Рублёв готов к реваншу с Алькарасом за Уимблдон. Что ждёт Андрея в 1/4 финала Цинциннати?

Мы вплотную приблизились к самым интригующим стадиям на «Мастерсе» в Цинциннати, где сегодня, 15 августа, мужчины продолжат разыгрывать путёвки в 1/2 финала. Одну из пар четвертьфиналистов составят Карлос Алькарас (№2) и Андрей Рублёв (№11).

Для парней эта встреча станет пятой. Вот как на текущий момент выглядит история их противостояния, в которой испанец ведёт (3-1).

Турнир, стадия, покрытие Счёт Победитель Итоговый-2023, групповой этап, хард 7:5, 6:2 Карлос Алькарас «Мастерс» в Мадриде-2024, четвертьфинал, грунт 4:6, 6:3, 6:2 Андрей Рублёв Итоговый-2024, групповой этап, хард 6:3, 7:6 (10:8) Карлос Алькарас Уимблдон-2025, четвёртый круг, трава 6:7 (5:7), 6:3, 6:4, 6:4 Карлос Алькарас

Да, в активе у Рублёва лишь одна победа над Алькарасом, но какая! В Испании и на грунте – одном из любимых покрытий Карлоса. Впрочем, и на траве Андрей здорово посопротивлялся Карлитосу на минувшем Уимблдоне.

Прошлый поединок теннисистов состоялся чуть больше месяца назад, в четвёртом круге Уимблдона, на который Алькарас приехал в качестве действующего чемпиона и одного из двух главных претендентов на победу. Рублёв уверенно провёл первую партию и доставлял проблемы сопернику в следующих трёх.

Вот как Андрей прокомментировал ту встречу:

«Думаю, он не очень хорошо начал. Может, нервничал или чувствовал напряжение. Это мне немного помогло. Я хорошо принимал, а он допустил несколько ошибок — это сильно помогло. Потом в одном гейме я упустил две подачи с лёта, и я не помню, чтобы когда-то в жизни промахивался. Думаю, у него было больше шансов, чем у меня, чтобы выиграть первый сет, но я его забрал. Он смог сохранять концентрацию весь матч. Только когда подавал на матч — немного сбавил. Всё остальное время почти не ошибался. В этом и есть разница между нами», — приводит слова Рублёва Punto de Break.

Карлос Алькарас и Андрей Рублёв на Уимблдоне-2025 Фото: Marleen Fouchier/Getty Images

Алькарас перед тем поединком лестно высказался о Рублёве. И не просто так.

«Андрей — один из самых мощных, если не самый мощный игрок в нашем туре. Без сомнения. Очень сложно справиться с его агрессией, ударами, форхендами. Когда ты сталкиваешься с ним, то чувствуешь, как он доводит тебя до предела с каждым ударом из стороны в сторону. Очень доволен своим движением сегодня. Думаю, я играл разумно. Очень горжусь этим», — сказал Карлос в интервью на корте. А после матча признался, что провёл против россиянина один из лучших матчей за последнее время.

Алькарас как стал набирать ход в Риме, так до сих пор почти не останавливается. В последних 28 матчах испанец потерпел лишь одно поражение – от Янника Синнера в финале Уимблдона! К середине августа Карлос набрал 50 побед и стал первым после Новака Джоковича (2013-2016), кому удалось на протяжении четырёх сезонов подряд одержать 50+ побед. А это ещё не наступил US Open.

В общем, Карлос, который на протяжении пары лет выдыхался к американской серии, пересмотрел свой летний график и приехал в Цинциннати в довольно бодром расположении духа и в хорошей форме. Что Рублёву на руку не играет.

Но не упускаем и достижения Андрея. В третьем круге против Попырина он выиграл самый продолжительный матч в карьере не на турнире «Большого Шлема» (3 часа 29 минут), проявил невероятную стойкость в матче с Алексеем (6:7, 7:6, 7:5) и, как позже сам признался, чувствовал себя на грани поражения.

А ещё Рублёв присоединился к компании Вавринки (4), Медведева (4), Раонича (5) и Джоковича (11) – тех игроков, кому в Цинциннати удалось больше четырёх раз выйти в четвертьфинал.

Андрей поделился ожиданиями от предстоящего матча:

«С прошлого матча на Уимблдоне я вынес, что нужно продолжать работать. У меня получалось бороться, нужно это всё закреплять и улучшать, чтобы можно было длительное время играть без провалов. Потому что на таком уровне одно-два очка, и всё — брейк ушёл. С такими игроками нужно на протяжении четырёх часов играть без малейшей потери фокуса», — сказал Рублёв в интервью «Больше!».

Встреча Рублёва и Алькараса запланирована на сегодня, 15 августа. Начало – не ранее 22:00 мск.

За всеми событиями из Цинциннати следите на «Чемпионате»!