Расписание теннисных турниров августа, включая Цинциннати и US Open: с участием Медведева, Рублёва, Хачанова, Мирры Андреевой

Как подготовятся Медведев, Рублёв и Хачанов к US Open? Расписание турниров августа
Даниил Сальников
Расписание теннисных турниров августа 2025 года
Аудио-версия:
Американская серия в самом разгаре. Где сыграют россияне и другие топовые теннисисты в последний месяц лета.

Последний летний месяц не очень богат на количество турниров, зато те, что пройдут – один представительнее другого. Вслед за полуторанедельным канадским «Мастерсом» состоится точно такое же соревнование в Цинциннати. А в конце августа стартует заключительный в сезоне «Шлем» — US Open. Посмотрим, где и кто из ведущих теннисистов собирается сыграть.

ATP Masters 1000. Цинциннати (США). 7-18 августа

Хард, открытые корты.
Топ-участники: Янник Синнер (первая ракетка мира на дату заявки на турнир), Карлос Алькарас (2), Александр Зверев (3), Тейлор Фриц (5), Лоренцо Музетти (7), Хольгер Руне (8), Даниил Медведев (9), Бен Шелтон (10), Андрей Рублёв (14), Карен Хачанов (20), Роман Сафиуллин (75).

Полный заявочный лист.

ATP Masters 1000. Сетка Цинциннати

Турнир в Цинциннати появился в XIX веке – в 1899 году. Рекордсменом по количеству титулов является Роджер Федерер – семь. Отличался тут и россиянин Даниил Медведев – в 2019-м. Финалистом также становился Андрей Рублёв (2021). С этого года турнир стал полуторанедельным, как и Торонто, расширился до семи кругов и начался внахлёст – не как обычно с понедельника, а в четверг, когда ещё не закончился канадский «Мастерс». Сетку возглавили Янник Синнер и Карлос Алькарас, дружно вернувшиеся из отпуска после напряжённого финала Уимблдона и пропуска Торонто. Среди участников и четыре россиянина. Андрей Рублёв (седьмой номер посева), Даниил Медведев (12), Карен Хачанов (14) и Роман Сафиуллин.

WTA-1000. Цинциннати (США). 7-18 августа

Хард, открытые корты.
Топ-участницы: Арина Соболенко (1), Кори Гауфф (2), Джессика Пегула (3), Ига Швёнтек (4), Жасмин Паолини (5), Мэдисон Киз (8), Эмма Наварро (10), Елена Рыбакина (11), Диана Шнайдер (15), Екатерина Александрова (17), Людмила Самсонова (17), Анна Калинская (39), Анастасия Потапова (44), Вероника Кудерметова (46), Анастасия Павлюченкова (50), Полина Кудерметова (64).

Полный заявочный лист.

WTA-1000. Сетка Цинциннати

У женщин в Открытую эру турнир брал большую паузу с 1974 года и полноценно возобновился только в 2004-м. Чемпионками тут были и россиянки Вера Звонарёва (2006), Анна Чакветадзе (2007), Надежда Петрова (2008) и Мария Шарапова (2011). До финала также добирались Звонарёва (2004), Динара Сафина (2009), Шарапова (2010) и Светлана Кузнецова (2019). В этом году из-за травм в сетку не попали три теннисистки из топ-10 рейтинга WTA – Чжэн Циньвэнь, Мирра Андреева и Паула Бадоса. Посев возглавили Арина Соболенко и Кори Гауфф. Среди участниц также значатся россиянки – Диана Шнайдер, Екатерина Александрова, Людмила Самсонова, Анна Калинская, Анастасия Потапова, Вероника Кудерметова, Анастасия Павлюченкова, Полина Кудерметова.

ATP-250. Уинстон-Сейлем (США). 17-23 августа

Хард, открытые корты.
Топ-участники: Артюр Фис (21), Себастьян Корда (33), Алекс Михельсен (34), Габриэль Диалло (35), Лоренцо Сонего (37), Александр Мюллер (39), Нуну Боржеш (40), Себастьян Баэс (43), Роман Сафиуллин (80).

Полный заявочный лист.

Этот турнир разыгрывался в Лонг-Айленде с 1981 года как выставочный, а с 1990-го вошёл в календарь ATP. С 2005-го по 2010-й он проводился в Нью-Хэйвене, а с 2011-го переехал в Уинстон-Сейлем. Чемпионами тут среди прочих становились россияне Евгений Кафельников (1994, 1995), Николай Давыденко (2006) и Даниил Медведев (2018). В нынешнем году список участников возглавили Артюр Фис и Себастьян Корда. Также в заявке значится россиянин Роман Сафиуллин.

