяный пройдёт без борьбы. Впрочем, стартовую стадию в Цинциннати Даниил пропускает уже пятый год подряд.

Второй круг. Адам Уолтон/Мариано Навоне

Во втором круге неожиданностей на пути Медведева быть не должно: соперником станет либо лаки-лузер Мариано Навоне (№77), либо Адам Уолтон (№88), получивший статус LD (последний попавший в сетку по рейтингу).

Ни с одним, ни с другим игроком Даниил ещё на корте не пересекался. Но что примечательно по второму кругу: в прошлом году россиянин оступился именно на этой стадии, проиграв Иржи Легечке (6:7, 4:6). Так что защищать много очков Медведеву в Цинциннати не придётся.

Третий круг. Иржи Легечка

Кстати, о Легечке (№27) – именно он вновь может стать соперником Медведева на американском «Мастерсе». Ремейк их матча по плану должен произойти в третьем круге.

Счёт личных встреч у парней – 2-1 в пользу Иржи. Одну-единственную победу Даниил одержал в первом их матче, на Уимблдоне-2023, когда чех снялся после двух сетов (4:6, 2:6, отказ). Следующий их поединок состоялся на «Мастерсе» в Мадриде в 2024 году, тогда доиграть из-за боли в бедре не смог Медведев (4:6, отказ).

И единственный матч, который смогли закончить теннисисты, прошёл в Цинциннати в том году. Перед этим Легечка одержал победу над Навоне (тем самым, с которым на неделе может повидаться Медведев), а до турнира пропустил почти четыре месяца из-за травмы. Словом, подошёл к американской серии с минимальной игровой формой.

Иржи Легечка Фото: Matthew Stockman/Getty Images

Но это было год назад. Теперь же Медведев выглядит так, будто может брать реванш и доставлять неудобства многим своим соперникам. На этой американской хардовой серии уж точно.

Четвёртый круг. Бен Шелтон

И всё же недооценивать соперника в 1/8 финала будет просто запрещено, ведь там – Бен Шелтон (№7). Американец, игрок здорово подающий и готовящийся разыграть титул в Торонто. Парень молодой, эмоциональный, классно управляющий вниманием и поддержкой трибун. Так что Даниилу в матче с 22-летним соперником может быть непросто.

К тому же однажды Бен одержал победу над Даниилом. Случилось это на прошлогоднем Кубке Лэйвера – 7:6 (8:6), 5:7, 7:10. Впрочем, с более лёгким счётом встреча таких двух игроков завершиться не могла.

Четвертьфинал. Александр Зверев/Карен Хачанов

По посеву, конечно, шансов попасть в четвертьфинал больше у Александра Зверева (№3). Но по последним результатам вероятность удачного выступления выше у Карена Хачанова (№16). В противостоянии с обоими соперниками Медведев ведёт: 13-7 против немца и 7-2 – против россиянина.

Остаётся лишь вопрос – кому из дуэта Зверев/Хачанов хватит сил, чтобы уверенно провести второй «Мастерс» подряд. Всё же Александр в Торонто добрался до полуфинала, а Карен, одолев его на этой стадии, прорвался в битву за титул.

Александр Зверев и Даниил Медведев Фото: Julian Finney/Getty Images

Кстати, со Зверевым Медведев уже встречался в Цинциннати. В сезоне-2023 именно немцу Даниил проиграл в третьем круге (4:6, 7:5, 4:6).

Полуфинал. Карлос Алькарас/Алекс де Минор

Потенциального соперника Медведеву в полуфинале тоже ставим через слэш. По логике, на такой поздней стадии должен оказаться №2 в мире Карлос Алькарас. Но есть один нюанс – в последние несколько лет испанец не показывает стабильных выдающихся результатов на американской серии. Да, в 2025 году Карлос подошёл к этому отрезку сезона после трёхнедельного отдыха в Испании и классной ментальной перезагрузки. Однако в какой игровой форме Алькарас приехал в Цинциннати – остаётся большим вопросом.

А вот другой претендент на попадание в полуфинал – шестой сеяный Алекс де Минор (№8). В матчах с австралийцем у Медведева, кстати, положительная история встреч: 7-4.

Финал. Янник Синнер

Если смотреть на полторы недели вперёд, то в финале можно представить себе встречу Даниила Медведева и действующего чемпиона турнира Янника Синнера. Путь до этого поединка обоим предстоит тернистый, но как иначе добывают крупные титулы и важные победы?

«Мастерс» в Цинциннати пройдёт с 7 по 18 августа. За всеми событиями из США следите на «Чемпионате»!