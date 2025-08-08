Хачанов остановился в шаге от крупнейшего титула. Шелтон — новый чемпион «Мастерса»

В ночь с 7 на 8 августа мск завершился Открытый чемпионат Канады, проводимый в двух городах. В этот раз мужской «Мастерс» состоялся в Торонто, а женский «тысячник» — в Монреале. У мужчин в финале встретились 16-я ракетка мира Карен Хачанов, посеянный под 11-м номером, и седьмой номер рейтинга ATP Бен Шелтон (4). Хачанов в полуфинале в нервном поединке сломил Александра Зверева (6:3, 4:6, 7:6 (7:4)), а Шелтон одержал неожиданно лёгкую победу (6:4, 6:3) над Тейлором Фрицем.

Для Хачанова этот финал был первым в сезоне и 11-м в карьере. В предыдущих 10 матчах россиянин мог похвастаться неплохой статистикой: семь побед при трёх поражениях. Причём в финале «Мастерса» Карен до этого играл лишь однажды. В 2018 году в Париже Хачанов сенсационно обыграл Новака Джоковича — 7:5, 6:4.

22-летний Шелтон, само собой, уступает Хачанову в опыте — Карену-то уже 29. Американский теннисист проводил свой второй финал в сезоне и пятый в карьере, имея статистику 2-2 в предыдущих играх; кроме того, Бен впервые выступал в решающем матче на «Мастерсе». А вот в личных встречах минимальное преимущество (1-0) было как раз у Шелтона, победившего Хачанова в третьем круге Индиан-Уэллса в этом году — 6:3, 7:5.

Шелтон перед матчем высоко отозвался о сопернике. «Он всю эту неделю играет действительно очень, очень хорошо. Мы уже встречались в этом году, это было в Индиан-Уэллсе, тогда получился тяжёлый матч. Он невероятно стабильный на задней линии, отлично подаёт и настоящий боец. Я его обожаю, он действительно классный парень. С нетерпением жду своей первой возможности сыграть с ним в финале «Мастерса», — приводит слова Бена The Tennis Gazette.

В первой половине стартового сета борьбы в геймах фактически не было, а после 3:3 началось самое интересное. Хачанов в седьмом гейме сделал брейк, удержал его, отыграв брейк-пойнт, и при 5:4 подавал на сет. Тут россиянин потерпел неудачу — сопернику дважды помог трос в решающем розыгрыше. В 12-м гейме Карен, подавая при 5:6, отыграл все три сетбола, а на тай-брейке использовал первую же возможность закончить партию в свою пользу — 7:6 (7:5) за 1 час 4 минуты.

Во втором сете при счёте 2:2 на подаче Хачанова отказала электронная система. Судья Фергюс Мёрфи попытался убедить игроков, что надо продолжать матч так. После небольшого диалога матч продолжился, а система вдруг снова заработала.

Судья Фергюс Мёрфи Фото: Кадр из трансляции

Первых брейк-пойнтов пришлось ждать до девятого гейма. Хачанов тогда упустил подачу, взяв лишь одно очко, а в 10-м гейме имел возможность сравнять счёт, но не использовал ни одного брейк-пойнта из четырёх, в том числе тройной. И Шелтон перевёл встречу в решающую партию — 6:4 за 50 минут. После этого Бен взял медицинский перерыв, во время которого ему массировали бедро.

Бен Шелтон Фото: Кадр из трансляции

Столь упорный матч не мог закончиться иначе как тай-брейком. За все 12 геймов не было ни одного брейк-пойнта. На тай-брейке Шелтон агрессивно действовал на приёме и дважды делал мини-брейк, а Хачанов, увы, проиграл все очки на подаче соперника. Американец реализовал второй матчбол, добился волевой победы и завоевал крупнейший титул в карьере — 6:7 (5:7), 6:4, 7:6 (7:3) за 2 часа 48 минут. Бен закончил матч с 16 эйсами и шестью двойными ошибками; у Карена эти показатели составили три и два соответственно. По балансу виннеров/невынужденных россиянин (29/30) оказался лучше соперника (38/45).

