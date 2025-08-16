Возрождение Рыбакиной? В Цинциннати она уже вынесла Соболенко и теперь сразится со Швёнтек

Это уже третий полуфинал Елены подряд, но таких крутых побед давно не было. Она седьмой раз в карьере обыграла первую ракетку мира.

Елена Рыбакина пробилась в свой третий полуфинал на «тысячниках» в сезоне и третий подряд – на всех турнирах. При этом в обоих недавно проигранных полуфиналах Елена была в шаге от успеха. В Вашингтоне она уступила будущей чемпионке, канадке Лейле Фернандес, будучи в двух очках от победы и не подав на матч, в Монреале проиграла другой канадке (и также будущей чемпионке) Виктории Мбоко, дважды не подав на матч и упустив матчбол. Оба раза Рыбакина уступила соперницам лишь на тай-брейке решающей партии. Сейчас соперница по полуфиналу у неё будет куда более опытная и именитая – полька Ига Швёнтек.

Накануне Елена неожиданно легко разобралась с Ариной Соболенко – 6:1, 6:4 за 1 час 15 минут. Это была пятая победа Рыбакиной над Соболенко в карьере, третья – в период, когда белоруска лидирует в рейтинге, и самая уверенная – с начала прошлого сезона. Тогда, в финале Брисбена, Елена разгромила Арину со счётом 6:0, 6:3 почти за такое же время (1:13). В тот момент Соболенко была второй ракеткой мира, а в статусе первого номера в рейтинге она проигрывала Рыбакиной в четвертьфинале Пекина-2023 и на групповом этапе Итогового чемпионата WTA – 2024. Правда, Арина к тому моменту уже обеспечила себе выход из группы и на ту игру фактически не была мотивирована.

На победу Елены отреагировал Дмитрий Турсунов, ранее достаточно долго работавший тренером Арины. «Самая крутая победа от Лены за последние 365 дней. Правда, были у неё матчболы против Арины и на траве в Берлине в этом году. Она вела 6:2 на тай-брейке в решающем сете. Есть у Лены что-то в игре, что имеет эффект криптонита на Арину. Последний раз, когда она легко снесла Арину в Брисбене, год у неё был выдающийся. Попахивает возрождением!» – написал Турсунов в своём телеграм-канале.

Безусловно, это лучшая победа Рыбакиной в нынешнем сезоне – хотя, повторимся, она проводит на высоком уровне уже третий турнир в Северной Америке подряд. Можно сказать, что по крайней мере на такой дистанции Елена возвращается в топ – особенно на фоне всех её неудач, случившихся за последний год. Во второй половине 2024-го у Елены были и травмы, и психологические проблемы, но сейчас всё это остаётся позади.

Ментальные проблемы во многом были связаны с тренером Рыбакиной, хорватом Стефано Вуковым. Как раз перед паузой в выступлениях, взятой прошлой осенью, Елена уволила его из команды, а затем начала работать с Гораном Иванишевичем. В это время стали всплывать сообщения о неподобающем общении Вукова с Рыбакиной – утверждалось, что он не раз повышал на неё голос и словесно унижал. К началу 2025-го Елена неожиданно передумала, простила Стефано и решила вернуть его в команду, к немалому удивлению и неудовольствию Горана. Иванишевич почти сразу закончил рабочие отношения с Рыбакиной, а на его соотечественника WTA тем временем наложила годичный бан – по итогам внутреннего расследования поведение Вукова было признано токсичным и наносящим ущерб в том числе ментальному здоровью теннисистки.

Однако Елена всё равно возобновила отношения со Стефано, а вот легально присутствовать на турнирах из-за бана он не мог. В итоге в качестве тренера Рыбакиной был заявлен итальянец Давиде Сангинетти, а Вуков подал апелляцию против решения WTA – причём удовлетворить её просила и сама теннисистка. Женская теннисная ассоциация не спешила идти ей навстречу в этом вопросе, но к августу Стефано всё же добился своего. Как раз начиная с турнира в Цинциннати, он получил право быть аккредитованным и присутствовать в боксе Елены. Кстати, стартовала здесь Рыбакина тяжело, выиграв сначала у Сарасуа, а затем – у Мертенс с 0:1 по партиям и лишь 7:5 – в решающем сете, однако ко второй половине этой недели набрала обороты.

Итак, впереди Швёнтек, с которой Рыбакина играла уже много раз – как и с Соболенко. У Иги минимальное преимущество по личным встречам (5-4), причём заработанное только в нынешнем сезоне – год назад Елена вела 4-2. При этом 2025-й долго складывался неудачно не только для Рыбакиной, но и для Швёнтек. У польки был целый год без финалов между титулом «Ролан Гаррос» – 2024 и финалом Бад-Хомбурга-2025. Зато сразу после Бад-Хомбурга Ига неожиданно взяла Уимблдон, где раньше никогда не проходила дальше четвертьфинала, с запасом вернувшись в топ-3 рейтинга и, можно сказать, совершив свой теннисный ренессанс – причём на траве, которая прежде была для Швёнтек очень неудобным покрытием. Более подробно об этом мы рассуждали в превью к предыдущему матчу Иги, в котором она играла с Анной Калинской.

Поединок Рыбакиной со Швёнтек состоится в воскресенье, 17 августа. Точное время игры пока что неизвестно. Отметим, что именно в матчах с Игой Елена добыла бо́льшую часть своих побед над лидером рейтинга – все четыре выигранных ей у польки поединка состоялись тогда, когда Швёнтек занимала первую строчку. Соответственно, четыре из семи таких побед Рыбакиной пришлись на матчи со Швёнтек, а три – с Соболенко.

Личные встречи Рыбакиной и Швёнтек (4-5)