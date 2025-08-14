Калинская сразится со Швёнтек в Цинциннати. Год назад Ига проиграла ей, будучи 1-й в мире

Анна Калинская пробилась в Цинциннати в четвертьфинал, выиграв напряжённое дерби у Екатерины Александровой – 3:6, 7:6 (7:5), 6:1. На этой стадии Калинская встретится с экс первой ракеткой мира, действующей чемпионкой Уимблдона Игой Швёнтек. Польская теннисистка, безусловно, подходит к матчу в статусе явного фаворита, но это не значит, что у Анны нет шансов на сенсацию.

Анна сейчас прилично просела в рейтинге относительно своих лучших позиций, на которых была меньше года назад. В концовке прошлого сезона, 28 октября, россиянка поднялась на 11-ю строчку, ставшую для неё рекордной. При этом Калинская, побывав на пороге топ-10, до сих пор не взяла ни одного титула на турнирах WTA в одиночном разряде. Однако рейтинговые очки, конечно, набираются не только титулами, и с этой точки зрения прошлый сезон стал для Анны прорывным. Достаточно отметить, что до 2024 года она даже в топ-50 никогда не была, ограничившись подъёмом на 51-ю строчку в 2022-м.

В сезоне-2024 Калинская установила в том числе личные рекорды на всех четырёх турнирах «Большого шлема». По-настоящему успешным стало выступление на Australian Open, где россиянка ворвалась в четвертьфинал, обыграв по пути в том числе Жасмин Паолини, и уступила будущей финалистке – Чжэн Циньвэнь. Однако главный триумф, принёсший Калинской и наибольшее количество рейтинговых очков, произошёл на WTA-1000 в Дубае. Стартовав с квалификации, в основной сетке Анна одолела трёх теннисисток первой десятки подряд – Елену Остапенко, Кори Гауфф и как раз Игу Швёнтек – и вышла в финал!

Кстати, это ещё Онс Жабер, бывшая тогда пятой ракеткой мира, снялась до матча, и во втором круге Калинская получила в соперницы вместо неё Кристину Букшу. Победив Гауфф и Швёнтек, Анна впервые в карьере обыграла сначала третью, а затем и первую ракетку мира. В финале Калинская была в одном гейме от титула, но не сумела подать на матч и уступила Жасмин Паолини со счётом 6:4, 5:7, 5:7. Россиянка вела 5:3 в решающей партии, однако последние четыре гейма провалила.

Эти два турнира (на Australian Open Анна заработала 430 очков, в Дубае – 680) подняли Калинскую ровно на 50 позиций в рейтинге – с 75-й строчки на 25-ю. Следующий рывок случился уже летом, в июне, когда россиянка дошла ещё до одного финала – теперь на «пятисотнике» в Берлине. Правда, на этом турнире Калинская выиграла два матча подряд на отказах соперниц в первом сете. Сначала неудачно упала действующая на тот момент чемпионка Уимблдона Маркета Вондроушова, травмировав ногу, затем из-за проблем с правым плечом снялась Арина Соболенко – причём белорусская теннисистка впервые в карьере не завершила поединок.

В полуфинале Анна победила Викторию Азаренко, а затем проиграла невероятно драматичный финал Джессике Пегуле. В решающей партии Калинская вела 4:1, при 4:4 спасла подачу с тройного брейк-пойнта, а затем не реализовала пять матчболов на приёме – и в итоге уступила на тай-брейке. Так что Анна за несколько месяцев потерпела два драматичных поражения в финалах, что особенно обидно, когда у тебя ещё нет ни одного титула. В нынешнем сезоне, кстати, в подобной ситуации оказался Алехандро Давидович-Фокина, в Делрэй-Бич проигравший финал Миомиру Кецмановичу с 5:2 и двойного матчбола в решающей партии, а в Вашингтоне – Алексу де Минору с подачи на матч и трёх матчболов на приёме.

Однако вернёмся к Калинской. Практически сразу после финала Берлина у Анны начались проблемы со здоровьем, которые вообще часто преследуют её. Россиянке пришлось сняться по ходу матча четвёртого круга Уимблдона с Еленой Рыбакиной из-за травмы запястья. Анна пропустила Олимпийские игры и Вашингтон, а в третьем круге Торонто не смогла завершить поединок с Амандой Анисимовой. Вернуть форму до финиша сезона Калинской так и не удалось. Личная жизнь, скорее всего, осенью тоже сыграла свою роль – где-то в это время отношения Анны с Янником Синнером, начавшиеся весной 2024-го, дали трещину, и в итоге они расстались.

