Вторая молодость. Хачанов вернулся в топ-10 и вновь стал первой ракеткой России

На протяжении большей части карьеры Карен Хачанов пребывал в тени Даниила Медведева и Андрея Рублёва. Пока Медведев и Рублёв играли в финалах на «Мастерсах» (а Даниил — ещё и на «Шлемах») и нередко побеждали в них, Хачанов скромно довольствовался ролью второго плана. И лишь в последние годы ситуация изменилась. Карен вспомнил, что такое бороться за титулы и брать их. И теперь он новая первая ракетка России.

Строго говоря, «новая» тут не совсем правильное слово. Хачанов-то раньше вышел на топ-уровень, чем его соотечественники. Первый титул в ATP Карен взял в 2016 году — на год раньше, чем Рублёв, и на полтора — чем Медведев. Осенью 2018-го он стал победителем «Мастерса» в Париже — Даниил и Андрей тогда могли лишь мечтать о подобном. В июне 2019-го пробился в первую десятку — на месяц раньше, чем Медведев. Рублёв же тогда балансировал в районе топ-80.

А потом карьеры нашей «Большой тройки» ушли в противофазу. Медведев и Рублёв неуклонно поднимались и по всем параметрам превзошли Хачанова: по титулам на «Мастерсах» (а Даниил ещё и «Шлем» смог выиграть), по общему количеству трофеев, по лучшему месту в рейтинге ATP, по призовым. Карен с того «Мастерса» в Париже почти три года не мог выйти в финал. А нового титула пришлось ждать ещё дольше — почти пять лет. Засуха прервалась в Чжухае в сентябре 2023 года.

Да, периодически у Хачанова случались всплески в виде четвертьфиналов «Шлемов»; более того, были даже два полуфинала подряд — US Open 2022 года и Australian Open — 2023. И за счёт этих результатов Карен летом 2023 года заскочил в топ-10, но пробыл там недолго, буквально одну неделю. А вот теперь возвращается в неё, причём на девятое место. Сейчас 29-летний Хачанов находится в шаге от личного рекорда в рейтинге. 15 июля 2019 года он обнаружил себя на восьмой строчке, на которой пробыл четыре недели (а чуть позже в том же сезоне — ещё две). Удержит ли он завоёванные позиции, в первую очередь будет зависеть от результатов на грядущем US Open.

Карен Хачанов — чемпион «Мастерса» в Париже в 2018 году Фото: Justin Setterfield/Getty Images

В личных встречах у Хачанова с Медведевым 2-7, в том числе 0-2 в сезоне-2025, хотя, казалось бы, Даниил сейчас находится в страшном кризисе. Не просто так Карен называет его одним из самых сложных своих соперников, наряду с Новаком Джоковичем. «С Новаком мы сыграли довольно много матчей, и мне удалось победить его один раз — в Париже, когда он был первым номером рейтинга. Я бы также назвал Даниила Медведева. В этом году мы уже несколько раз встречались и проводили хорошие матчи в прошлом. Всегда захватывающие, тяжёлые встречи», — приводит слова Хачанова пресс-служба ATP.

С Рублёвым у нашего сегодняшнего героя перевес, но минимальный, 3-2. Если же говорить о результатах Хачанова безотносительно к выступлениям соотечественников, то Карен сейчас берёт своё за счёт стабильности. Титул у него на отрезке в последние 52 недели всего один — на турнире ATP-250 в Алма-Ате в прошлом году. Это и есть 250 очков. Однако имеются и другие достижения, каждое из которых по отдельности, может, погоды не делает, зато в общем набирается неплохая сумма. За финал «Мастерса» в Торонто Карену начислили 650 очков, за полуфинал турнира той же категории в Париже осенью прошлого года — 400, столько же — за четвертьфинал Уимблдона.

