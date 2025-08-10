Александрова — в третьем круге Цинциннати: россиянка победила со скрытой «баранкой»

Сафиуллин в третий раз подряд проиграл Руне, а Потапова снова не справилась со Швёнтек.

На этой неделе в Цинциннати (США) начался супертурнир с участием всех сильнейших теннисистов и теннисисток. Впервые этот турнир провели ещё в 1899 году, и он является старейшим в США из тех, которые не переезжали из одного города в другой. Долгое время игроки в Цинциннати соревновались на грунте. В 1979 году соревнования переехали на хард. А с нынешнего сезона этот супертурнир, как и предшествующий ему Открытый чемпионат Канады, является двухнедельным. В обеих одиночных сетках теперь по 96 теннисистов и теннисисток.

Российские теннисисты долгое время не могли пробиться в финал Цинциннати, а в 2019 году это сделал Даниил Медведев — и сразу победил. В том матче за титул Медведев обыграл бельгийца Давида Гоффена (7:6 (7:3), 6:4). В 2021-м до финала дошёл Андрей Рублёв, однако Александр Зверев оказался сильнее — 6:2, 6:3. А год назад чемпионом стал Янник Синнер, победивший любимца местной публики Фрэнсиса Тиафо (7:6 (7:4), 6:2).

Гораздо успешнее выступают здесь наши женщины. Вера Звонарёва в финале 2004 года уступила Линдсей Дэвенпорт, а с 2006 по 2008 год побеждали исключительно россиянки! Главный трофей поднимали та же Звонарёва, Анна Чакветадзе и Надежда Петрова. Следующие три финала также не обошлись без представительниц России: Динара Сафина и Мария Шарапова проиграли в 2009-м и 2010-м соответственно, а в сезоне-2011 Шарапова стала четвёртой российской чемпионкой Цинциннати. В финале 2019 года Светлана Кузнецова потерпела поражение от Мэдисон Киз, и пока это последний финал с участием теннисистки из России. В сезоне-2024 победительницей турнира стала Арина Соболенко, которая оказалась сильнее Джессики Пегулы (6:3, 7:5).

Соревнования в основных сетках начались 7 августа. В мужском турнире в первом круге принимал участие лишь один россиянин. Роман Сафиуллин, замыкающий топ-80 рейтинга ATP, встретился с чилийцем Алехандро Табило, не входящим в первую сотню. Сафиуллин не испытал серьёзных трудностей — 6:3, 6:3 за 1 час 9 минут. Россиянин не подарил сопернику ни одного брейк-пойнта, а сам трижды брал его подачу. Роман настрелял 11 эйсов и закончил встречу с отличным соотношением активно выигранных очков и невынужденных ошибок — 27/13.

Однако во втором раунде у Сафиуллина был гораздо более серьёзный соперник — Хольгер Руне, посеянный под седьмым номером. В 2024 году Руне дважды побеждал россиянина, так что Роман имел возможность размочить счёт в личном противостоянии. Увы, сделать это он не смог.

В первом сете Сафиуллин в четвёртом гейме взял подачу соперника и повёл 3:1. Но Руне удался обратный брейк, а в девятом гейме — ещё один. Подавая на партию, датчанин не использовал два сетбола, и россиянин сравнял счёт — 5:5. Однако концовку Хольгер провёл лучше и забрал сет — 7:5 за 1 час.

Во второй партии не было не только брейк-пойнтов, но даже счёта «ровно». Как следствие, всё решил тай-брейк. Там Руне реализовал первый же матчбол (на приёме) — 7:5, 7:6 (7:5) за 1 час 59 минут.

Четырёхкратный чемпион турниров «Большого шлема» лидер мирового рейтинга Янник Синнер выиграл первый матч после победного для себя Уимблдона. Итальянец за час разгромил 144-ю ракетку мира Даниэля-Элаи Галана (Колумбия, Q) — 6:1, 6:1.

А Андрей Рублёв (9), Даниил Медведев (12) и Карен Хачанов (14) свои матчи второго раунда проведут 10 августа по местному времени.

В женской сетке изначально планировалось участие 94 теннисисток, а не 96. Организаторы выдали performance bye Виктории Мбоко и Наоми Осаке, прошедшим всю дистанцию Открытого чемпионата Канады. Мбоко и Осака должны были начать Цинциннати со второго круга, как все 32 сеяные. Однако канадка, которая должна была играть с Дианой Шнайдер, и японка снялись, и на их места определили лаки-лузеров. Ну а поскольку этим теннисисткам никто не собирался давать bye, в соперницы им по первому раунду определили других таких же LL. И Шнайдер в итоге досталась китаянка Юань Юэ.

В основную сетку попали 10 российских теннисисток, и пять из них начали выступления в первом круге. Как и у мужчин, стартовые матчи 1/64 финала проходили 7 и 8 августа. Первой из наших в борьбу вступила 45-я ракетка мира Анастасия Потапова, чьей соперницей была 37-летняя немка Лаура Зигемунд, 54-й номер рейтинга WTA. 40% попадания первым мячом и восемь двойных ошибок не помешали Потаповой выйти во второй раунд — 6:4, 6:4 за 1 час 42 минуты. В обоих сетах Анастасия уступала с брейком, но находила в себе силы отыграться, а затем и выйти вперёд.

