Кудерметова за час разгромила экс-россиянку! Рублёв проиграл Алькарасу битву за полуфинал

В пятницу, 15 августа, на супертурнире в Цинциннати проходили четвертьфинальные матчи в женском одиночном разряде. Первыми на корте появились российская теннисистка Анна Калинская, посеянная под 28-м номером, и шестикратная чемпионка турниров «Большого шлема» Ига Швёнтек (3).

Калинская на пути к четвертьфиналу затратила значительно больше сил, чем Швёнтек. Лишь одну из трёх встреч, с Амандой Анисимовой, россиянка смогла закончить в двух сетах. А Питон Стирнс и Екатерину Александрову Анна проходила в трёх партиях. Полька же провела в два раза меньше сетов — всего четыре за два матча. Во втором круге Ига победила Анастасию Потапову, третий круг пропустила, так как Марта Костюк снялась до матча, а в 1/8 финала одолела Сорану Кырстю.

После выхода в четвертьфинал Калинская выразила надежду на то, что в матче со Швёнтек ей удастся продемонстрировать должный уровень. «Я в восторге. Надеюсь, будет отличный уровень. Она настоящий боец.

Понятия не имею, в какое время я играю. Думаю, я играю сегодня. Возможно, мне стоит отдохнуть прямо в раздевалке», — сказала она на корте после выхода в 1/4 финала.

А чуть позже Анна высказала недовольство тем, что её матч поставили первым запуском. «Как WTA и турнир могут ожидать, что спортсмены покажут свой лучший уровень, когда расписание настолько несправедливое? После моего матча с Екатериной Александровой я вернулась домой с арены в 2:40 ночи и легла спать только в четыре утра. Немного поспав, приехала на арену на тренировку. А потом мне ставят матч на 11 утра следующего дня.

Как организаторы и WTA ожидают, что я успею восстановиться и постоянно буду перестраивать свой режим сна, который является одним из самых важных аспектов восстановления? Кажется, это немного несправедливо», — писала Анна в соцсетях.

Впервые Калинская и Швёнтек сыграли друг с другом в полуфинале «тысячника» в Дубае в 2024 году. Тогда россиянка выступала в статусе квалифаера, а полька была первой ракеткой мира. Тем не менее Анна смогла победить Игу, причём без потери сета — 6:4, 6:4.

Швёнтек сразу же принялась доказывать, что её не зря считали фаворитом встречи. Полька под ноль взяла первый гейм, на подаче, а во втором, пребывая на приёме, при первой возможности переходила в атаку. Но это не всегда работало, и Калинская после «ровно» удержала подачу — 1:1. А уже после третьего гейма россиянке потребовался медицинский перерыв — из-за проблем с левым бедром.

Бедро зайтепировали, и Анна продолжила борьбу. Ей потребовалось какое-то время, чтобы вновь войти в игру, и это во многом предопределило то, что было дальше. Швёнтек добилась брейка, который сразу же подтвердила, забрав гейм под ноль, — 4:1. Ига заиграла ещё увереннее, в восьмом гейме нацелилась на второй брейк, но не реализовала двойной сетбол на приёме, который случился из-за того, что на предыдущем мяче Калинская допустила двойную ошибку, первую в матче.

Как бы то ни было, в девятом гейме Швёнтек подавала на сет. В первых розыгрышах россиянка здорово погоняла польку по корту, из-за чего та начала с 0:30. Ига нервничала, получила предупреждение за слишком долгую подготовку к подаче, допустила двойную ошибку… К сожалению, Калинская не извлекла из этого выгоды. У Анны и брейк-пойнт был, однако на том мяче она сорвала удар. Следующие два очка также остались за Игой — 6:3 за 41 минуту.

Взяв по гейму на подаче в начале второй партии, теннисистки затем обменялись брейками. Отыгрываться пришлось Калинской. В этот раз россиянка воспользовалась неточностями соперницы и не дала ей подтвердить брейк — 2:2.

