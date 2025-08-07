Скидки
Онлайн-трансляция финала Торонто-2025: Карен Хачанов, Бен Шелтон, расписание, сетки, результаты, где смотреть, история встреч

Хачанов бьётся за титул в Торонто! Помешает ли ему американец выиграть «Мастерс»? LIVE!
Даниил Сальников
Карен Хачанов
На хардовом «тысячнике» в Канаде проходят финалы. На кортах появятся и россиянин.

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.

«Чемпионат» приглашает всех поклонников спорта на онлайн-трансляцию заключительного дня на «тысячнике» в Канаде, проходящем одновременно в двух городах – Монреале и Торонто. На этих престижных соревнованиях пришла пора финалов. До этой стадии добрался и представитель России. Карен Хачанов (11-й номер посева) сразится за титул с американцем Беном Шелтоном (4). Теннисисты ранее играли однажды. В Индиан-Уэллсе-2025 победил Бен. Отметим, что Карен до этого лишь раз добирался до финала «Мастерса», причём семь лет назад. В Париже-2018 он оказался сильнее Новака Джоковича.

ATP Masters 1000. Торонто. Сетка
WTA 1000. Монреаль. Сетка
Монреаль. Финал
08 августа 2025, пятница. 01:00 МСК
Виктория Мбоко
85
Канада
Виктория Мбоко
В. Мбоко
Не начался
1 2 3
         
         
Наоми Осака
49
Япония
Наоми Осака
Н. Осака
Торонто. Финал
08 августа 2025, пятница. 02:30 МСК
Карен Хачанов
16
Россия
Карен Хачанов
К. Хачанов
Не начался
1 2 3
         
         
Бен Шелтон
7
США
Бен Шелтон
Б. Шелтон
Опрос: кто чемпион? Расписание четверга
8 августа 2025
Live Даниил Сальников

Карен Хачанов на недавнем Уимблдоне прошёл по сетке дальше всех россиян — до 1/4 финала. После довольно удачной серии турниров на траве и перед американскими «Мастерсами» наш теннисист заскочил на несколько дней в Москву и ответил на вопросы журналистов, в том числе и «Чемпионата».

00:05 Даниил Сальников

Опрос: кто чемпион?

Самое время пройти опрос, кто станет чемпионом канадского «Мастерса».

7 августа 2025
23:45 Даниил Сальников

Перед мужским финалом пройдёт решающий матч на «тысячнике» в Монреале. О неожиданных финалистках турнира читайте в нашем материале.

23:25 Даниил Сальников

В ночь с 6 на 7 августа на Открытом чемпионате Канады (мужской «Мастерс» проходит в Торонто, женский «тысячник» — в Монреале) состоялись полуфинальные матчи. В мужской сетке одним из полуфиналистов был Карен Хачанов, посеянный под 11-м номером. Россиянин играл с третьей ракеткой мира Александром Зверевым.

О том, как прошёл полуфинальный поединок для Хачанова, читайте в нашем обзоре.

23:05 Даниил Сальников

Расписание четверга

В ночь на 8 августа по московскому времени в Канаде пройдут финалы крупных теннисных турниров. Среди тех, кто будет сражаться за титул, есть и россиянин Карен Хачанов. Вот как выглядит расписание финалов в Канаде.

WTA-1000. Монреаль. Финал

8 августа, 1:00*. Виктория Мбоко — Наоми Осака

ATP Masters 1000. Торонто. Финал

2:30. Карен Хачанов — Бен Шелтон

* московское время.

