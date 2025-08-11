Соболенко наняла тренером легендарного белоруса. Он возвращается после тяжёлой болезни

Первая ракетка мира Арина Соболенко пригласила бывшего белорусского теннисиста Максима Мирного в свой тренерский штаб.

Соболенко будет сотрудничать с Мирным как минимум до конца североамериканского сезона, а именно на «тысячнике» в Цинциннати и US Open.

После Уимблдона Мирный неофициально участвовал в сборах Соболенко, но теперь он полноценно является частью её команды. В Цинциннати Максим работает с Ариной на тренировках.

Соболенко довольна стартовым этапом сотрудничества с Мирным.

«Он очень умный парень. Очень рада видеть, как он наслаждается жизнью. Он прошёл через очень тяжёлую ситуацию, сильно боролся. Рада, что он улыбается и нам помогает.

Конечно, занимается работой у сетки. Он также дал мне пару советов по подаче, и они уже работают. Пока что всё идёт хорошо, надеюсь, что будет ещё лучше. Было важно добавить новый голос в команду», — сказала Соболенко в эфире Tennis Channel.

Максим Мирный – бывшая 18-я ракетка мира в одиночном разряде, лидер рейтинга ATP в паре, чемпион Олимпиады-2012 в миксте, обладатель 57 титулов ATP в парном разряде и миксте (из них 10 взяты на турнирах «Большого шлема»). В ноябре 2018-го Мирный завершил карьеру, после чего несколько лет проработал в команде Кея Нисикори, помогая его основному тренеру Майклу Чангу.

Максим Мирный и Кей Нисикори в 2021 году Фото: Clive Brunskill/Getty Images

На какое-то время теннис для Мирного отошёл на второй план. В январе 2024 года белорус перенёс операцию по удалению злокачественной опухоли в мозге. Болезнь осталась в прошлом, поэтому Максим готов вернуться в любимый вид спорта. Работа с первой ракеткой мира и соотечественницей Ариной Соболенко является хорошей возможностью заявить о себе для 48-летнего экс-теннисиста.

Пока Мирный и Соболенко заключили временный краткосрочный контракт. Загадывать слишком далеко ещё рано, но ничто не мешает им продлить сотрудничество. В прошлом году Арина выиграла «тысячник» в Цинциннати и US Open. Есть немалая вероятность, что она повторит такой же результат прямо сейчас. Всё-таки на харде Соболенко вообще нет равных, а неудачи с завоеванием титулов на предыдущих турнирах «Большого шлема» в сезоне-2025 должны ещё сильнее мотивировать её добиться успеха.

В случае завоевания титулов в Цинциннати и Нью-Йорке Соболенко вполне может оставить Мирного в своей команде, где уже есть её соотечественники Антон Дубров, Андрей Василевский и американский тренер по физподготовке Джейсон Стейси.

У Максима есть шансы остаться в штабе Арины, даже если теннисистка вдруг потерпит неудачу на турнирах в США. Всё-таки Мирный – легенда белорусского тенниса, который однозначно способен помочь первой ракетке мира ценными советами.