Результаты Карена Хачанова за последние 52 недели (на 18.08.2025)

Турнир Покрытие Результат Очки «Шлемы» Уимблдон Трава 1/4 финала 400 Australian Open Хард 3-й круг 100 «Ролан Гаррос» Грунт 3-й круг 100 US Open Хард 1-й круг 10 «Мастерсы» Торонто Хард Финал 650 Париж Хард (крытый) 1/2 финала 400 Рим Грунт 4-й круг 100 Цинциннати Хард 4-й круг 100 Индиан-Уэллс Хард 3-й круг 50 Майами Хард 3-й круг 50 Мадрид Грунт 3-й круг 50 ATP-500 Вена Хард (крытый) Финал 330 Барселона Грунт 1/2 финала 200 Галле Трава 1/2 финала 200 Пекин Хард 1/4 финала 100 Дубай Хард 2-й круг 50 Другие Алма-Ата Хард (крытый) Титул 250 Женева Грунт 1/4 финала 50 Хертогенбосх Трава 1/4 финала 50 Не идут в зачёт Шанхай («Мастерс») Хард 1-й круг 10 Монте-Карло («Мастерс) Грунт 1-й круг 10 Ханчжоу Хард 1-й круг 0 Гонконг Хард 1-й круг 0 Марсель Хард (крытый) 1-й круг 0 Доха Хард 1-й круг 0 Итого 3240

Примечание. Мужской финал в Цинциннати состоится в понедельник, 18 августа, поэтому новый рейтинг ATP будет опубликован во вторник, 19 августа.

В том же интервью Хачанов говорил, что его главная цель — вернуться в первую десятку. И признался, что хочет выиграть ещё один «Мастерс», а мечтает о титуле на турнире «Большого шлема». «Моя главная цель — попытаться вернуться в топ-10, куда я смог пробиться два года назад, прежде чем получил травму. Она сильно повлияла на меня, я не мог выходить на соревнования в течение трёх с половиной месяцев. Но это не оправдание, это реальность. Думаю, что я мотивирован и полон сил для достижения своих целей. Я продолжаю идти.

Что касается турниров, то, безусловно, выиграть турнир «Большого шлема» — моя мечта. Хочу взять «Мастерс» ещё раз. Однако, в конце концов, если ты входишь в топ-10 или даже выше, у тебя определённо хорошие результаты на крупных турнирах, так что всё это взаимосвязано», — говорит первая ракетка России.

Говоря о травме, Карен имеет в виду сезон-2023. Тогда он из-за длительной нагрузки получил стрессовый перелом и пропустил Уимблдон — это случилось как раз после того самого возвращения в первую десятку на одну неделю.

На текущем «Мастерсе» в Цинциннати Хачанов, который до этого дошёл до финала в Торонто, снялся по ходу встречи четвёртого круга с Александром Зверевым. Такое случилось впервые в его карьере. По словам Карена, он не хотел рисковать в преддверии Открытого чемпионата США, который начнётся уже через неделю. «Честно говоря, впервые в карьере не доиграл матч. Ощущения, конечно, неприятные — зрители пришли посмотреть игру. Обычно, если не готов, на корт просто не выходишь, но дискомфорт появился прямо по ходу встречи: начала болеть спина. Это та же травма, которая уже несколько раз давала о себе знать за последние годы. Решил, что сейчас нет смысла бороться до конца — впереди «Большой шлем» и важно не усугубить ситуацию. Поэтому и принял решение остановиться», — рассказал россиянин в интервью «Больше!».

И добавил в соцсетях: «Впервые в карьере снялся с поединка и не чувствую себя из-за этого счастливым. Снова почувствовал боль в спине, которая уже несколько раз меня беспокоила в этом году, и боялся рисковать и пытаться продолжать, особенно за 10 дней до Открытого чемпионата США».

Прогресс Хачанова оценили и в российском теннисном сообществе. Финалист Кубка Дэвиса 1995 года Андрей Чесноков считает, что на данном этапе карьеры Хачанов демонстрирует свой лучший уровень игры. «Последние результаты Карена не являются случайными, он очень сильно прибавил в последнее время. Вышел в четвертьфинал Уимблдона, в Торонто обыграл многих сильных игроков. Сейчас он показывает лучший теннис в своей карьере, хотелось бы, чтобы и дальше играл стабильно», — приводит слова Чеснокова ТАСС.

…Три года назад Хачанов играл в полуфинале US Open. А потом дважды подряд уступал в первом круге. Пора ломать тенденцию!