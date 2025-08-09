Со скандального тренера Рыбакиной сняли бан. Он может вернуться к ней прямо на US Open

WTA сняла отстранение с хорватского тренера Стефано Вукова от любой деятельности, связанной с теннисом, сообщает The Athletic. Решение было принято после апелляции, поданной Вуковым в июне.

«WTA полностью привержена обеспечению безопасной и уважительной среды для всех участников. Хотя подробности дела остаются конфиденциальными, мы можем подтвердить, что Вуков имеет право получать аккредитацию на мероприятия WTA. Мы не будем давать дальнейших комментариев», — говорится в заявлении WTA.

Это означает, что Вуков в самое ближайшее время сможет официально вернуться к работе с 10-й ракеткой мира Еленой Рыбакиной. Формально их сотрудничество не прерывалось даже после отстранения Стефано на год в начале сезона-2025, но теперь у хорвата нет каких-либо ограничений по взаимодействию с теннисисткой из Казахстана. Он имеет право выполнять обязанности тренера и посещать объекты турниров WTA, что раньше входило в список запретных действий.

Летом 2024 года Елена Рыбакина объявила о прекращении сотрудничества с Вуковым, после чего снялась на старте US Open и до Итогового турнира WTA решила взять паузу в карьере. В конце сезона назначила новым тренером Горана Иванишевича. Всё это время в СМИ появлялись дискредитирующие материалы о Вукове, которого обвиняли в жестоком обращении с теннисисткой.

Елена Рыбакина и Стефано Вуков Фото: Clive Brunskill/Getty Images

В январе 2025 года Елена забыла все обиды и приняла решение вернуть Вукова в свою команду, но WTA к тому времени успела провести собственное расследование и посчитала отношения тренера с подопечной «токсичными». Ассоциация определила, что тренер совершал «ментальное насилие» над Рыбакиной, оскорблял её и преследовал за пределами корта. Согласно заключению расследования, жёсткие методы Вукова привели к проблемам со здоровьем у теннисистки. Елена просила WTA не наказывать хорвата, однако ассоциация всё равно дисквалифицировала его на год.

Вуков не собирался мириться с вердиктом и всё-таки добился досрочного снятия бана через суд. Вполне вероятно, он снова будет в команде Рыбакиной на US Open или даже на стартовавшем «тысячнике» в Цинциннати.

Остаётся вопрос, что будет с действующим тренером теннисистки Давиде Сангинетти. Итальянец пришёл в команду Елены после очень быстрого ухода Иванишевича. Он дружит с Вуковым и изначально был согласен с тем, что Стефано даже в момент отстранения фактически продолжит давать наставления Рыбакиной. Не исключено, что Сангинетти какое-то время останется в штабе как второй тренер. В любом случае Вуков снова выйдет на первый план, теперь уже абсолютно легально.

В этом году Рыбакина выиграла «пятисотник» в Страсбурге, завоевав свой девятый титул за карьеру. Формально данный трофей взят под руководством Сангинетти, хотя Вуков продолжал с ней работу и тоже имеет к нему отношение. Сейчас Елена официально возобновляет сотрудничество с тренером, который привёл её ко всем предыдущим кубкам, включая триумф на Уимблдоне-2022.

Рыбакина остаётся в топ-10 рейтинга WTA, но в последнее время выступает не слишком уверенно и стабильно. Возможно, снятие бана с Вукова позволит ей вернуться в первую тройку или хотя бы в пятёрку, ведь потенциал для этого у 26-летней теннисистки определённо есть. Главное, чтобы официальный камбэк Стефано не обернулся новым скандалом и не привёл к очередным ментальным проблемам спортсменки.