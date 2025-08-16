Скидки
Главная Теннис Статьи

Цинциннати-2025: Вероника Кудерметова сыграет с Жасмин Паолини в полуфинале, история встреч, расписание

«С плеч свалился груз». Новая Кудерметова готова к битве с Паолини за финал Цинциннати
Арина Полуянова
Новая Кудерметова готова к битве с Паолини
Аудио-версия:
Комментарии
Вероника трижды обыгрывала Жасмин. Но это было четыре года назад.

Невероятный путь на турнире серии WTA-1000 в Цинциннати проходит Вероника Кудерметова! Россиянка уже добралась до полуфинала и теперь стремится только к большему.

Цинциннати-2025. WTA-1000. Турнирная сетка

Соперницей Кудерметовой (№36) станет Жасмин Паолини (№9). Девушки сразятся в пятый раз. Счёт их личных встреч – 3-1 в пользу Вероники.

Турнир, стадия, годСчётПобедительница
Прага-2017, квалификация7:6, 3:6, 6:4Жасмин Паолини
Хуахин-2017, первый круг6:1, 6:4Вероника Кудерметова
Australian Open – 2019, квалификация4:6, 6:1, 6:3Вероника Кудерметова
Цинциннати-2021, первый круг6:3, 6:2Вероника Кудерметова

Выглядит такая история противостояния крайне радужно для российской спортсменки. Только есть пара «но»: с момента последней встречи у Паолини случился взлёт, а вот Кудерметова, напротив, прошла через серьёзный профессиональный кризис. Поэтому быть на 100% уверенными в лёгком, быстром и одновременно с этим удачном матче для Вероники сложно.

Хоть и ход россиянка набрала мощнейший: взяла парный Уимблдон, дошла до третьего круга в Монреале, провела там упорный трёхсетовик с Кори Гауфф, а следом в Цинциннати прорвалась в полуфинал.

На пути к 1/2 финала на этой неделе Кудерметова переиграла Сюзан Ламенс (два сета), Белинду Бенчич (2), Клару Таусон (3), Магду Линетт (2) и Варвару Грачёву (2). Паолини же в Цинциннати уже одолела Марию Саккари (2), Эшлин Крюгер (2), Барбору Крейчикову (2) и Коко Гауфф (3).

Вероника Кудерметова в Цинциннати

Вероника Кудерметова в Цинциннати

Фото: Dylan Buell/Getty Images

На одном из интервью Кудерметова рассказала, что помогает ей так успешно играть в Цинциннати.

«Думаю, всё дело в настрое после Уимблдона, где мы с Элисе Мертенс выиграли титул. Это было очень особенное событие. Да, для меня это было действительно что-то особенное. Словно какое-то облегчение. С моих плеч свалился груз давления. И сейчас я просто стараюсь, наверное, получать удовольствие от тенниса. Пытаюсь расслабиться, потому что обычно я слишком зажата, слишком сосредоточена.

На последних двух турнирах, здесь и в Монреале, я говорила себе: «Вероника, просто расслабься». Я знаю, что это очень трудно, но за последние пару недель я действительно горжусь собой, потому что смогла сохранить эту тихую энергию», – сказала Кудерметова в студии Tennis Channel.

Сразу после этих слов Вероника продемонстрировала свой расслабленный настрой и выпила с ведущим пиво.

Вероника Кудерметова

Вероника Кудерметова

Фото: Кадр из трансляции Tennis Channel

При этом Кудерметова не упустила и комментарий о том, как она будет готовиться к полуфиналу.

«Я просто постараюсь отдохнуть. Может быть, возьму выходной, попробую немного насладиться днём без тенниса и постараюсь быть готовой на 100% к воскресенью. «Выходной» имею в виду ни тенниса, ни фитнеса, ничего. Думаю, когда ты сильна здесь (показывает на голову) и понимаешь, что нужно делать на корте, иногда можно позволить себе такой выходной», – поделилась россиянка.

Грядущий полуфинал станет для Кудерметовой первым на харде в карьере! По итогам Цинциннати Вероника уже обеспечила себе возвращение в топ-30. В случае выхода в финал она войдёт в список 25 лучших игроков, а при победе станет 18-й ракеткой мира.

Кудерметова выглядит бодрой и здоровой, а вот у Паолини с самочувствием могут возникнуть проблемы. Всё дело в том, что в предыдущем матче с Гауфф итальянка упала и подвернула ногу, однако доиграть матч всё же смогла. Так что есть вопросы по здоровью Жасмин.

Победа над Гауфф помогла Паолини записать на свой счёт несколько достижений. №1 – Жасмин стала первой итальянкой с 1990 года, которой удалось одержать несколько побед над чемпионками ТБШ на одном турнире серии WTA-1000. №2 – вместе с Янником Синнером они стали первыми итальянскими теннисистами, которым удалось синхронно выйти в полуфинал в Цинциннати.

Цинциннати (ж). 1/2 финала
17 августа 2025, воскресенье. 22:00 МСК
Вероника Кудерметова
Россия
Вероника Кудерметова
В. Кудерметова
Не начался
1 2 3
         
         
Жасмин Паолини
Италия
Жасмин Паолини
Ж. Паолини

Матч Кудерметовой и Паолини состоится в воскресенье, 17 августа. За всеми событиями из Цинциннати не забывайте следить на «Чемпионате»!

Комментарии