Судьбу сета определил провальный седьмой гейм в исполнении Анны. Она не взяла ни одного очка на подаче и подарила Швёнтек стратегическое преимущество — 4:3 с брейком в пользу польки. Ига явно пыталась закончить матч как можно раньше — в девятом гейме она упустила четыре матчбола на приёме. Калинская же, невзирая на сложную ситуацию, всё это время играла с улыбкой на лице. И даже после 10-го гейма, в котором Швёнтек отподавала и оформила победу (6:3, 6:4 за 1 час 31 минуту), хорошее настроение не покинуло Анну.

24-летняя Швёнтек стала самой молодой теннисисткой в Открытую эру, которая трижды подряд выходила в полуфинал Цинциннати. За выход в финал она поспорит с чемпионкой Уимблдона-2022 Еленой Рыбакиной (9), которая в своём матче 1/4 финала взяла верх над трёхкратной победительницей ТБШ Ариной Соболенко (1).

В первом сете Соболенко заработала лишь один брейк-пойнт, в первом гейме, да и тот не использовала. Рыбакина взяла первую партию со счётом 6:1, сделав два брейка. Во втором сете всё решил брейк Елены в третьем гейме. Арина до этого упустила два брейк-пойнта, а ближе к концу не использовала ещё два шанса на приёме. В трёх случаях из четырёх Рыбакина отыгрывала их эйсами (11 подач навылет в матче при одной двойной ошибке — хороший результат). В 10-м гейме казахстанская теннисистка под ноль подала на матч — 6:1, 6:4 за 1 час 16 минут.

«Я довольна подачей. Это было ключевым моментом. Мы обе играем мощно. Сегодня я подавала очень хорошо. Если Арина подаёт так же хорошо, всё становится совсем иначе. Надеюсь, продолжу в том же духе. Чувствовала, что неплохо подаю, и у меня было преимущество. Это тоже помогло выиграть. На задней линии тоже играла интенсивно – надеюсь, продолжу в том же духе», — сказала Рыбакина в интервью на корте.

Соболенко не смогла защитить титул чемпионки Цинциннати. Рыбакина же в седьмой раз в карьере одолела действующую первую ракетку мира.

В мужской сетке проходили заключительные четвертьфиналы. Андрей Рублёв (9) сражался с пятикратным чемпионом мэйджоров Карлосом Алькарасом (2). Оба теннисиста проиграли по сету в первых трёх играх на турнире. У Рублёва самый сложный матч был в третьем круге, когда он одолел Алексея Попырина — 6:7 (5:7), 7:6 (7:5), 7:5. А Алькарас ещё во втором круге неожиданно заимел проблемы с Дамиром Джумхуром, однако босниец не смог подарить сенсацию — 6:1, 2:6, 6:3 в пользу Карлоса.

В личных встречах у Алькараса был перевес над Рублёвым — 3-1. На харде Карлос вёл 2-0 (они с Андреем уже успели поиграть друг с другом на всех трёх покрытиях). По словам россиянина, он вынес урок из поражения в четвёртом круге Уимблдона-2025 (7:6 (7:5), 3:6, 4:6, 4:6).

«С прошлого матча на Уимблдоне я вынес, что нужно продолжать работать. У меня получалось бороться. Нужно это всё закреплять и улучшать, чтобы можно было длительное время играть без провалов. Потому что на таком уровне одно-два очка — и всё, брейк ушёл. С такими игроками нужно на протяжении четырёх часов играть без малейшей потери фокуса», — сказал Рублёв в интервью «Больше!».

У обоих теннисистов был порядок с подачей, и первые геймы они взяли без особых трудностей — 1:1. А в третьем гейме Алькарас поддавил на приёме — и добился брейка. Рублёв, упустив подачу, принялся спорить с судьёй на вышке на тему того, что тот давал ему мало времени между розыгрышами. Судья ответил, что действует в соответствии с регламентом.