Роман Сафиуллин

Роман Сафиуллин

Фото: Matthew Stockman/Getty Images

WTA-250. Кливленд (США). 17-23 августа

Хард, открытые корты.
Топ-участницы: Людмила Самсонова (16), Клара Таусон (19), Даяна Ястремская (33), Питон Стирнс (35), Майя Джойнт (38), Ван Синьюй (40), Анастасия Потапова (42), Лоис Буассон (44), Полина Кудерметова (60).

Полный заявочный лист.

Долгие годы небольшой женский турнир на неделе перед US Open проводился в Нью-Хэйвене. В 2019-м он переехал в Бронкс, в 2020-м должен был проводиться в Олбани, но был отменён из-за ковида. А с сезона-2021 турнир разыгрывается в Кливленде. Чемпионками в новом месте становились эстонка Анетт Контавейт (2021), россиянка Людмила Самсонова (2022), испанка Сара Соррибес-Тормо (2023) и американка Маккартни Кесслер (2024). В заявке-2025, кроме Самсоновой, значатся ещё две теннисистки из России – Анастасия Потапова и Полина Кудерметова.

WTA-500. Монтеррей (Мексика). 18-23 августа

Хард, открытые корты.
Топ-участницы: Екатерина Александрова (15), Диана Шнайдер (17), Беатрис Хаддад-Майя (21), Элисе Мертенс (22), Линда Носкова (23), Магдалена Френх (24), Софья Кенин (26), Анастасия Павлюченкова (30), Вероника Кудерметова (39), Анна Калинская (48).

Полный заявочный лист.

Турнир разыгрывается с 2009 года, и рекордсменкой по количеству титулов тут является россиянка Анастасия Павлюченкова – четыре (2010, 2011, 2013, 2017). С прошлого сезона соревнования тут повысили категорию с WTA-250 до WTA-500. В финале тогда чешка Линда Носкова победила новозеландку Лулу Сун. Из россиянок на нынешний розыгрыш, помимо Павлюченковой, заявлены также Екатерина Александрова, Диана Шнайдер, Вероника Кудерметова и Анна Калинская.

Анастасия Павлюченкова

Анастасия Павлюченкова

Фото: Graham Denholm/Getty Images

Grand Slam. US Open. Нью-Йорк (США). 24 августа — 7 сентября

Хард, открытые корты.
Топ-участники: Янник Синнер (1), Карлос Алькарас (2), Александр Зверев (3), Тейлор Фриц (4), Джек Дрейпер (5), Новак Джокович (6), Лоренцо Музетти (7), Хольгер Руне (8), Андрей Рублёв (10), Даниил Медведев (14), Карен Хачанов (17), Роман Сафиуллин (78).

Полный заявочный лист.

Турнир появился в 1881 году и остаётся единственным ТБШ, который за всё время не прерывался ни на одну из Мировых войн, а также на пандемию коронавируса. За 144 предыдущих розыгрыша рекордсменами по количеству титулов тут являются Билл Тилден, Уильям Ларнед и Ричард Сирс – по семь. В Открытую эру по пять побед одержали Джимми Коннорс, Пит Сампрас и Роджер Федерер. Вплотную к ним приблизился в 2023-м серб Новак Джокович (четыре), у которого есть теоретический шанс догнать эту троицу в нынешнем сезоне. Чемпионами среди прочих тут становились также россияне Марат Сафин (2000) и Даниил Медведев (2021). До финала доходил тот же Медведев (2019, 2023).

Grand Slam. US Open. Нью-Йорк (США). 24 августа — 6 сентября

Хард, открытые корты.
Топ-участницы: Арина Соболенко (1), Кори Гауфф (2), Ига Швёнтек (3), Джессика Пегула (4), Мирра Андреева (5), Аманда Анисимова (7), Мэдисон Киз (8), Жасмин Паолини (9), Диана Шнайдер (15), Екатерина Александрова (16), Людмила Самсонова (17), Анастасия Павлюченкова (30), Вероника Кудерметова (38), Анастасия Потапова (42), Анна Калинская (47), Полина Кудерметова (60), Камилла Рахимова (69), Анна Блинкова (79), Анастасия Захарова (82).

Полный заявочный лист.

Рекордсменкой US Open за всю историю по количеству титулов является Молла Маллори – восемь. В Открытую эру больше всех отличились Крис Эверт и Серена Уильямс – по шесть. Побеждали тут и россиянки – Светлана Кузнецова (2004) и Мария Шарапова (2006). До финала также доходили Елена Дементьева (2004), Кузнецова (2007) и Вера Звонарёва (2010). Действующей чемпионкой является Арина Соболенко из Беларуси. В этом году в число участниц пока попали 102 россиянки.

