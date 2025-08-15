На хардовом «тысячнике» в Цинциннати пора решающих матчей. На кортах появятся и три россиянина.

Швёнтек бьётся с Калинской за полуфинал Цинциннати! Ещё играют Рублёв и Кудерметова. LIVE!

«Чемпионат» приглашает всех поклонников спорта на онлайн-трансляцию очередного игрового дня на «тысячнике» в Цинциннати. На этих престижных соревнованиях в пятницу должны завершиться все четвертьфиналы. До этой стадии добрались и три представителя России. Андрей Рублёв (девятый номер посева) сразится с пятикратным чемпионом ТБШ Карлосом Алькарасом (2). У девушек Анна Калинская (29) померится силами с шестикратной «шлемницей» Игой Швёнтек (3), а Вероника Кудерметова – с квалифаером Варварой Грачёвой. Ещё сыграют Арина Соболенко (1) и Елена Рыбакина (9).