После матча Хачанов рассказал забавную историю, связанную с Шелтоном. «Добрый вечер! Я сыграл шесть часов тенниса за последние два дня. Честно говоря, я немного устал.

Прежде всего хочу поздравить Бена и вашу команду. Я помню, как три или четыре года назад в Цинциннати разговаривал с твоим отцом, когда ты получил уайлд-кард. Ты тогда играл в колледже. Я сказал ему: «Слушай, ты обыграл Каспера Рууда (в Цинциннати в 2022 году. — Прим. «Чемпионата»), тебе стоит попробовать профессиональный теннис». Честно говоря, ему следовало бы меня послушать.

Ты уже достиг больших успехов: вошёл в топ-10, выиграл свой первый «Мастерс». Я желаю тебе всего наилучшего. Ты один из самых приятных парней в туре. У тебя замечательная семья, вы вежливы, образованы — твои папа и мама вся ваша семья. Поздравляю», — сказал Карен в интервью на корте.

«Это ощущение похоже на сюрреализм. На этой неделе было много трудностей, и путь к финалу оказался непростым. В важные моменты я сыграл наилучшим образом. Я проявил настойчивость, упорство и стойкость — те качества, которые я ценю в себе», — приводит слова Шелтона пресс-служба ATP.

Так Шелтон завоевал первый титул в сезоне и третий в карьере. Он впервые выиграл «Мастерс». Американец обошёл в рейтинге ATP Новака Джоковича и обновил личный рекорд, став шестой ракеткой мира. Хачанов же поднялся на четыре места и оказался на 12-й строчке (в августе 2023 года он был 11-м; после этого — только ниже).

Кроме того, 22-летний Шелтон стал самым молодым чемпионом «Мастерса» из США со времён Энди Роддика, который завоевал титул в Майами-2024 в возрасте 21 года. Также Бен стал шестым чемпионом «Мастерса», рождённым в 2000-е (после Карлоса Алькараса, Янника Синнера, Джека Дрейпера, Якуба Меншика и Хольгера Руне). Шелтон как чемпион заработал $ 1 124 380 призовых, а Хачанов как финалист — $ 597 890.

* * *

В женском турнире за титул сражались 18-летняя канадка Виктория Мбоко, занимающая 85-е место в рейтинге WTA, и четырёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема» Наоми Осака, проводившая турнир в ранге 49-й ракетки мира. Мбоко, ставшая главной сенсацией турнира, в полуфинале остановила Елену Рыбакину (1:6, 7:5, 7:6 (7:4)), а Осаке хватило двух партий (6:2, 7:6 (9:7)) с Кларой Таусон.

Осака во второй раз в сезоне сражалась за трофей. Из предыдущих 12 финалов японка выиграла семь. Мбоко же ворвалась в тур в этом году и играла свой первый финал в карьере на уровне WTA. Виктория признавалась, что в детстве, которое у неё было не так давно, её вдохновлял пример Наоми. Та забавно отреагировала на слова соперницы. «Не думаю, что такое когда-либо случалось. Я потрясена. Это действительно мило. Думаю, мне нужно вести себя хорошо [в финале]. Не могу допустить, чтобы я ей больше не нравилась.

Это моя маленькая близняшка, потому что у нас у обеих голубые платья, банты и всё такое. Для меня это действительно большая честь. Я всегда говорила, что хотела бы сыграть с кем-то, кто в чём-то похож на меня», — говорила Осака на пресс-конференции после выхода в финал.

В первом сете брейк-пойнты были только у Осаки. В своих геймах японка не дала сопернице ни одного шанса, хотя та несколько раз добиралась до «ровно». Наоми выиграла партию с двумя брейками, сделав их во втором и восьмом геймах, — 6:2 за 38 минут.

Второй сет остался за Мбоко, несмотря на то что канадка допустила восемь двойных ошибок за партию (а всего их оказалось 13). Осака тоже не лучшим образом действовала на подаче — из первых восьми геймов семь закончились брейками. Мбоко вела 5:2, с первой попытки не подала на партию, а вот в 10-м гейме реализовала первый же сетбол — 6:4 за 43 минуты.

