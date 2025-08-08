Хачанов и Медведев метят в топ-10, Мирра рискует стать седьмой: все рейтинговые расклады

А вот Андрею Рублёву нужно чудо, чтобы вернуться в десятку по итогам Цинциннати.

С этого года Открытый чемпионат Канады и супертурнир в Цинциннати стали двухнедельными. Хорошо это или плохо — спорный вопрос. Существуют разные мнения, и к этому мы ещё вернёмся в отдельном материале. А сейчас внимательно изучим мировые рейтинги — как они изменились и чего ожидать в ближайшее время.

Чтобы предоставить ведущим теннисистам недельную паузу перед Открытым чемпионатом США, Canadian Open и Цинциннати упаковали не в четыре недели, а в три. Турниры проходят внахлёст, и финалы в Торонто (мужской) и Монреале (женский) состоялись посреди недели. Случился небольшой рассинхрон; кроме того, дополнительное непонимание может вызвать то, что ATP и WTA по-разному решили считать рейтинги в этот период.

Начнём с мужчин. Титульный матч в Торонто, в котором Карен Хачанов уступил Бену Шелтону, состоялся 7 августа по местному времени. Сразу после этого ATP обновила рейтинг — так сказать, задним числом, поскольку официальной датой появления обновлённой классификации считается 4 августа.

Рейтинг ATP на 4 августа

1. Янник Синнер (Италия) — 12 030 очков

2. Карлос Алькарас (Испания) — 8590

3. Александр Зверев (Германия) — 6380

4. Тейлор Фриц (США) — 5525

5. Джек Дрейпер (Великобритания) — 4650

6 (+1). Бен Шелтон (США) — 4320

7 (-1). Новак Джокович (Сербия) — 4130

8. Алекс де Минор (Австралия) — 3480

9. Хольгер Руне (Дания) — 3340

10. Лоренцо Музетти (Италия) — 3235

11. Андрей Рублёв (Россия) — 3210

12 (+4). Карен Хачанов (Россия) — 3190

...15 (-1). Даниил Медведев (Россия) — 2760

...19 (+7). Алексей Попырин (Австралия) — 2250

Примечание. В скобках указано изменение позиции в сравнении с 28 июля.

Важное уточнение: на данный момент мужчинам идут в зачёт не только результаты, показанные в Торонто, но и прошлогодние выступления в Канаде — в 2024-м «Мастерс» проходил в Монреале. Собственно, именно поэтому Алексей Попырин и Андрей Рублёв, прошлогодние финалисты, располагаются сравнительно высоко в рейтинге. В целом всё логично: Шелтон поднялся в топ-6, Хачанов уже задумывается о возвращении в первую десятку, а Даниил Медведев, проигравший в третьем круге, теперь лишь 15-й.

11 августа свежего рейтинга не будет. А теперь, чтобы понимать, кто где может оказаться после Цинциннати и какие результаты необходимы теннисистам, построим лайв-рейтинг ATP на 18 августа, то есть отнимем у игроков очки, заработанные в Канаде и в Цинциннати год назад.

Лайв-рейтинг ATP на 18 августа

1. Янник Синнер (Италия) — 10 840 очков

2. Карлос Алькарас (Испания) — 8590

3. Александр Зверев (Германия) — 5840

4. Тейлор Фриц (США) — 5485

5. Джек Дрейпер (Великобритания) — 4440

6 (+1). Новак Джокович (Сербия) — 4130

7 (-1). Бен Шелтон (США) — 4090

8. Алекс де Минор (Австралия) — 3390

9 (+1). Лоренцо Музетти (Италия) — 3205

10 (+2). Карен Хачанов (Россия) — 3150

11 (+2). Каспер Рууд (Норвегия) — 2905

12 (-3). Хольгер Руне (Дания) — 2860

13 (+2). Даниил Медведев (Россия) — 2760

14 (+2). Томми Пол (США) — 2570

15 (-4). Андрей Рублёв (Россия) — 2420

Примечание. В скобках указано возможное изменение позиции в сравнении с 4 августа.

Теперь прикинем, как может измениться рейтинг по итогам Цинциннати. Синнер и Алькарас в любом случае останутся первым и вторым соответственно. За третью строчку будут сражаться Зверев и Фриц. Немец впереди на 355 очков, так что американцу надо будет выходить как минимум в полуфинал и надеяться на как можно более скорое поражение Александра.

Дрейпер и Джокович пропускают Цинциннати, а это означает, что Шелтон может нацелиться на пятую строчку. Новака Бен обойдёт, если выйдет в третий круг, а Джека — если доберётся до полуфинала.