В начале этого года проблемы россиянки со здоровьем продолжились. Она не смогла доиграть матч с Белиндой Бенчич в Аделаиде, затем снялась с Australian Open, не сумев даже попытаться защитить прошлогодний четвертьфинал. Вернувшись в конце января в Сингапуре, Калинская не доиграла там полуфинал из-за травмы бедра. На фоне этих проблем Анна никак не могла набрать форму, в Дубае уступила в первом же круге, что привело к стремительному падению в рейтинге – за пределы топ-30. Однако именно в этот момент, когда ничего не ладилось в том числе по не зависящим от россиянки причинам, она сказала своему тренеру, Патрисии Тарибини, что любит теннис. По словам аргентинки, это был первый за 5,5 года совместной работы раз, когда она услышала от Калинской такую фразу.

И теннис всё-таки вознаградил Анну за эту любовь. В начале мая она стала чемпионкой «тысячника» в Мадриде – пусть и не в одиночном разряде, а в паре с Сораной Кырстей. В одиночке же Калинской пришлось пропустить после «Ролан Гаррос» ещё и турнир в Берлине, и потеря очков за этот финал вкупе с ранним (второй круг) поражением на Уимблдоне отбросили её уже в конец топ-50. Однако затем Анна здорово выступила в Вашингтоне, победив там Магду Линетт, Клару Таусон и Эмму Радукану. Финал с Лейлой Фернандес, правда, совсем не получился (1:6, 2:6), но в каком-то отношении это даже менее обидно, чем проигрывать титульный поединок с подачи на матч или с матчболов. А ещё на этом турнире всех очаровала милейшая такса Анны, которую зовут Белла. Она выбегала на корт после окончания матчей Калинской, которая брала её на руки и гладила, прежде чем отнести обратно членам своей команды.

Отметим, что выход в четвертьфинал Цинциннати гарантировал Анне место в посеве на US Open. В лайв-рейтинге она 30-я, обойти её до конца турнира могут максимум три теннисистки, однако уже точно известно, что в Нью-Йорке не выступит Паула Бадоса, которая располагается в рейтинге выше Калинской. Таким образом, 33-й строчки точно будет достаточно, чтобы попасть в число 32 сеяных.

Что касается Швёнтек, то она после неожиданных успехов на траве вернулась в топ-3. Ига серьёзно сдала по сравнению с прошлыми сезонами – точнее, спад у неё начался ещё год назад. Возможно, уверенность польской теннисистки в себе дала трещину после сенсационного поражения от Чжэн Циньвэнь в полуфинале Олимпиады – ведь турнир проходил в Париже на кортах «Ролан Гаррос», где Швёнтек была непобедима. Бронзовую медаль ОИ Ига взяла, но долго не могла выиграть ни один турнир после «РГ»-24. После поражения от Джессики Пегулы в четвертьфинале US Open полька потеряла первую позицию в рейтинге, уступив её Арине Соболенко, которая завоевала в Нью-Йорке титул.

В этом сезоне Швёнтек долго даже до финала нигде не могла дойти, хотя полуфиналов у неё было немало. После раннего поражения в Риме от Даниэль Коллинз Ига опустилась на пятую строчку и получила соответствующий номер посева на «Ролан Гаррос». В полуфинале парижского «Шлема» она встретилась с Соболенко и дала ей бой в первых двух сетах, но решающий проиграла под ноль. Однако после этого, рухнув аж на восьмую позицию, Ига внезапно показала лучший теннис в жизни на травяных кортах, которые всегда были её ахиллесовой пятой. В Бад-Хомбурге она дошла до финала, проиграв там Пегуле, а следом взяла титул на Уимблдоне, где до того и в четвертьфинале-то лишь раз была. Отметим, что Швёнтек немного изменила технику, особенно форхенда и подачи – добавила резкости, уменьшила вращение, что больше подходит для травяного покрытия. Победа в Лондоне позволила Иге вернуться в топ-3 и закрепиться там, создав большой отрыв от Джессики Пегулы, Мирры Андреевой и других преследовательниц.

Матч Калинской со Швёнтек состоится в пятницу, 15 августа. Точное время игры пока что неизвестно.

