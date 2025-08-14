«Поставьте крышу!» В Цинциннати перестроили стадион за $ 260 млн, но не сделали главного

Турнир в Цинциннати в этом году поразил теннисистов реконструкцией инфраструктуры на стадионе Lindner Family. Звёзды ATP и WTA будто приехали в совершенно новое место.

Модернизация обошлась организаторам в $ 260 млн. Почти всё в месте проведения мужского «Мастерса» и женского «тысячника» в Огайо теперь на уровне турниров «Большого шлема», за исключением единственной «мелочи» — ни один из 31 корта теннисного центра Lindner Family не имеет крыши. Это приводит к срывам и переносам матчей из-за дождя.

Испанский журналист, главный редактор портала Punto de Break Хосе Морон раскритиковал организаторов турнира в Цинциннати.

«Смотри, я обожаю свою профессию и люблю её, но это, без сомнения, худшее из всего. Расписания и перерывы из-за дождя. Я весь день жду, когда перестанет лить, чтобы работать, боясь, что сегодня закончу в четыре, пять или даже позже утром. Поставьте крышу, чёрт возьми!!!» — написал Морон в социальных сетях.

Один из подписчиков отметил, что организаторы даже не закрывают корт брезентом на время ненастья. В чём-то с Мороном можно согласиться. Да, раньше крыша на стадионах была роскошью даже для «Шлемов». На «Ролан Гаррос» она вообще появилась на центральном корте только в 2020 году, US Open поставил её на главной арене в 2013-м, а Уимблдон – в 2009-м.

Дождь в Цинциннати создаёт проблемы игрокам и болельщикам Фото: Joe Robbins/Getty Images

Матчи на турнирах рангом ниже зачастую приходится прерывать на всех без исключениях площадках, Цинциннати не является исключением, но всё-таки организаторы потратили более четверти миллиарда долларов на реконструкцию стадиона. Если проявлена такая щедрость, то почему не нашлось денег на крышу?

Удовольствие это недешёвое: минимальная стоимость установки на ТБШ была 16 лет назад на Уимблдоне – $ 87 млн. С учётом инфляции сейчас сумма определённо перевалит за сотню миллионов, однако эти деньги не являются чем-то заоблачным для владельца турнира в Цинциннати миллиардера Бена Наварро.

Можно было урезать некоторые иные статьи расходов. Например, не добавлять 10 абсолютно новых кортов, которые, по сути, нужны (причём не очень сильно) только в период квалификации и первых кругов. Возможно, Наварро прислушается к критике и задумается о нововведении через год, но пока звёздам приходится терпеть дождь.

В последние дни матчи в Цинциннати регулярно прерывались и переносились из-за ливня. Из-за этого в той или иной степени пострадали почти все оставшиеся в сетках теннисисты. Особенно сильно – американец Бен Шелтон. Он доигрывал свой матч третьего круга с испанцем Роберто Баутиста-Агутом, когда другие уже заканчивали четвёртый круг.

Бена ждёт противостояние с отдыхавшим на сутки больше чехом Иржи Легечкой в момент старта четвертьфиналов в других парах. Бена или Иржи на этой стадии уже ждёт немец Александр Зверев, который тоже получит функциональное преимущество над любым из соперников. А ведь Шелтон накопил немало усталости, выиграв «Мастерс» в Торонто, и приехал в Цинциннати, не имея полноценного перерыва.

Россиянки Анна Калинская и Екатерина Александрова сегодня доигрывали свой матч четвёртого круга после 00:00 по местному времени, что крайне не рекомендовано правилами WTA. Это далеко не единичный пример, когда из-за дождя теннисистам приходилось задерживаться на корте, когда уже наступила полночь. Для болельщиков тоже создаётся огромный дискомфорт.

В какой-то степени справедливыми можно назвать претензии множества теннисистов по поводу увеличения длительности «Мастерсов» и «тысячников» с семи до 12 дней. При этом призовые и срывы матчей из-за дождя никуда не делись.

Организаторы получают больше прибыли за счёт роста продолжительности соревнований. Почему бы один раз не инвестировать эти средства в построение крыши над одним или двумя кортами? В долгосрочной перспективе это окупится, а со стороны суперзвёзд будет наблюдаться меньше бойкота и снятий с престижных соревнований.