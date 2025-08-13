Дождь не остановил Рублёва в триллере с Попыриным. Андрей — в четвёртом круге Цинциннати!

Россиянин продолжит бороться за сохранение позиций в рейтинге и победу на последнем «Мастерсе» перед US Open.

Важные матчи состоялись в Цинциннати на старте шестого игрового дня. Во вторник, 12 августа, свои поединки третьего круга на американском «Мастерсе» провели Андрей Рублёв и Карен Хачанов. Днём ранее они снялись с парного турнира и серьёзно настроились на одиночку.

Первым на корт вышел Рублёв (№11). Ему в соперники на стадии 1/16 финала достался Алексей Попырин (№19). Оппонент непростой, особенно во время хардовой американской серии. К тому же Алексей ведёт в противостоянии с Андреем – 2-1.

Перед встречей с Попыриным Рублёв одержал важную победу над американцем Лёнером Тьеном (7:6, 6:3) и поделился ожиданиями от поединка с австралийцем.

«Это будет отличный вызов, потому что последние два-три раза он меня побеждал. Сейчас для меня это хорошая возможность проверить себя перед US Open. Мне нечего терять — я проиграл ему несколько раз подряд. Посмотрим, как будет», – сказал Рублёв в интервью Tennis Channel.

Несмотря на спокойный настрой – по крайней мере на предматчевом интервью – встречу Рублёв начал нервно. Сначала сделал ранний брейк, а затем стал допускать одну за другой двойные ошибки и преимущество по счёту упустил. После этого парни расподавались и закрыли пять геймов подряд под ноль.

К середине партии россиянин чуть успокоился – это помогло ему добраться до тай-брейка. Жаль только, что в упорнейшей борьбе, после счёта 5:5, Андрей вновь дрогнул и на первом же сетболе соперника отметился двойной ошибкой. Алексей забрал стартовый сет за 57 минут – 7:6 (7:5).

Алексей Попырин Фото: Matthew Stockman/Getty Images

В самом начале второй партии у Рублёва была возможность сделать брейк, но Попырин её отыграл классной подачей. В этом же гейме Андрей громко выругался из-за работы электронной системы, за что получил от судьи на вышке предупреждение.

Поднажал Рублёв к 11-му гейму, воспользовался временным спадом на подаче Попырина и заработал брейк-пойнт, однако допустил очень обидную и необязательную ошибку по длине, упустив такой редкий в этом матче шанс. Всё вновь решилось на тай-брейке – и на этот раз Андрей действовал гораздо надёжнее, что помогло ему с первой же попытки забрать второй сет – 7:6 (7:5).

Начало решающей партии выдалось сумасшедшим – первый же гейм на подаче Рублёва длился аж 14 минут. Девять раз счёт доходил до «ровно». Четыре брейк-пойнта отыграл Андрей. Но всё равно выжил в этой мини-партии.

При счёте 1:2, 30:30, невыносимая жара сменилась ливнем, и игрокам пришлось почти на час уйти в подтрибунное помещение. После возвращения Рублёв сразу заработал брейк-пойнт, но им не воспользовался. Ещё один шанс повести по счёту появился у россиянина в восьмом гейме – но и он сгорел. При счёте 4:4 на подаче Андрея даже сложилась ситуация, в которой пришлось отыгрывать важнейший брейк-пойнт – и он с этим прекрасно справился.

В общем-то, именно выдержка, который так не хватало в первом сете, помогла Рублёву в концовке матча. Андрей закрыл его на приёме и с итоговым счётом 6:7 (5:7), 7:6 (7:5), 7:5. По активно выигранным мячам и невынужденным ошибкам парни оказались близки друг к другу: 43/41 – у россиянина, 45/43 – у австралийца.

Благодаря этой победе Рублёв в пятый раз в карьере вышел в 1/8 финала в Цинциннати и сравнял счёт по количеству побед и поражений над игроками из топ-20 в этом сезоне (4-4). Сейчас Андрей в лайв-рейтинге находится на 15-й строчке. Следующий его соперник – Франсиско Комесанья.

Карен Хачанов (№12) сыграл следом. Ему предстояло сразиться с обладателем уайлд-кард Дженсоном Бруксби (№101). Несмотря на текущее положение американца в рейтинге, он ведёт в противостоянии с россиянином (1-0).

Единственную победу Дженсон одержал на «Мастерсе» в Индиан-Уэллсе три года назад (6:0, 6:3). С того момента Бруксби прошёл через 18-месячную дисквалификацию и травму запястья.

«Очень неудобный соперник, американец, местный. Будет интересно с ним сразиться спустя три года. Помню, в Индиан-Уэллсе просто было без шансов. Но Индиан-Уэллс, так скажем, вообще особенное место. Я один раз там дошёл до четвертьфинала, всё остальное время… Мне там не очень нравится играть. Играли тогда вечером, он всё попал. Опять же, сейчас будет другой матч, буду настраиваться», — поделился Хачанов мнением о Бруксби на YouTube-канале «Больше!».

На корт парни вышли на пару часов позже расписания – всему виной оказался дождь, который чуть раньше прервал поединок Андрея Рублёва.

Хачанов выглядел в этом матче уверенно. Даже несмотря на сложные погодные условия и усталость, которая явно копится у Карена после финала в Торонто. Как бы то ни было, россиянин был в первом сете хорош. На протяжении всей партии и Бруксби был активен, регулярно шёл к сетке, но так много и непростительно ошибался с форхенда. В концовке сета Дженсон заметно сдал, а Карен сделал брейк и взял партию со счётом 6:3.

Во втором сете Бруксби будто приклеился ногами к корту и продолжать допускать ошибки с форхенда. В таком темпе Хачанов обеспечил себе преимущество в 4:0 по геймам. Правда, тут вновь включился Дженсон, многое стало попадать в корт, однако довольно быстро невынужденные неточности вновь накрыли американца. В итоге Хачанов, пускай и с четвёртой попытки, но всё же закрыл матч в свою пользу – 6:3, 6:3.

Для Карена это 10-я победа подряд над соперником, стоящим за пределами топ-10 рейтинга. Следующий оппонент россиянина определится в поединке Брэндон Накашима/Александр Зверев.

За всеми событиями из Цинциннати не забывайте следить на «Чемпионате»!