Рублёв: Почему вы меня всегда зовёте на корт на 10 секунд раньше, чем Алькараса?

Судья: Это делает автоматика, а не я, но я понял твою претензию.

Этот брейк россиянин не отыграл; более того, у Андрея даже брейк-пойнтов не было. В довершение всего он ещё раз отдал подачу, и Карлос закончил сет вторым брейком — 6:3 за 36 минут.

Во второй партии игроки быстро забирали свои геймы один за другим. В одном случае Рублёву понадобилась всего минута, чтобы закончить гейм, — помогли три эйса. В седьмом гейме у Алькараса впервые возникли проблемы на подаче — он даже предупреждение за затяжку времени получил. На «ровно» испанец допустил двойную ошибку, а на брейк-пойнте россиянин перетерпел его в обмене — и добился долгожданного брейка.

Поведя 4:3, Андрей не стал останавливаться на достигнутом и перевёл встречу в третий сет — 6:4 за 40 минут. С подачей в этой партии у него был порядок: 70% попадания первой, четыре эйса, ни одной двойной ошибки. И всего четыре невынужденные за сет — против 11 у Карлоса.

В начале решающего сета в игре возникла пауза — кому-то из зрителей на трибунах стало плохо. На теннисистов это вроде бы не повлияло — в следующих геймах каждый из них удержал подачу. В четвёртом гейме Алькарас заполучил две возможности взять подачу Рублёва, но тот взял ключевые очки, отыграв два брейк-пойнта, — 2:2.

Концовка вышла драматичной. В восьмом гейме Рублёв отдал подачу, и казалось, что это всё, ведь Алькарас повёл 5:3 и вышел подавать на матч. И не смог этого сделать! Особенно впечатлил приём навылет в исполнении россиянина, после которого счёт стал 15:40. На следующем мяче испанец ошибся, и Андрею удался обратный брейк. В следующем гейме он сравнял счёт — 5:5.

Матч вполне мог закончиться тай-брейком, однако этого, увы, не произошло. Алькарас, подававший в нечётных геймах, в 12-м гейме заработал матчбол, на котором Рублёв допустил двойную ошибку — 6:3, 4:6, 7:5 в пользу испанца за 2 часа 17 минут.

Поражение Рублёва означает, что Карен Хачанов теперь вновь первая ракетка России. В лайв-рейтинге он девятый, а Даниил Медведев и Андрей — за пределами топ-10 (13-й и 15-й соответственно).

Теперь у Алькараса 15 побед подряд на «Мастерсах» — до этого он брал титулы в Монте-Карло и в Риме. В полуфинале Цинциннати Карлос сразится с победителем матча Бен Шелтон (США, 5) — Александр Зверев (Германия, 3). А в другом полуфинале, напомним, сойдутся Янник Синнер и 136-я ракетка мира Теренс Атман.

Зато Вероника Кудерметова порадовала российских болельщиков. В четвертьфинале ей удалось обыграть бывшую российскую, а ныне французскую теннисистку Варвару Грачёву. В первом сете Кудерметова доминировала, отдав лишь три очка на подаче — по одному в трёх своих геймах. С приёмом у россиянки также всё было в порядке. Сделав три брейка, Вероника закрыла партию — 6:1 за 26 минут.

Второй сет Кудерметова тоже взяла в высшей степени уверенно. На своей подаче Вероника, как и в стартовой партии, ничего не позволила сопернице. Ей даже подавать на матч не пришлось. Грачёва в восьмом гейме на втором матчболе допустила двойную ошибку, и россиянка победила — 6:1, 6:2 всего за 1 час 5 минут.

Кудерметова в третий раз в карьере вышла в 1/2 финала турнира категории WTA-1000 (дважды это происходило с ней в 2023 году). Следующей её соперницей станет либо Жасмин Паолини, либо Кори Гауфф.

