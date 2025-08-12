Калинская победила финалистку Уимблдона! В 4-м круге Цинциннати Анну ждёт российское дерби

В понедельник, 11 августа, на супертурнире в Цинциннати начались встречи третьего круга. В женском одиночном разряде до этой стадии дошли три российские теннисистки: Екатерина Александрова, Анна Калинская и Вероника Кудерметова. Александрова играла сегодня первым запуском — и быстро справилась с 19-летней австралийкой Майей Джойнт. Подробнее об этом матче читайте в отдельном материале.

Калинская, имевшая 28-й номер посева, провела свой матч поздно вечером по московскому времени. Соперницей российской теннисистки была финалистка Уимблдона-2025 Аманда Анисимова (5). Для американки сегодняшняя встреча была первой на турнире. После bye в первом круге Анисимова во втором должна была играть с Леолией Жанжан, однако француженка снялась. Что касается Калинской, то она в 1/32 финала прошла Питон Стирнс — 7:6 (7:4), 4:6, 6:1.

Первый очный матч Калинской и Анисимовой состоялся на «тысячнике» в Торонто год назад. Тогда Анна уступила первый сет со счётом 2:6, после чего снялась из-за плохого самочувствия, и Аманда прошла дальше. В этот раз победу одержала россиянка.

В первом сете игра была равной, причём Анисимова в основном атаковала, а Калинская — защищалась. Первой на брейк-пойнты выбралась американка, но упустила два шанса взять чужую подачу во втором гейме. Россиянка же, отыграв эти брейк-пойнты, в следующем гейме добилась брейка за счёт ошибок соперницы. Однако удержать перевес Анна не смогла. Допустив двойную ошибку на брейк-пойнте, Калинская позволила Анисимовой сравнять счёт — 2:2.

После этого возможности забрать гейм на приёме были только у Калинской. Анна хорошо подавала (72% попадания первой), а в 11-м гейме добилась второго брейка. Анисимова смогла взять лишь одно очко, а на брейк-пойнте допустила двойную ошибку. После этого россиянка под ноль подала на сет — 7:5 за 50 минут. Всего у Аманды в этой партии оказалось 27 невынужденных ошибок, а у её соперницы — 12, так что даже небольшое количество виннеров (четыре против 13 у Анисимовой) не помешало Калинской закончить сет в свою пользу.

Вторую партию Калинская начала с брейка — Анисимова сделала ей подарок в виде двух двойных ошибок подряд, увенчавших первый гейм. В четвёртом гейме американка сравняла счёт (2:2), а в восьмом могла впервые в этом матче повести с брейком, но россиянка не дала ей реализовать тройной брейк-пойнт — 4:4. Воодушевлённая этим, Анна тут же сделала второй брейк, выиграв гейм с 30:0 на подаче Аманды, после чего подала на матч — 7:5, 6:4 за 1 час 42 минуты.

В четвёртом круге Калинская сразится как раз с Александровой — есть российское дерби на турнире!

Первая ракетка мира Арина Соболенко на этом турнире сражается пока исключительно с чемпионками ТБШ, даром что сама является трёхкратной победительницей мэйджоров. Во втором круге Соболенко уверенно (7:5, 6:1) прошла Маркету Вондроушову, а в третьем сыграла с Эммой Радукану. Первый сет закончился на тай-брейке — до этого теннисистки взяли по два гейма на приёме. На тай-брейке Соболенко победила с третьего сетбола — 7:6 (7:3).

Во второй партии брейк-пойнты были только у Радукану, да и то лишь в одном гейме. В 10-м гейме Эмма подала на сет — 6:4. А украшением всего матча стал восьмой гейм третьей партии, растянувшийся на 23 минуты. Соболенко упустила четыре брейк-пойнта, а уж сколько геймболов было у Радукану, и вовсе не сосчитать. Брейков в третьем сете не было, а на тай-брейке чуть точнее оказалась Арина — 7:6 (7:3), 4:6, 7:6 (7:5) за 3 часа 12 минут. Теперь белорусская теннисистка сыграет с Джессикой Бузас Манейро.

12 августа по местному времени свой матч третьего круга проведёт Вероника Кудерметова. А в мужской сетке в этот день сыграют Андрей Рублёв и Карен Хачанов.

Супертурнир в Цинциннати завершится 18 августа. За всеми событиями следите на «Чемпионате».