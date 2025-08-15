«Матчи с Медведевым всегда самые трудные». Хачанов в шаге от статуса первой ракетки России

В последние месяцы у российского теннисиста Карена Хачанова наметился уверенный подъём. На Уимблдоне-2025 он повторил свой лучший результат — вышел в четвертьфинал впервые с 2021 года. Перед этим, в Галле, Карен мог побороться за трофей, но проиграл в полуфинале будущему чемпиону Александру Бублику. На недавнем «Мастерсе» в Торонто Хачанов и вовсе сражался в финале, однако уступил американцу Бену Шелтону со счётом 7:6, 4:6, 6:7, хотя у россиянина были все шансы на титул.

В конце 2024 года Карен занимал 19-ю строчку в рейтинге. Однако успешные результаты нынешнего сезона уже позволили ему подняться на 12-е место и приблизиться к топ-10, и теоретически перед US Open он может вернуться в «десятку» лучших. Тогда он станет и первой ракеткой России, обойдя Даниила Медведева и Андрея Рублёва.

Сейчас Хачанов выглядит мотивированным и готовым к новым победам. После травмы, полученной в 2023 году, он вернулся на корт с боевым настроем. О своих целях, мечтах, запоминающихся матчах и пережитых трудностях он рассказал в эксклюзивном интервью для ATP.

— На каком турнире ATP вы любите играть больше всего и почему?

— Я бы сказал, что Монте-Карло — один из моих любимых турниров. Место проведения, отель, грунтовые корты весной. Единственное, иногда нам не хватает хорошей погоды. Затем, конечно, «Париж-Берси». Завоевание титула там [в 2018 году] осталось ярким воспоминанием в моей карьере. Центральный корт на старой арене был красивым. Атмосфера там была одной из лучших.

— Какое ваше любимое теннисное противостояние?

— Определенно, Рафа Надаль и Роджер Федерер. С них всё и началось. Затем в этот дуэт вошёл Новак Джокович, и между всеми ними началось безумное соперничество, но я думаю, что всё началось именно с Роджера и Рафы. Я помню эти матчи на грунте в Риме и Мадриде, на Уимблдоне и «Ролан Гаррос». Несколько были по-настоящему эпичны.

Рафаэль Надаль вместе с Роджером Федерером Фото: Clive Brunskill/Getty Images

— Кто ваш главный соперник?

— С Новаком я провёл довольно много матчей, и однажды мне удалось обыграть его в Париже, когда он был №1. Я бы также отметил Даниила Медведева. Мы уже играли пару раз в этом году, и в прошлом у нас были хорошие матчи. Они всегда захватывающие и трудные.

— К чему вы стремитесь больше всего?

— Моя главная цель — попытаться вернуться в топ-10, куда я смог пробиться два года назад, прежде чем получил травму. Она сильно повлияла на меня, я не мог выходить на соревнования в течение трёх с половиной месяцев. Но это не оправдание, это реальность. Думаю, что я мотивирован и полон сил для достижения своих целей. Я продолжаю идти.

Что касается турниров, то, безусловно, выиграть турнир «Большого шлема» — моя мечта. Хочу взять «Мастерс» ещё раз. Но, в конце концов, если ты входишь в топ-10 или даже выше, у тебя определённо хорошие результаты на крупных турнирах, так что всё это взаимосвязано.

— Какие самые большие трудности вам приходилось преодолевать?

— Я бы сказал, что добился небольшого успеха уже на раннем этапе карьеры. Когда мне было 22 года, я выиграл «Мастерс», один из самых престижных титулов, у Новака, и почувствовал: «Ура! Я здесь». Несмотря на то что я в некотором смысле силён духом, мне казалось, что начало следующего года выдавалось не таким, на какой я надеялся. Это показало, что мне нужно успокоиться, продолжать работать над достижением своих целей, и что не всё даётся просто так, с неба.

Этот момент был одним из самых сложных: нужно было понять, повзрослеть, стать более зрелым, лучше понимать себя и теннис. Потом мне потребовалось ещё несколько лет, чтобы добиться действительно хороших результатов на турнирах «Большого шлема» и Олимпийских играх.

Карен Хачанов после победы на «Мастерсе» в Париже (2018) Фото: Justin Setterfield/Getty Images

— Что самое классное вам удавалось делать вне корта только потому, что вы теннисист?

— Я бы сказал – путешествовать. Турниры вынуждают нас путешествовать, на что я не жалуюсь. Они проходят в разных городах и странах по всему миру. Я бы не путешествовал так много, если бы не занимался тем, чем занимаюсь сейчас.