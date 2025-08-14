Мощные четвертьфиналы Цинциннати: Рублёв сразится с Алькарасом, Калинская — со Швёнтек

В ночь с 13 на 14 августа мск на супертурнире в Цинциннати (США) закончились матчи третьего раунда и прошли первые поединки четвёртого круга. Изменения в расписании обусловлены обычной причиной — дождём. В предыдущий игровой день удалось провести не все запланированные встречи, и в одной из них, перенесённой на сегодня, принимала участие российская теннисистка.

Вероника Кудерметова, занимающая 36-е место в рейтинге WTA, вышла на корт с датчанкой Кларой Таусон, 16-й сеяной. Кудерметова в первых двух матчах не проиграла ни сета, выбив Сюзан Ламенс и Белинду Бенчич. А Таусон, имевшая bye в первом круге, во втором раунде более двух с половиной часов играла с Айлой Томлянович — 6:3, 6:7 (5:7), 6:4.

Начало игры осталось за Таусон. Отыграв два брейк-пойнта в первом гейме, датчанка вскоре ушла вперёд и повела 4:1 с брейком. У Кудерметовой не было возможностей отыграться — те два брейк-пойнта в самом начале матча так и остались единственными в первой партии. У Таусон ещё и сетбол на приёме был, но она его упустила. А в девятом гейме Клара подала на сет — 6:3 за 42 минуты.

Вторую партию Таусон начала с брейка, затем подтвердила его, отподавав под ноль, в третьем гейме заработала ещё один брейк-пойнт… Кудерметовой уже было некуда отступать, и россиянка, попав в такое сложное положение, сумела совершить камбэк! В четвёртом гейме Вероника ответила брейком и сравняла счёт — 2:2. После этого она предельно собранно действовала на подаче, а на приёме упустила тройной брейк-пойнт в шестом гейме.

Вследствие этого сет перешёл в тай-брейк, где Кудерметова уступала 0:3 с брейком, однако потом выиграла семь очков из восьми и сравняла счёт по партиям — 7:6 (7:4) за 1 час 8 минут.

В решающем сете преимущество также было у Кудерметовой. Таусон, игравшая с затейпированным левым бедром, в начале партии брала медицинский перерыв. Кудерметова в пятом гейме взяла подачу соперницы, а выиграв восьмой гейм (на подаче), оказалась в одном гейме от победы — 5:3. И тут пошёл дождь, который вынудил приостановить игру. Крытых кортов на турнире в Цинциннати, к сожалению, нет.

По возобновлении встречи спустя почти три часа теннисистки взяли по гейму на подаче, что полностью устраивало Кудерметову, которая вышла в четвёртый круг — 3:6, 7:6 (7:4), 6:4 за 2 часа 44 минуты чистого времени. Теперь Вероника сыграет с полькой Магдой Линетт (31), выбившей Джессику Пегулу — 7:6 (7:5), 3:6, 6:3.

В мужской сетке матчи четвёртого раунда (то есть 1/8 финала) провели Андрей Рублёв (9) и Карен Хачанов (14). Рублёв играл с аргентинцем Франсиско Комесаньей, 71-й ракеткой мира. Оба теннисиста провели тяжёлые матчи в третьем круге. Рублёв одержал волевую победу (6:7 (5:7), 7:6 (7:5), 7:5) над Алексеем Попыриным, а Комесанья с похожим счётом (6:7 (4:7), 6:4, 7:5) одолел Райлли Опелку.

Впервые Рублёв и Комесанья встретились на корте в первом круге Уимблдона-2024. Тогда аргентинец добился сенсационной победы — 6:4, 5:7, 6:2, 7:6 (7:5). Сегодня Андрей взял реванш за то поражение. Класс россиянина сказался. Он превосходил соперника по всем параметрам, кроме разве что количества эйсов (восемь против 11) и, затратив чуть более часа, вышел в 1/4 финала — 6:2, 6:3. В первом сете ключевым стал момент, когда Рублёв, подтверждая брейк, ушёл с брейк-пойнта и повёл 3:1. Вторую партию Андрей начал с 0:2, но не дал сопернику помечтать о камбэке и ответил ему тремя брейками.

Рублёв в 15-й раз в карьере вышел в четвертьфинал «Мастерса», в том числе во второй раз подряд (после Торонто). В четвёртый раз он добился этого в Цинциннати — после 2019, 2021 и 2024 годов. Среди действующих игроков больше только у Новака Джоковича (11) и Милоша Раонича (5). По четыре выхода в 1/4 финала в Цинциннати имеют Даниил Медведев и Стэном Вавринка; также к этому списку присоединился Александр Зверев.

