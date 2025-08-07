На хардовом «тысячнике» в Канаде проходят финалы. На кортах появятся и россиянин.

Хачанов бьётся за титул в Торонто! Помешает ли ему американец выиграть «Мастерс»? LIVE!

«Чемпионат» приглашает всех поклонников спорта на онлайн-трансляцию заключительного дня на «тысячнике» в Канаде, проходящем одновременно в двух городах – Монреале и Торонто. На этих престижных соревнованиях пришла пора финалов. До этой стадии добрался и представитель России. Карен Хачанов (11-й номер посева) сразится за титул с американцем Беном Шелтоном (4). Теннисисты ранее играли однажды. В Индиан-Уэллсе-2025 победил Бен. Отметим, что Карен до этого лишь раз добирался до финала «Мастерса», причём семь лет назад. В Париже-2018 он оказался сильнее Новака Джоковича.