Кудерметова — впервые в четвертьфинале Цинциннати! Там её ждёт бывшая россиянка

В четверг, 14 августа, на супертурнире в Цинциннати завершились матчи четвёртого круга (1/8 финала) в женском одиночном разряде. В одной из встреч принимала участие Вероника Кудерметова, занимающая 36-е место в рейтинге WTA, — матч россиянки состоялся ночью 15 августа мск. Кудерметовой противостояла полька Магда Линетт, посеянная под 31-м номером. Вероника в третьем раунде одержала волевую победу (3:6, 7:6 (7:4), 6:4) над Кларой Таусон. А Линетт преподнесла сенсацию, выбив четвёртую ракетку мира Джессику Пегулу (4) — 7:6 (7:5), 3:6, 6:3.

Впервые Кудерметова и Линетт встретились на корте в Дохе в этом году. Тогда полька одержала волевую победу — 3:6, 6:0, 6:4. Сегодня Вероника взяла реванш, причём в двух сетах. В первой партии брейк-пойнты были у обеих теннисисток, но реализовывала их только Кудерметова. В четвёртом гейме россиянка отыграла пять брейк-пойнтов, в том числе тройной, сразу после чего взяла подачу соперницы и повела 3:2 с брейком. В восьмом гейме Вероника вновь ушла с брейк-пойнта, а подавая на сет в 10-м гейме, не отдала ни очка — 6:4 за 51 минуту.

Начало второй партии осталось за Линетт — 2:0. Однако подтвердить брейк полька не смогла, а во второй половине сета Кудерметова ещё дважды брала чужую подачу и добилась победы — 6:4, 6:3 за 1 час 37 минут. Вероника в пятый раз в карьере вышла в четвертьфинал турнира категории WTA-1000, причём в Цинциннати — впервые.

В четвертьфинале Кудерметова сыграет со 103-й ракеткой мира Варварой Грачёвой (Q), которая ранее выступала под российским флагом, а с 2023 года представляет Францию. Грачёва одержала волевую победу над немкой Эллой Зайдель (Q), занимающей 125-е место в рейтинге WTA, — 2:6, 6:1, 6:1. Варвара впервые проведёт матч в 1/4 финала «тысячника».

Ещё два матча 1/8 финала прошли чуть ранее в этот игровой день. Двукратная чемпионка турниров «Большого шлема» второй номер рейтинга WTA Кори Гауфф (2) вышла на корт с 61-й ракеткой мира Лючией Бронцетти. В начале игры Гауфф повела 3:0 с брейком и довольно быстро забрала сет, несмотря на то что Бронцетти в середине партии ответила своим брейком. После этого американка взяла три гейма подряд — 6:2.

Во втором сете итальянка имела призрачную возможность перевернуть ход игры, хотя начала с 0:2. Лючия нашла в себе силы на обратный брейк, а при 2:2 вышла на брейк-пойнт, использовать который не смогла. После этого Кори безошибочно держала подачу, а в 10-м гейме использовала первый же матчбол на приёме — 6:2, 6:4 за 1 час 20 минут.

В четвертьфинале Гауфф сразится с двукратной финалисткой мэйджоров Жасмин Паолини (7), обыгравшей двукратную победительницу ТБШ Барбору Крейчикову, которая в настоящий момент замыкает топ-80 мировой классификации. Паолини быстро справилась с задачей — 6:1, 6:2 за 1 час 5 минут. Крейчикова не заработала ни одного брейк-пойнта, а свои геймы тоже провалила: 44% попадания первым мячом и девять двойных ошибок.

Также стоит отметить, что Паолини побила достижение Мирры Андреевой по победам на «тысячниках» в последние два года. У Андреевой-младшей 31 победа, а у итальянки их стало 32. Впереди лишь Арина Соболенко, Кори Гауфф и Ига Швёнтек.

Таким образом, четвертьфинальные пары на «тысячнике» в Цинциннати приобрели следующий вид:

Все эти встречи состоятся сегодня, 15 августа. Матч Анны Калинской с Игой Швёнтек поставили первым запуском, то есть на 11:00 по местному времени (18:00 мск), — полька любит играть пораньше. Это вызвало недовольство у россиянки. «Как WTA и турнир могут ожидать, что спортсмены покажут свой лучший уровень, когда расписание настолько несправедливое? После моего матча с Екатериной Александровой я вернулась домой с арены в 2:40 ночи и легла спать только в четыре утра. Немного поспав, приехала на арену на тренировку. А потом мне ставят матч на 11 утра следующего дня.

Как организаторы и WTA ожидают, что я успею восстановиться и постоянно буду перестраивать свой режим сна, который является одним из самых важных аспектов восстановления? Кажется, это немного несправедливо», — написала Анна в соцсетях.

В мужской сетке был сыгран последний матч четвёртого круга. Бен Шелтон (5) прошёл Иржи Легечку (22). В первом сете у Легечки вообще не было брейк-пойнтов. Шелтон, сделав брейк в девятом гейме, следом под ноль подал на партию — 6:4. Второй сет американец начал с 0:2, но провёл обратный брейк, а после 4:4, как и в первой партии, выиграл два гейма подряд и победил, собрав восемь эйсов в этой встрече, — 6:4, 6:4 за 1 час 21 минуту. Бен, победитель «Мастерса» в Торонто, одержал уже девятую победу подряд.

Также были проведены первые четвертьфиналы — в верхней половине сетки.

Четырёхкратный чемпион ТБШ первая ракетка мира Янник Синнер (1) вышел на корт с бывшим шестым, а ныне 28-м номером рейтинга ATP Феликсом Оже-Альяссимом. В это трудно поверить, но перед новой встречей счёт в личном противостоянии был 2-0 в пользу канадца. Оба матча состоялись в 2022 году. Синнер тогда уже был в первой десятке, но ещё и близко не был к своему нынешнему уровню.

В отчётной встрече у Оже-Альяссима не получилось ничего — 6:0, 6:2 в пользу Синнера за 1 час 15 минут. Феликс допустил восемь двойных ошибок, а всего невынужденных у него оказалось 28 (против 12 у соперника). А Янник одержал 25-ю победу подряд на харде, и более внушительные серии на этом покрытии были только у Роджера Федерера (56, 36 и 26), Новака Джоковича (35, 29 и 26), Энди Маррея (28) и Рафаэля Надаля (26).

В полуфинале соперником Синнера станет 136-я ракетка мира Теренс Атман, пробившийся в основную сетку через квалификацию. В первом круге французский теннисист прошёл Йосихито Нисиоку, а затем выбил таких сильных соперников, как Флавио Коболли, Жоао Фонсека, Тейлор Фриц и Хольгер Руне. Выступление француза стало главной сенсацией турнира.

Руне, седьмой сеяный, слабо провёл четвертьфинал. Но это не умаляет заслуг Атмана, который на первой подаче выиграл 28 очков из 33, то есть 85%. В первом сете Теренс не дал Хольгеру добраться до брейк-пойнтов, а сам дважды брал его подачу — 6:2. Вторую партию Атман начал с 0:2, но потом взял шесть геймов из семи и победил — 6:2, 6:3 за 1 час 15 минут.

Итак, в «верхнем» матче 1/2 финала сыграют Янник Синнер и Теренс Атман. А участники «нижнего» полуфинала определятся сегодня, 15 августа. Андрея Рублёва ожидает встреча с Карлосом Алькарасом, а Александр Зверев сразится с Беном Шелтоном.

Супертурнир в Цинциннати закончится 18 августа. За всеми событиями следите на «Чемпионате».