В четвертьфинале Рублёв сразится с пятикратным чемпионом турниров «Большого шлема» Карлосом Алькарасом (2). Испанец в своём матче оказался сильнее Луки Нарди — 6:1, 6:4.

Хачанов противостоял Александру Звереву (3), который в третьем круге победил Брэндона Накашиму — 6:4, 6:4. Матч Зверева и Накашимы был доигран сегодня. Однако нельзя сказать, что немцу пришлось проводить два матча за день. В доигровке матча с Накашимой, прерванного при счёте 6:4, 5:4 в пользу Зверева, Александру оставалось лишь взять один гейм, причём на подаче, что он и сделал.

В личных встречах Хачанов уступал Звереву со счётом 3-5. Однако был нюанс: в полуфинале «Мастерса» в Торонто, то есть совсем недавно, Карен оказался чуть сильнее — 6:3, 4:6, 7:6 (7:4). Этот результат наверняка вдохновлял россиянина в преддверии нового противостояния.

В первом сете перевес имел Зверев, но Хачанов смог максимально затянуть партию. Немец в третьем гейме добился брейка, потом уверенно держал подачу, в девятом гейме упустил сетбол на приёме, а в 10-м неожиданно провалился, не взяв ни очка, и счёт сравнялся — 5:5. В концовке партии Александр всё же дожал Карена — 7:5 за 51 минуту.

А во втором сете у Хачанова закончились силы — изнурительный поход в Торонто дал о себе знать. Проиграв первые три гейма, Карен вызвал врача, вскоре после чего снялся. И Зверев оформил выход в четвертьфинал — 7:5, 3:0 (отказ) за 1 час 12 минут. Россиянину за весь матч насчитали всего три активно выигранных очка при 15 невынужденных ошибках. У немца эти показатели составили 16 и девять соответственно.

Вышел в четвертьфинал и Янник Синнер (1), сумевший обойтись без потери сета (6:4, 7:6 (7:4)) в матче с французским квалифаером Адрианом Маннарино. Слабый процент попадания первой подачи (44% в первой партии и 52% в целом по матчу) не помешал итальянцу 12 раз подать навылет (при двух двойных ошибках). Следующий соперник Янника — канадец Феликс Оже-Альяссим (23).

А в женской сетке в четвёртом круге состоялось российское дерби с участием Екатерины Александровой (12) и Анны Калинской (28). Александрова и Калинская уже в пятый раз играли друг с другом на уровне основных сеток турниров WTA, и во всех предыдущих встречах сильнее была Екатерина (а с учётом квалификаций и «челленджеров» она вела 6-0).

В первом сете сете в нечётных геймах подавала Александрова. Екатерина уверенно держала подачу, так что Калинской ни разу не удалось полидировать. В шестом гейме Анна спаслась с брейк-пойнта, а вот в восьмом не смогла этого сделать. И Александрова выиграла партию — 6:3 за 34 минуты.

Во втором сете очерёдность подачи поменялась, и за счёт этого чуть впереди была Калинская. Брейка так никто и не добился, несмотря на то что в первом гейме брейк-пойнт имелся у Александровой, а её соперница в восьмом гейме не использовала двойной брейк-пойнт (то есть скрытые сетболы). На тай-брейке поначалу шли сплошные мини-брейки, и чуть успешнее оказалась Калинская. Анна вышла на тройной сетбол (6:3) и с третьей попытки реализовала его — 7:6 (7:5) за 58 минут.

Решающая партия, особенно её начало, проходила в упорной борьбе — итоговый счёт обманчив. До брейк-пойнтов добирались обе теннисистки, но реализовать один из них смогла только Калинская, которая уже в первом гейме обеспечила себе стратегическое преимущество. В пятом гейме Анна ещё раз взяла подачу Александровой, которая в этом сете часто грешила двойными ошибками, и повела 4:1 с двумя брейками. А в седьмом использовала первый же матчбол на приёме и впервые обыграла неудобную соперницу — 3:6, 7:6 (7:5), 6:1 за 2 часа 18 минут. Эта встреча закончилась в первом часу ночи по местному времени.

В четвертьфинале Калинская сразится с шестикратной чемпионкой ТБШ Игой Швёнтек (3), победившей Сорану Кырстю — 6:4, 6:3.

Также в женской сетке образовалась интереснейшая четвертьфинальная пара Арина Соболенко (1) — Елена Рыбакина (9). Соболенко в 1/8 финала прошла Джессику Бузас Манейро (6:1, 7:5), а Рыбакина одержала волевую победу над Мэдисон Киз — 6:7 (3:7), 6:4, 6:2.

Соревнования в Цинциннати завершатся 18 августа. За всеми событиями следите на «Чемпионате».