«Не понимаем, для чего это». В теннисе всё больше возмущаются отсутствием флага у россиян

Вот уже три года, как российские и белорусские теннисисты выступают без национальной символики. В связи с тем, что игрокам разрешено принимать участие во всех турнирах под эгидой ATP и WTA, тема об отсутствии флага поднимается крайне редко. А если и поднимается, то не самим спортсменами, а людьми из их окружения.

Этим летом вопрос о возвращении флага в теннисном сообществе снова всколыхнулся. Сразу несколько иностранцев подхватили этот разговор.

Но для начала есть смысл вернуться в сезон-2022 и вспомнить, что тогда об отсутствии символики говорили российские теннисисты.

«Нет, никакого давления [от отсутствия флага] нет, и от этого точно результат не зависит. Со стороны других спортсменов и всего теннисного сообщества ничего не изменилось, всё хорошо», — отмечал Андрей Рублёв Sport24 в мае 2022-го.

С того момента россияне и белорусы ни разу не сыграли в командных турнирах (Кубке Билли Джин Кинг и Кубке Дэвиса), но приняли участие в Олимпиаде-2024. В нейтральном статусе, конечно.

Однако вновь будоражить теннисный мир стала бессмысленность того, что на рядовых соревнованиях игроки выступают без флага. Первым об этом заговорил американец Джон Иснер – победитель 16 турниров ATP, полуфиналист Уимблдона и экс восьмой номер рейтинга.

«Можно российским теннисистам уже вернуть их флаг? Сейчас это выглядит абсурдно», — написал Иснер на своей странице в соцсети X по ходу недавнего «Мастерса» в Торонто. Сделал он это после того, как Карен Хачанов вышел в финал.

Бен Шелтон и Карен Хачанов на церемонии награждения в Торонто Фото: Matthew Stockman/Getty Images

Сам Карен, к слову, незадолго до поста Иснера высказался об отсутствии у россиян и белорусов символики.

«Теннис — это индивидуальный вид спорта. Ты почти всегда представляешь себя, если не берём командные чемпионаты мира, на которых мы забанены. Но, конечно, это очень странно. Потому что всё равно это никак не влияет, когда не говорят, что мы из России, и не показывают российский флаг.

Это очень странно: ты можешь играть, ты можешь выступать, но у тебя там «пятно» — чёрное или белое, неважно. Ничего нет. Ты играешь против Алькараса — у него испанский флаг. А у тебя нет флага, хотя все знают, откуда ты. Я не очень понимаю, для чего это, как это может повлиять, чем это может помочь», — заявил Хачанов в интервью YouTube-каналу «Макарена».

Тему с символикой подхватил Стюарт Дюгвиг, агент первой ракетки мира Арины Соболенко.

«Не уверен, что могу говорить с политической точки зрения. Но выскажу своё мнение открыто. Думаю, в случае с Ариной это не самая идеальная ситуация. Два-три года назад это было большей проблемой. Сейчас, как мне кажется, люди понимают, что есть разделение между ней и политикой. Абсолютно нелепо, что рядом с её именем нет флага. То же самое касается российских игроков. Думать, что она связана с тем, что происходит — абсурд. Она теннисистка. Мне кажется, прошло уже много времени, чтобы мы вернулись к прежнему [статусу].

Думаю, на Западе осознают, что Арина из Беларуси, но в то же время она спортсменка мирового уровня. И это огромная разница. Люди видят её как представительницу всего мира, глобальную звезду, а не как часть узкого восточноевропейского рынка. Уверен, нас ждёт большой успех», — сказал Дюгвиг в интервью First & Red.

Несмотря на то что в теннисной среде вновь заговорили об отсутствии флага у российских и белорусских спортсменов, никаких кардинальных изменений не предвидится. По крайней мере, сейчас. Только время покажет, как новая волна возмущений отразится на решении теннисных боссов в ближайшем будущем.