В решающем сете Осака и вовсе не взяла ни одного своего гейма. Ключевым стал четвёртый гейм, в котором Мбоко отыграла все четыре брейк-пойнта и повела 3:1. Оставшиеся три гейма проходили в борьбе, но все их выиграла Виктория — 2:6, 6:4, 6:1 за 2 часа 5 минут.

«Хочу поблагодарить Наоми за невероятный матч. Всегда восхищалась тобою! Наблюдаю за твоими выступлениями в туре с момента, когда была ещё совсем маленькой. Здорово играть с такой потрясающей теннисисткой, как ты», — сказала Мбоко в интервью на корте.

А Осака пребывала в расстроенных чувствах. «Не хочу отнимать у вас много времени. Просто скажу спасибо всем. Спасибо моей команде, юным болбоям, организаторам и волонтёрам. Надеюсь, у вас был хороший вечер», — сказала она в интервью на корте.

Так Мбоко завоевала первый титул в карьере. Она стала второй самой молодой теннисисткой, обыгравшей четырёх чемпионок ТБШ (Софью Кенин, Кори Гауфф, Елену Рыбакину и Осаку) на одном турнире (младше была только Серена Уильямс на US Open — 1999). Канадка стала третьей теннисисткой, выигравшей «тысячник» по уайлд-кард (с 2009 года), — после Марии Шараповой (Цинциннати-2011) и Бьянки Андрееску (Индиан-Уэллс-2019). Виктория одержала восьмую победу в карьере над теннисисткой из топ-50 (пять из них были в этом Монреале — повержены оказались Рыбакина, Гауфф, Мари Боузкова, Кенин и Осака).

Также Мбоко повторила достижение Селеш, которая в 1995 году тоже выиграла Монреаль по уайлд-кард. И стала второй самой низкорейтинговой теннисисткой (85-я ракетка мира), выигравшей «тысячник» (ниже была только Клейстерс, выигравшая Индиан-Уэллс-2005 в ранге 133-й ракетки мира. Кроме того, Мбоко как чемпионка заработала $ 752 275 призовых, а Осака как финалистка — $ 391 600.

А что там с рейтингами?

В этом году Открытый чемпионат Канады и супертурнир в Цинциннати из однонедельных стали двухнедельными. Оба одиночных финала Canadian Open состоялись посреди недели — крайне непривычная вещь. Возникает закономерный вопрос: как в этот период будут считаться очки теннисистов?

По информации журналиста Tennis.com Джона Беркока, ATP и WTA избрали разный подход. ATP вскоре после окончания мужского финала добавит участникам очки, заработанные в Торонто, но очки за прошлогоднюю Канаду — внимание! — пока что сниматься не будут. Свежий рейтинг задним числом получит дату 4 августа. 11 августа нового рейтинга не будет, а 18 августа всё вернётся в привычную колею: у игроков сгорят прошлогодние Канада и Цинциннати (да, оба турнира сразу) и добавятся очки за Цинциннати-2025.

Применительно к Хачанову это означает, что Карен впервые с августа 2023 года вернётся в топ-12. Тогда он был 11-м, сейчас идёт 12-м. А у Шелтона теперь новый личный рекорд — шестое место в рейтинге. Бен обошёл Новака Джоковича, опустившегося на седьмую строчку.

WTA поступила чуть иначе. Очки за Монреаль теннисисткам тоже добавили сразу, а вот очки за прошлогоднюю Канаду, в отличие от ATP, уже сгорели. Свежий рейтинг тоже получил дату 4 августа. 11 августа появится очередной рейтинг, но там не будет серьёзных изменений в рядах лидеров, поскольку в обновлении учтут лишь «челленджеры» и ещё менее значимые турниры. Наконец, 18 августа всё устаканится: у теннисисток сгорят старые результаты в Цинциннати, зато добавятся новые.

Мбоко по итогам Монреаля взлетела на 61 место и впервые стала 24-й ракеткой мира, а сразу за ней расположилась Осака, которая отыграла 24 строчки и вернулась в топ-25.

Ну а теперь всё внимание на Цинциннати, где уже стартовали соревнования в мужской и женской сетках. Этот супертурнир в США завершится 18 августа. За всеми событиями следите на «Чемпионате».