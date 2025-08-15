Скидки
Главная Теннис Статьи

Онлайн-трансляция Цинциннати-2025: Калинская, Кудерметова, Рублёв, Алькарас, Швёнтек, расписание, сетки, результаты, где смотреть

Швёнтек бьётся с Калинской за полуфинал Цинциннати! Ещё играют Рублёв и Кудерметова. LIVE!
Даниил Сальников
Анна Калинская vs Ига Швёнтек
На хардовом «тысячнике» в Цинциннати пора решающих матчей. На кортах появятся и три россиянина.

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.

«Чемпионат» приглашает всех поклонников спорта на онлайн-трансляцию очередного игрового дня на «тысячнике» в Цинциннати. На этих престижных соревнованиях в пятницу должны завершиться все четвертьфиналы. До этой стадии добрались и три представителя России. Андрей Рублёв (девятый номер посева) сразится с пятикратным чемпионом ТБШ Карлосом Алькарасом (2). У девушек Анна Калинская (29) померится силами с шестикратной «шлемницей» Игой Швёнтек (3), а Вероника Кудерметова – с квалифаером Варварой Грачёвой. Ещё сыграют Арина Соболенко (1) и Елена Рыбакина (9).

ATP Masters 1000. Цинциннати. Сетка
WTA 1000. Цинциннати. Сетка
Цинциннати (ж). 1/4 финала
15 августа 2025, пятница. 18:00 МСК
Ига Швёнтек
Польша
Ига Швёнтек
И. Швёнтек
Не начался
1 2 3
         
         
Анна Калинская
Россия
Анна Калинская
А. Калинская
Цинциннати (ж). 1/4 финала
15 августа 2025, пятница. 19:30 МСК
Арина Соболенко
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Не начался
1 2 3
         
         
Елена Рыбакина
Казахстан
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина
Цинциннати (м). 1/4 финала
15 августа 2025, пятница. 22:00 МСК
Андрей Рублёв
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв
Не начался
1 2 3
         
         
Карлос Алькарас
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас
Цинциннати (ж). 1/4 финала
15 августа 2025, пятница. 23:30 МСК
Варвара Грачёва
Франция
Варвара Грачёва
В. Грачёва
Не начался
1 2 3
         
         
Вероника Кудерметова
Россия
Вероника Кудерметова
В. Кудерметова
Расписание пятницы
Live Даниил Сальников

Расписание пятницы

15 августа в Цинциннати пройдут четвертьфиналы. Вот как выглядит расписание дня.