Из представителей России в этом лайве в топ-10 присутствует один россиянин. И это Карен Хачанов, которого теперь тянут вверх 650 очков за финал Торонто. Хачанов вполне может сразиться с Лоренцо Музетти за девятую строчку — итальянец впереди на 55 очков. Догнать Алекса де Минора будет чуть сложнее — австралиец опережает россиянина на 240 очков. Даниилу Медведеву вернуться в топ-10 будет сложно, хотя и не невозможно. Ему надо выходить как минимум в полуфинал и рассчитывать на ранние вылеты непосредственных конкурентов. Андрей Рублёв может вернуться в десятку только в случае выигрыша титула (и то не факт, соперники ведь тоже будут набирать какие-то очки). А если Рублёв дойдёт до финала и уступит, то даже теоретически не сможет попасть в топ-10 по итогам Цинциннати.

В WTA поступили чуть иначе. Как и у мужчин, официально датой нового рейтинга считается 4 августа, однако очки за прошлогоднюю Канаду (в 2024-м теннисистки играли в Торонто), в отличие от ATP, уже сняли.

Рейтинг WTA на 4 августа

1. Арина Соболенко (Беларусь) — 12 010 очков

2. Кори Гауфф (США) — 7669

3. Ига Швёнтек (Польша) — 6933

4. Джессика Пегула (США) — 5488

5. Мирра Андреева (Россия) — 4948

6 (+2). Мэдисон Киз (США) — 4579

7 (-1). Чжэн Циньвэнь (Китай) — 4553

8 (-1). Аманда Анисимова (США) — 3834

9. Жасмин Паолини (Италия) — 3586

10 (+2). Елена Рыбакина (Казахстан) — 3283

...16 (-1). Екатерина Александрова (Россия) — 2676

...18 (-2). Людмила Самсонова (Россия) — 2371

...20 (-3). Диана Шнайдер (Россия) — 2146

...24 (+61). Виктория Мбоко (Канада) — 1835

25 (+24). Наоми Осака (Япония) — 1799

Примечание. В скобках указано изменение позиции в сравнении с 28 июля.

Соболенко пропустила Монреаль, однако на её позиции это не повлияло — Арина царит на троне; ещё и Гауфф помогла своим вылетом в четвёртом круге. Ведущим российским теннисисткам не удалось улучшить положение. Мирра Андреева уступила в третьем круге и осталась пятой. Александрова, Самсонова и Шнайдер закончили борьбу во втором круге и опустились на одну, две и три строчки соответственно.

Наибольшего прогресса, что вполне понятно, добились Виктория Мбоко и Наоми Осака, чемпионка и финалистка Монреаля соответственно. На «тысячник» в Цинциннати им дали performance bye, то есть освободили от первого круга наравне с сеяными. Но даже это не соблазнило Мбоко и Осаку выступить на турнире. После изнурительного Монреаля Виктория и Наоми снялись с Цинциннати.

11 августа выйдет очередное обновление рейтинга WTA, но нас оно интересует в меньшей степени — лидеры на «челленджерах» не играют и останутся на своих местах. А вот лайв-рейтинг на 18 августа стоит изучить.

Лайв-рейтинг WTA на 18 августа

1. Арина Соболенко (Беларусь) — 11 010 очков

2. Кори Гауфф (США) — 7659

3. Ига Швёнтек (Польша) — 6933

4. Джессика Пегула (США) — 4838

5. Мирра Андреева (Россия) — 4763

6. Мэдисон Киз (США) — 4579

7. Чжэн Циньвэнь (Китай) — 4433

8. Аманда Анисимова (США) — 3834

9. Жасмин Паолини (Италия) — 3466

10. Елена Рыбакина (Казахстан) — 3283

...15 (+1). Екатерина Александрова (Россия) — 2666

...19 (-1). Людмила Самсонова (Россия) — 2156

...21 (-1). Диана Шнайдер (Россия) — 2026

Примечание. В скобках указано возможное изменение позиции в сравнении с 4 августа.

По итогам Цинциннати Соболенко останется первой, а Швёнтек может обойти Гауфф в борьбе за второе место. Однако для этого польке необходимо брать титул и надеяться, что американка не выйдет в полуфинал.

Мирра Андреева турнир пропускает и в лучшем случае останется на пятом месте. Потеснить её могут Мэдисон Киз и Аманда Анисимова (Чжэн Циньвэнь пропустит не только Цинциннати, но и US Open). Киз, чтобы обойти Мирру, нужно выйти в полуфинал, а Анисимову в этом смысле устроит только титул.

Дальше теннисистки идут уже плотно, а очков на кону много. Александрова, Самсонова и Шнайдер в случае успешного выступления могут подняться сразу на несколько строчек, а в случае провала — опуститься.