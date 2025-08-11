Медведев сенсационно проиграл 85-й ракетке мира. Даже 18 эйсов не спасли Даниила

В ночь с 10 на 11 августа мск на супертурнире в Цинциннати завершились матчи второго круга в обеих одиночных сетках. Сегодня играли трое российских теннисистов, и все они были сеяными, а стало быть, пропустили стартовый круг. Первым из них на корте появился Андрей Рублёв, имевший девятый номер посева. Соперником Рублёва был 19-летний американец Лёнер Тьен, 55-й номер рейтинга ATP. В стартовом матче Тьен прошёл малоизвестного швейцарца Леандро Риди (6:3, 6:4).

Рублёв наверняка хотел поквитаться с Тьеном за недавнее поражение. Во втором круге турнира в Вашингтоне Лёнер победил Андрея со счётом 7:5, 6:2. В начале отчётной встречи россиянин смотрелся предпочтительнее. Рублёв без проблем брал свои геймы, а Тьен — со скрипом. В третьем гейме Андрей добился брейка, потом уверенно держал подачу, часто подавал навылет, причём без двойных ошибок. Но когда настало время подавать на сет, дрогнул и упустил перевес — 5:5.

Концовка партии выдалась нервной. Рублёв пару раз срывался, оглашая корт криками. Особенно обидно было ему в 11-м гейме — из-за упущенного брейк-пойнта. На тай-брейке Тьен допустил две двойные ошибки, и россиянин использовал первый же сетбол, закрыв партию эйсом (седьмым), — 7:6 (7:4) за 1 час 2 минуты. Выиграв сет, Андрей снова закричал — уже от радости.

Во второй партии у Рублёва существенно просела подача — всего 48% попадания первым мячом против 71% в стартовом сете. Но это не помешало победить. Когда первая подача шла, Андрей почти ничего не проигрывал, взяв 15 очков из 16, то есть 94%. Тьен же провалил партию — ужасные 29% попадания первой подачи и три двойные ошибки.

Андрей Рублёв Фото: Dylan Buell/Getty Images

Россиянин быстро повёл 3:0 с брейком, держал преимущество, отыграв один брейк-пойнт. При 5:2 Андрей упустил двойной матчбол на приёме, но уже в следующем гейме со второго матчбола дожал оппонента, отыграв перед этим ещё один брейк-пойнт, — 7:6 (7:4), 6:3 за 1 час 45 минут. 12 эйсов без единой двойной ошибки — хороший показатель. Да и по виннерам Рублёв более чем вдвое опередил своего американского соперника — 27 против 13.

В третьем раунде Рублёв сразится с Алексеем Попыриным (Австралия, 21), который обыграл Мартина Ландалус-Лакамбру — 7:6 (7:3), 6:3.

Даниил Медведев (12) встретился с австралийцем Адамом Уолтоном, 85-й ракеткой мира. В первом круге Уолтон одержал волевую победу над Мариано Навоне (4:6, 7:6 (7:3), 6:1). В стартовом сете отчётного матча Медведев превосходил Уолтона почти во всех компонентах, хотя ничего космического, в общем-то, не показывал. И даже в этом случае Даниил не избежал неприятностей. Подавал россиянин хорошо, однако в пятом гейме подарил сопернику брейк, допустив несколько ошибок. Отыгрался Даниил довольно быстро, пусть и не сразу. В восьмом гейме паритет был восстановлен — 4:4.

В 12-м гейме Медведев вновь вышел на брейк-пойнт, и это был уже сетбол на приёме. Его Уолтон отыграл, поэтому пришлось проводить тай-брейк. И там Даниил не дал оппоненту ни шанса, взяв все семь очков. На последнем мяче австралиец дал двойную ошибку — 7:6 (7:0) в пользу россиянина за 54 минуты. Медведеву насчитали 20 активно выигранных очков, а его сопернику — всего семь; кроме того, Даниил исполнил 11 эйсов.

Во второй партии всё мог решить марафонский пятый гейм, когда теннисисты долгое время не отпускали друг друга на подаче Уолтона, хотя начал австралиец с 40:0. Восемь раз было «ровно», причём Медведев трижды зарабатывал брейк-пойнт, но не реализовал ни одного из них.

