Россиянин не взял титул, но вёл себя максимально корректно на церемонии. Подобного не скажешь про японскую чемпионку ТБШ.

«Осаке нужно учиться у Карена». Хачанов изумил всех речью после неудачного финала в Канаде

Завершились два крупных турнира в Канаде. Американец Бен Шелтон обыграл россиянина Карена Хачанова (6:7, 6:4, 7:6) в финале «Мастерса» в Торонто, а 18-летняя Виктория Мбоко порадовала родную публику успехом в решающем матче с японкой Наоми Осакой (2:6, 6:4, 6:1) на «тысячнике» в Монреале.

К сожалению, зрители стали свидетелями разных церемоний награждения. У мужчин всё было очень корректно, в то время как после женского финала на корте царила напряжённость.

Сложно произносить торжественную речь после неудач в титульных матчах крупных турниров. Зачастую теннисисты всё-таки находят в себе силы как минимум стандартными фразами поздравить соперника, но Наоми Осака нарушила общепринятое правило. Её выступление на сцене было аномально коротким.

«Я не хочу отнимать у вас слишком много времени. Просто скажу спасибо всем. Спасибо моей команде, юным болбоям, организаторам и волонтёрам. Надеюсь, у вас был хороший вечер», — сказала Осака в интервью на корте после матча.

Наоми Осака не лучшим образом вела себя после поражения в финале Монреаля Фото: Minas Panagiotakis/Getty Images

Осака выразила признательность организаторам, болбоям и волонтёрам, однако не поблагодарила болельщиков. Видимо, Наоми разозлилась из-за того, что публика в Монреале неистово поддерживала местную теннисистку Мбоко. Но разве могло быть иначе? Какой-то дикости со стороны зрителей не наблюдалось. Как минимум соперницу Осака могла поздравить. 18-летняя Мбоко явно заслуживала этого своей игрой на турнире, к тому же ранее юная теннисистка делала комплименты Наоми и называла её своим кумиром.

Разочарование Осаки отчасти объяснимо. Она упустила очередной шанс выиграть титул после рождения дочери в июле 2023 года. За выступление в Монреале Наоми заработала 650 очков и поднялась с 49-го на 25-е место в рейтинге WTA, однако бывшая первая ракетка мира и четырёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема» явно хочет большего. Возможно, её ждёт не менее успешное выступление на оставшихся до конца сезона хардовых турнирах. Сотрудничество Осаки с новым тренером Томашем Викторовски началось многообещающе, главное – избежать ментальных проблем и научиться достойно принимать неудачи, которые являются неотъемлемой частью спорта.

Абсолютно противоположная картина наблюдалась в Торонто. Бен Шелтон за 2 часа и 48 минут дожал Карена Хачанова в напряжённом трёхсетовом финале. После матча теннисисты тепло пожали друг другу руки, на церемонии награждения тоже вели себя более чем приветливо и корректно. Хачанов очень достойно принял поражение, сказав тёплые слова в адрес Шелтона и его команды.

«Добрый вечер! Я сыграл шесть часов тенниса за последние два дня. Честно говоря, немного устал. Прежде всего хочу поздравить Бена и вашу команду. Я помню, как три или четыре года назад в Цинциннати разговаривал с твоим отцом, когда вы получили уайлд-кард. Вы тогда играли в колледже. Я сказал ему: «Слушай, вы обыграли Каспера Рууда. Стоит попробовать профессиональный теннис». Честно говоря, ему следовало бы меня послушать. Ты уже достиг больших успехов: вошёл в топ-10, выиграл свой первый «Мастерс». Я желаю тебе всего наилучшего. Ты один из самых приятных парней в туре. У тебя замечательная семья, вы вежливы, образованы… Твой отец, мать, вся ваша семья… Поздравляю», — заявил Хачанов.

Карен Хачанов Фото: Matthew Stockman/Getty Images

Финалы в Монреале и Торонто проходили с разницей по времени в 1,5 часа. Любители тенниса могли посмотреть их решающие моменты в полном объёме, в том числе речи на церемонии. Многие не могли не заметить разительный контраст в поведении уступивших в битвах за титулы Хачанова и Осаки.

«Разница между речью Хачанова, проигравшего финал, и речью оказавшейся в такой же ситуации Осаки – небо и земля. Невероятный класс от Карена Хачанова. Осака должна учиться у Карена», — отмечает футбольный аккаунт MLS Insider Canada.

«Хачанов показывает Наоми Осаке пример того, как нужно произносить послематчевую речь», — написал канадский журналист и комментатор Джон Хорн.

«Молодец Хачанов! Хорошие манеры! Финал в Торонто был отличным. Надеюсь, Наоми Осака поучится манерам. Она может произнести короткую речь, но всегда следует поздравить соперника, когда проигрываешь», — гласит один из самых популярных комментариев пользователя под постом Tennis TV.

«Посмотрите выступление Карена Хачанова после поражения в финале. А затем сравните с тем, что сделала Осака», — написал руководитель спортивного агентства Clock Management Джефф Голд.

«Наоми Осака, пожалуйста, изучи выступление Карена Хачанова», — дал совет японке аккаунт TennisHYPEMedia.