Анна Блинкова играла с австралийкой Кимберли Биррелл — в рейтинге теннисистки идут 77-й и 82-й соответственно. Блинкова, взявшая всего три гейма, ничего не смогла поделать с соперницей. На своей подаче россиянка выиграла только один гейм, первый, а оставшиеся семь отдала. Анна подавала с процентом попадания первой 56% и сделала семь двойных ошибок при всего одном эйсе. Интересно, что у Биррелл эта статистика оказалась ещё хуже: 45% попадания первым мячом и шесть двойных при отсутствии эйсов.

Полина Кудерметова, замыкающая топ-60 мировой классификации, вышла на корт с немкой Эллой Зайдель, располагающейся за пределами первой сотни. Кудерметова уверенно взяла первый сет, но следующие две партии проиграла — 1:6, 6:3, 6:2 в пользу Зайдель за 1 час 53 минуты. Россиянка как могла упиралась в гейме, ставшем последним, однако немка дожала её аж с шестого матчбола.

67-й номер рейтинга WTA Камилла Рахимова провела матч с бывшей третьей, а ныне 65-й ракеткой мира Марией Саккари из Греции. И потерпела неудачу — 6:3, 3:6, 6:2 в пользу Саккари за 2 часа 12 минут. Решающий сет Рахимова начала с 0:4. Гречанка, несмотря на 48% попадания первой подачи (как в третьей партии, так и в целом по матчу), в этом сете ни разу не позволила россиянке выйти на брейк-пойнт.

36-я ракетка мира Вероника Кудерметова противостояла голландке Сюзан Ламенс, занимающей 58-ю строчку. Тут за явным преимуществом победила Кудерметова — 6:1, 6:3 всего за 1 час 9 минут. В первом сете россиянка отыграла единственный брейк-пойнт, когда подавала на партию, а во втором не подала на матч, ведя 5:2, но тут же исправилась, выиграв гейм на приёме. За весь матч Вероника 10 раз подала навылет, а двойных ошибок было всего две.

Во втором раунде Кудерметова-старшая сразится с олимпийской чемпионкой Токио-2020 Белиндой Бенчич (17). Эта встреча состоится 10 августа по местному времени.

А в субботу, 9 августа, начались матчи второго круга. Анастасия Потапова играла с шестикратной чемпионкой турниров «Большого шлема» Игой Швёнтек (3). В четвёртом раунде «Ролан Гаррос» — 2024 Швёнтек повесила две «баранки» Потаповой. Сегодня россиянка тоже потерпела поражение.

В первом сете словно бы продолжился тот матч, в котором Потапова получила 0:6, 0:6. После 1:1 Анастасия, у которой процент попадания первой подачи составил всего 38%, в каждом из геймов брала строго по очку. У Швёнтек получалось всё — у её соперницы, соответственно, почти ничего. Польке понадобилось всего 26 минут, чтобы выиграть стартовую партию со счётом 6:1.

Во втором сете процент попадания первым мячом у Потаповой вырос до 52%, да и в целом она прибавила. Однако о глобальном успехе речь не шла. После третьего гейма Швёнтек повела с брейком — Потапова ответила обратным брейком и сравняла счёт. В седьмом гейме Ига ещё раз взяла чужую подачу, что позволило ей подавать на матч в 10-м гейме. Анастасия была близка к тому, чтобы не дать ей это сделать, но упустила все три брейк-пойнта. И вторым матчболом Швёнтек закончила встречу — 6:1, 6:4 за 1 час 14 минут.

Швёнтек понадобилось 372 матча на уровне WTA (исключая Кубок Билли Джин Кинг), чтобы одержать 300-ю победу. Это лучший результат со времён Серены Уильямс, которая в 2006 году выиграла 300-й матч в 360-й встрече. Начиная с 2022 года Швёнтек является единственной теннисисткой, которая в каждом из четырёх сезонов взяла не менее 20 матчей на турнирах WTA-1000. Кроме того, полька повторила достижение Моники Селеш, одержав 29 побед подряд в первых матчах на «тысячниках» (либо турнирах эквивалентной категории в прошлом). У Селеш эта серия держалась с 1990 по 2000 год. А лидирует по этому показателю Мартина Хингис, которая с 1996 по 2002 год выиграла 39 первых матчей подряд на «тысячниках».

Анастасия Павлюченкова (27) провела матч с 21-летней японкой Аои Ито (Q), 94-й ракеткой мира. Первый сет Павлюченкова провалила. Россиянка под ноль проиграла подачу, принялась отдавать геймы один за другим, пусть и в борьбе, и прервала эту серию лишь после 0:4. В шестом гейме Анастасия имела две возможности отыграть один брейк, но упустила оба брейк-пойнта, после чего снова не удержала подачу — 6:1 в пользу Ито за 31 минуту.

