Почему женский тур в теннисе стало смотреть интереснее мужского, главные причины

Женский тур стал очень крутым! Смотреть его реально интересно
Павел Панышев
Женский тур стал очень крутым
Аудио-версия:
Особенно на фоне предсказуемости и прогнозируемости результатов мужского.

В последнее время ATP-тур начал превращаться в какую-то обыденность. Есть два человека — Янник Синнер и Карлос Алькарас — абсолютно доминирующих на корте, а достойных конкурентов у них нет и не предвидится. Даниил Медведев окончательно сдулся, Александр Зверев старается, но до уровня итальянца и испанца не дотягивает. Фриц, Дрейпер, Шелтон, де Минор — никто из них не способен составить конкуренцию двум топам. Увы, сходит с дистанции и Новак Джокович, однако он идёт отдельной строкой: за свою карьеру серб выиграл столько всего, что может спокойно завершать карьеру.

Да, кто-то скажет, что совсем недавно была эпоха Биг-3, запомнившаяся полным доминированием на кортах Федерера, Надаля и Джоковича. Но трёх гениев успешно дополнял завоевавший три «Шлема» Маррей, своих побед добивались Тим, Вавринка, Гаудио, дель Потро. То бишь периодически было хоть какое-то разнообразие, в отличие от того, что мы видим сейчас. Прогнозируемость результатов становится выше, всё слишком банально и предсказуемо.

На фоне мужского тура сильно преобразился WTA-тур, где непредсказуемости и интриги хоть отбавляй. Первую строчку давно и уверенно удерживает за собой Арина Соболенко, однако никогда нет гарантий, что она станет чемпионкой мэйджора: само за себя говорит недавнее поражение от Анисимовой на Уимблдоне.

Не назовёшь суперстабильной и Игу Швёнтек. Вспомните проигрыш польки в матче с Таусон на «тысячнике» в Монреале. Современный женский тур в теннисе вообще стал очень крутым. По сути, там каждая спортсменка может обыграть каждую. И недавний пример канадки Мбоко на уже упомянутом монреальском «тысячнике» это подтверждает. Вы могли предсказать такую чемпионку перед стартом турнира?

Конкуренция в женском теннисе становится выше день ото дня, редко когда можно предсказать результат по щелчку пальца. Более того, выполнение технических элементов и физическая готовность девушек тоже вышли на новый уровень. Может, в том числе поэтому женские призовые нынче приравниваются к заработанному мужчинами? Нынешний зрительский интерес к женскому теннису стремительно растёт, что не может не радовать, а предсказать чемпионку «Шлема» заранее почти невозможно, в отличие от уже утомивших и надоевших Синнера с Алькарасом у мужчин.

Отдельно хочется сказать про россиянок. Если в ATP-туре совершенно не видно тех, кто придёт на смену Медведеву, Рублёву и Хачанову, то WTA-тур регулярно радует болельщиков. Есть новая звезда Мирра Андреева, которой пророчат славу Марии Шараповой. Есть молодая Диана Шнайдер. Всегда достойно сражаются Калинская, Самсонова, Александрова. Радует Вероника Кудерметова.

ВЕРОНИКА КУДЕРМЕТОВА

Фото: Robert Prange/Getty Images

Лично мне сейчас гораздо интереснее посмотреть, скажем, недавний блестящий матч в Цинциннати Вероники с Кларой Таусон или же последить за трудовой победой Анны Калинской над Амандой Анисимовой, нежели лицезреть очередные мучения Дани Медведева в играх с какими-нибудь Норри, Бонзи, Муте или Уолтоном. В этой связи, конечно, нельзя не отметить Хачанова, выдавшего классный турнир в Торонто.

В целом же за современный женский теннис радостно, а вот мужской, повторюсь, становится всё более скучным и однотипным. Найдутся ли в ближайшее время игроки, способные скинуть с верхушки Синнера и Алькараса? Очень хочется в это верить, но пока никаких продвижений в этом плане не видно.

