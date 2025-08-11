Александрова обыграла 19-летнюю австралийку в Цинциннати. Ей потребовалось 74 минуты

В четверг, 11 августа, стартовали матчи третьего круга турнира WTA-1000 в Цинциннати. 12-я сеяная, россиянка Екатерина Александрова, занимающая ныне 16-ю строчку рейтинга, сражалась с австралийкой Майей Джойнт.

Обе теннисистки без проблем дошли до этой стадии турнира. Александрова, как и все сеяные, начинала со второго круга, где в двух сетах легко обыграла спортсменку из Новой Зеландии Лулу Сун со счётом 6:4, 6:2. А Джойнт в первом круге одолела 70-ю ракетку мира бельгийку Гретье Миннен — 6:2, 6:3, далее в трёх сетах разобралась с представительницей Бразилии, 18-й сеяной, Беатрис Хаддад-Майей — 6:4, 4:6, 6:4.

В прошлом году в Цинциннати Екатерина Александрова на старте турнира уступила тогда ещё своей соотечественнице Дарье Касаткиной со счётом 4:6, 2:6. В 2023 году дальше первого круга также пройти не удалось, Сорана Кырстя из Румынии оказалась сильнее — 6:0, 6:2. Тем не менее Александрова доходила и до второго — в 2019-м, 2020-м и 2022-м. А выход в третий — лучший результат Екатерины на этом «тысячнике».

Что касается соперницы россиянки, то Майя Джойнт играла в Цинциннати впервые. Ей всего 19 лет, и на профессиональном уровне она выступает только с прошлого года. Несмотря на это, она занимает уже 44-ю строчку в рейтинге, что весьма впечатляет. А месяц назад, в июле, она забиралась даже на 37-е место. В конце 2024-го она и вовсе была вне топ-100.

Майя Джойнт Фото: AP/TASS

Этот сезон складывается для Джойнт весьма удачно: она взяла уже два титула. Один на WTA-250 в Рабате, другой – также на WTA-250, но в Истбурне. Там она без проблем одолела двух россиянок подряд — Анну Блинкову и Анастасию Павлюченкову, в четвертьфинале и полуфинале соответственно. Если говорить о матчах с высокорейтинговыми игроками, то в целом в карьере Майя семь раз встречалась с представительницами топ-20, шесть из которых проиграла. Единственная победа состоялась как раз во втором круге Цинциннати-2025. А вот конкретно с Екатериной Александровой австралийка играла впервые.

Не лучшим образом начала матч россиянка — сразу отдала свою подачу, и Джойнт повела с брейком — 1:0. Не получалось у Александровой найти свою игру и на приёме — мяч всё время летел в аут на завершающем ударе. Австралийка вырвалась вперёд уже с 2:0, она была практически безошибочна. Екатерине везло чуть меньше, однако она смогла взять три свои следующие подачи подряд, сократив отставание с 0:2 до 3:4. На приёме снова никак не получалось зацепиться, а Майя тем временем оставалась впереди. Но в восьмом гейме при счёте «ровно» Александровой удалось сделать обратный брейк — 4:4, а затем забрать свою подачу и впервые повести 5:4. Четыре раза становился счёт 40:40 в 10-м гейме на подаче Джойнт, однако россиянка с помощью блестящих атак всё же смогла с ещё одним брейком забрать первый сет — 6:4.

Во втором сете Александрова постаралась не повторять предыдущих ошибок и сразу же выиграла стартовый гейм. Не отставала и австралийка — 1:1. По очереди забирали свои подачи теннисистки до тех пор, пока Екатерина не реализовала брейк-пойнт на приёме, увеличив отрыв — 4:2. Джойнт не сдавалась и взяла ещё один гейм — 5:3, но россиянка успешно в следующем гейме подала на матч — 6:4, 6:3 за 1 час 14 минут. Екатерина в итоге превзошла по эйсам соперницу — 7-4, а также гораздо чётче выигрывала мячи на первой подаче — 78% у неё и 58% у австралийки.

Вот так Екатерина Александрова впервые в карьере вышла в четвёртый круг «тысячника» в Цинциннати. Там её ожидает встреча с победительницей матча Анна Калинская — Аманда Анисимова (8).

Турнир WTA-1000 в Цинциннати завершится 18 августа. За всеми событиями следите на «Чемпионате».