Адам Уолтон Фото: Matthew Stockman/Getty Images

Казалось, эта неудача не помешает россиянину, ведь подавал он как минимум не хуже, чем в первом сете. Однако в 10-м гейме Даниил допустил двойную на геймболе, отдал следующие два очка, а значит, и всю партию — 6:4 в пользу Уолтона за 50 минут. Проиграв сет, Медведев занервничал и принялся что-то кричать в адрес своей ложи. Обидное поражение, конечно, особенно если учесть, что статистика у чемпиона US Open — 2021 была в этом сете лучше: по эйсам — семь против одного, по виннерам — 16 против 12, по невынужденным ошибкам — восемь против 10.

В решающей партии Медведев развалился. Похоже, немаловажным фактором стала жаркая погода, установившаяся в Цинциннати, — в районе 30 градусов Цельсия. Подача у Даниила пропала, а пиком всего стал четвёртый гейм, который россиянин закончил двумя двойными ошибками подряд и не взял ни одного очка. Уолтон повёл с брейком, потом выиграл ещё один гейм на приёме, после чего подал на матч и оформил сенсационную победу — 6:7 (0:7), 6:4, 6:1 за 2 часа 23 минуты. В этом сете Медведев, подавая с процентом попадания первой 43%, ни сделал ни одного эйса.

Пятикратный чемпион турниров «Большого шлема» Карлос Алькарас (2) неожиданно потерял сет в матче с Дамиром Джумхуром, но всё же победил — 6:1, 2:6, 6:3 за 1 час 43 минуты. Алькарасу насчитали 44 невынужденные ошибки.

Карен Хачанов (14) проводил матч с французским квалифаером Валентеном Руае, располагающимся в начале второй сотни рейтинга. В стартовой встрече на турнире Руае провёл все три партии с Себастьяном Офнером (5:7, 6:3, 6:3). На момент публикации материала игра ещё не началась.

А в женской сетке сегодня играла лишь одна российская теннисистка. 36-я ракетка мира Вероника Кудерметова противостояла олимпийской чемпионке Токио-2020 Белинде Бенчич (17). В 1/64 финала россиянка одержала уверенную победу над Сюзан Ламенс (6:1, 6:3). Кудерметова и Бенчич регулярно играют друг с другом. Особенно часто они пересекались на корте в период до беременности и рождения ребёнка у швейцарки. В личных встречах Бенчич вела со счётом 6-3. Последнее поражение оказалось максимально болезненным для Кудерметовой. Во втором круге Абу-Даби 2025 Вероника получила две «баранки» от Белинды — 0:6, 0:6.

В первом сете у Кудерметовой не шла подача — всего 39% попадания первой. В начале партии россиянка отдала два своих гейма, а сама лишь однажды сделала брейк. В эти минуты преимущество было у Бенчич. Однако после 4:2 в пользу швейцарки игра развернулась на 180 градусов. Бенчич стала чаще ошибаться — Кудерметова этим воспользовалась. У Вероники стали проходить атаки, и на этой волне она выиграла четыре гейма подряд, сделав два брейка на этом отрезке, — 6:4 за 51 минуту.

Второй сет Кудерметова провела в целом увереннее, но всё равно сама себе создала проблемы. Первый же брейк-пойнт мог стать определяющим: Вероника реализовала его, вышла на 5:3, приготовилась подавать на матч — и не справилась с задачей, допустив кучу ошибок в этом гейме (четыре оплошности в пяти розыгрышах, если быть точным). Бенчич восстановила равенство — 5:5, затем 6:6. Однако тай-брейк Белинда провалила, допустив в нём две двойные ошибки и не взяв ни одного очка. Кудерметова счастливо избежала нервной концовки и вышла в следующий раунд — 6:4, 7:6 (7:0) за 2 часа.

В третьем круге Кудерметова сыграет с Кларой Таусон (16), победившей Айлу Томлянович — 6:3, 6:7 (5:7), 6:4.

Таким образом, в третий раунд американского «тысячника» пробились три российские теннисистки, а именно Екатерина Александрова (12), Анна Калинская (28) и Кудерметова.

Супертурнир в Цинциннати закончится 18 августа. За всеми событиями следите на «Чемпионате».