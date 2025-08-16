Суперзвёзды повально снимаются. Что происходит со странным микстом на US Open

Микст в теннисе привлекает куда меньшее внимание, чем одиночный или даже парный разряды. Организаторы US Open постарались исправить ситуацию в этом году, изменив привычный формат и заметно увеличив призовые.

В этом году микст в Нью-Йорке должны сыграть 19-21 августа. Каждый сет будет длиться до победы в четырёх геймах вместо привычных шести. «Больше-меньше» уберут – гейм возьмёт тот, кто первым наберёт четыре очка. В случае необходимости проведения третьей партии теннисистам придётся сыграть тай-брейк до 10 очков.

Организаторы заявили в сетку 16 звёздных пар, включающих лучших игроков одиночного разряда. Огромный ажиотаж вызвало объединение Эммы Радукану и Карлоса Алькараса, хотя и других ярких дуэтов хватало.

Изначально экспериментальный микст US Open воспринимался с огромным энтузиазмом, но по мере приближения турнира всё оказалось не так уж радужно. Из числа участников начали выбывать интересные пары. Первыми ещё в середине июля снялись Стефанос Циципас и Паула Бадоса. Грек и испанка прекратили романтические отношения за пределами корта, а Паула в придачу к этому испытывает проблемы со здоровьем.

Первая ракетка мира Арина Соболенко отказалась выступать в миксте, чтобы «сохранять верность» Григору Димитрову. Болгарин не сможет играть в Нью-Йорке из-за травмы.

«Мне предлагали сыграть несколько парней, но вряд ли получится», – сказала Соболенко.

Арина Соболенко и многие другие звёзды не сыграют в миксте на US Open Фото: Matthew Stockman/Getty Images

Вероятно, дело не только в «верности» Димитрову, но и в отсутствии огромного желания у самой Арины пробовать силы в миксте. Другие игроки тоже к этому склонны.

Вторая ракетка мира Кори Гауфф изначально даже не заморачивалась поисками партнёра и отвергла идею играть микст US Open, сославшись на занятость в спонсорских мероприятиях. А ведь Гауфф является чуть ли не единственной топ-теннисисткой, которая в последние годы одновременно успешно выступала в одиночном и парном разрядах.

Четвёртая ракетка мира Джессика Пегула согласилась сыграть в миксте с соотечественником-американцем Томми Полом, но подвергла критике боссов турнира «Большого шлема» из родной страны.

«Хорошо, организаторы US Open самовольно поменяли формат и никому ничего не сказали. Просто это сделали. А что вы вообще знаете? Вы говорили с игроками? Вы спрашивали их мнение о том, как сделать формат лучше? Думаю, мы стараемся наладить с ними процесс коммуникации. Если бы была возможность обсудить всё заранее, реакция была бы совсем другой, без этого хаоса», — сказала Пегула.

Джессика Пегула раскритиковала формат микста на US Open Фото: Dylan Buell/Getty Images

В итоге партнёром Пегулы станет британец Джек Дрейпер, поскольку Пол отказался играть из-за проблем со здоровьем. Сам Дрейпер ранее остался без пары, когда по аналогичной причине снялась его первоначальная напарника Чжэн Циньвэнь. А затем и вторая выбранная партнёрша Паула Бадоса. Далеко не факт, что ему суждено выступить вместе с Пегулой, ведь «эпидемия» снятий только начинается.

Первая ракетка мира у мужчин Янник Синнер в последний момент остался без партнёрши из-за отказа американки Эммы Наварро. Сам Синнер тоже вполне может сняться с микста, поскольку продолжает борьбу за титул на «Мастерсе» в Цинциннати. В Огайо также всё ещё играют Александр Зверев, Карлос Алькарас, Елена Рыбакина, Ига Швёнтек, Жасмин Паолини. Все они, вполне возможно, тоже откажутся от микста US Open в самое ближайшее время, оставив без пары Белинду Бенчич, Эмму Радукану, Тейлора Фрица, Каспера Рууда и Лоренцо Музетти соответственно.

Мирра Андреева и Даниил Медведев, Хольгер Руне и Аманда Анисимова, Новак Джокович и Ольга Данилович, Райлли Опелка и Винус Уильямс – наиболее именитые пары, которые вроде как не должны отказываться от микста, поскольку не особо усердствовали на предыдущих неделях. По остальным есть вопросы.

Окончательный список участников не сформирован даже близко. Андрей Рублёв и Каролина Мухова, Алекс де Минор и Кэти Бултер, Ник Кирьос и Наоми Осака изначально выразили желание сыграть в миксте, однако организаторы им отказали. Теперь у них есть все шансы попасть в основную сетку, если не передумали. Кроме того, существует немалая вероятность, что состав придётся доукомплектовывать «классическими парниками» вроде Катержины Синяковой и Марсело Аревало, Дезире Кравчик и Эвана Кинга, Сэ Шувэй и Яна Зелиньского.

Идея кардинально изменить формат микста на US Open в конечном счёте получилась не такой привлекательной, как казалось изначально. Звёзды одиночного разряда имеют крайне плотный график, а в придачу к этому с ними никто толком не вёл диалог по поводу всех аспектов соревнований, как признала Джессика Пегула. Даже возможность заработать $ 1 млн призовых за пару дней игры не является таким уж веским стимулом.