Хачанов бьётся за титул в Торонто! Помешает ли ему американец выиграть «Мастерс»? LIVE!

«Чемпионат» приглашает всех поклонников спорта на онлайн-трансляцию заключительного дня на «тысячнике» в Канаде, проходящем одновременно в двух городах – Монреале и Торонто. На этих престижных соревнованиях пришла пора финалов. До этой стадии добрался и представитель России. Карен Хачанов (11-й номер посева) сразится за титул с американцем Беном Шелтоном (4). Теннисисты ранее играли однажды. В Индиан-Уэллсе-2025 победил Бен. Отметим, что Карен до этого лишь раз добирался до финала «Мастерса», причём семь лет назад. В Париже-2018 он оказался сильнее Новака Джоковича.
Карен Хачанов на недавнем Уимблдоне прошёл по сетке дальше всех россиян — до 1/4 финала. После довольно удачной серии турниров на траве и перед американскими «Мастерсами» наш теннисист заскочил на несколько дней в Москву и ответил на вопросы журналистов, в том числе и «Чемпионата».
В ночь с 6 на 7 августа на Открытом чемпионате Канады (мужской «Мастерс» проходит в Торонто, женский «тысячник» — в Монреале) состоялись полуфинальные матчи. В мужской сетке одним из полуфиналистов был Карен Хачанов, посеянный под 11-м номером. Россиянин играл с третьей ракеткой мира Александром Зверевым.
Расписание четверга
В ночь на 8 августа по московскому времени в Канаде пройдут финалы крупных теннисных турниров. Среди тех, кто будет сражаться за титул, есть и россиянин Карен Хачанов. Вот как выглядит расписание финалов в Канаде.
WTA-1000. Монреаль. Финал
8 августа, 1:00*. Виктория Мбоко — Наоми Осака
ATP Masters 1000. Торонто. Финал
2:30. Карен Хачанов — Бен Шелтон
* московское время.