Терять было нечего, и вторую партию Павлюченкова начала с места в карьер — 4:0. В четвёртом гейме Анастасия ещё и двойной брейк-пойнт отыграла. После этого качели ушли в другую сторону: теперь четыре гейма подряд взяла Ито. Японка оказалась в двух геймах от победы. Однако россиянка, сделав важнейший брейк в девятом гейме, подала затем на сет, сумев отыграть брейк-пойнт, — 6:4 за 48 минут.

В решающей партии Павлюченкова в третьем гейме взяла чужую подачу — и лишь затем, чтобы отдать после этого четыре гейма подряд. В этом сете процент попадания её первой подачи составил 84% (да и до этого был более-менее приличным, чуть менее 70%), но никакой выгоды из этого извлечь не удалось. Восьмой гейм мог стать последним, однако Ито не использовала два матчбола на приёме, а потом ещё и не подала на матч. Павлюченковой в 10-м гейме нужно было удержать подачу, чтобы сравнять счёт. Геймболы у неё были, но реализовать их не вышло, и японка пробилась в следующую стадию — 6:1, 4:6, 6:4 за 2 часа 11 минут.

Людмила Самсонова (13) вышла на корт с первой ракеткой мира в парном разряде Тэйлор Таунсенд из США. В одиночном рейтинге Таунсенд не входит в топ-100. В первом сете у Самсоновой был один-единственный брейк-пойнт. Приключился он в критический момент, когда американка подавала, ведя 3:2 с брейком. Тэйлор удержала подачу, затем ещё раз взяла гейм на приёме, после чего подала на партию — 6:2 за 34 минуты. Таунсенд подавала с процентом попадания первой 77% и собрала пять эйсов без единой двойной ошибки — россиянке было сложно бороться.

Во втором сете Самсонова, как и в первой партии, упустила свой единственный брейк-пойнт — и тоже в важнейший момент. Людмила могла повести 4:2 с брейком, но Таунсенд спаслась и сравняла счёт — 3:3. В девятом гейме россиянка вела 40:15, но не смогла дожать на подаче. Таунсенд после нескольких «ровно» реализовала второй брейк-пойнт, после чего незамедлительно подала на матч — 6:2, 6:4 за 1 час 26 минут.

Екатерина Александрова (12) играла с Лулу Сун, 90-й ракеткой мира из Новой Зеландии. В личных встречах у них было 1-1. В первых геймах у Александровой были большие проблемы с подачей, приведшие к тому, что россиянка допустила три двойные ошибки. С другой стороны, Сун тоже и близко не могла похвастаться подачей. Процент попадания первой у неё поначалу колебался в районе 25%. Так что неудивительно, что первые четыре гейма закончились брейками. После этого Александрова взяла игру под свой контроль. В оставшихся трёх своих геймах Екатерина отдала лишь один розыгрыш. На приёме она упустила два брейк-пойнта в восьмом гейме, а в 10-м использовала первый же сетбол на приёме, после того как Сун допустила двойную ошибку, — 6:4 за 45 минут.

В начале второго сета теннисистки продолжали сорить двойными ошибками. Александрова, под ноль отдала подачу в первом гейме, уступала 0:2, но в четвёртом гейме ответила сопернице своим брейком под ноль — 2:2. И больше не оглядывалась назад. В следующих четырёх геймах перевес Екатерины был виден невооружённым глазом; вот разве что в шестом гейме Сун поупиралась. Как бы то ни было, россиянка повесила сопернице скрытую «баранку», забрав шесть геймов подряд, и оформила выход в третий круг — 6:4, 6:2 за 1 час 15 минут.

В третьем раунде Александрова сразится с 19-летней австралийкой Майей Джойнт — 44-я ракетка мира выбила Беатрис Хаддад-Майю (6:4, 4:6, 6:4).

Диана Шнайдер (14) противостояла Юань Юэ (LL), 98-й ракетке мира. Год назад китаянка на траве Хертогенбосха одержала волевую победу над Шнайдер — 1:6, 6:4, 6:3. В первом сете у Шнайдер не шла подача — всего 46% попадания первой. Юань Юэ была лучше в этом компоненте, и Диана так ни разу и не добралась до брейк-пойнтов. Китаянка в третьем гейме реализовала свой четвёртый брейк-пойнт и, контролируя ход игры, добилась победы в партии — 6:4 за 43 минуты.

В начале второго сета брейк-пойнты были только у Юань Юэ, но Шнайдер постепенно прибилась к корту и все их отыграла. А в четвёртом гейме Диана использовала первый же брейк-пойнт, который появился у неё в этом матче, — китаянка допустила двойную ошибку, первую для себя в этой встрече. Россиянка починила подачу (81% попадания первым мячом) и убедительно ответила на поражение в первой партии — 6:1 за 31 минуту.

На момент публикации материала в матче идёт решающий сет.

Анна Калинская (28) сражалась с американкой Питон Стирнс, занимающей 53-е место в рейтинге. На момент публикации материала во встрече идёт первая партия.

Супертурнир в Цинциннати завершится 18 августа. За всеми событиями следите на «Чемпионате».