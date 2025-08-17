Синнер и Алькарас опять сразятся в финале. Теперь — на «Мастерсе» в Цинциннати

Янник Синнер и Карлос Алькарас обречены играть друг с другом крупные финалы. Эти двое сейчас на голову выше остальных по уровню, что они и доказывают раз за разом. В этот раз итальянец и испанец выиграли свои полуфиналы на «Мастерсе» в Цинциннати — и теперь готовятся к новому сражению за титул.

Синнер, которому в день полуфинала, 16 августа, исполнилось 24 года, играл со 136-й ракеткой мира Теренсом Атманом. 23-летний француз провёл турнир всей жизни, выбив из сетки Флавио Коболли, Жоао Фонсеку, Тейлора Фрица, Хольгера Руне. Но с Синнером не справился, хотя и был весьма хорош. Перед матчем Теренс подарил Яннику карточку покемона.

Янник Синнер и Теренс Атман Фото: Кадр из трансляции

В первом сете у обоих игроков не то что не было брейк-пойнтов, но даже «ровно» ни разу не возникало. На тай-брейке Синнер использовал второй сетбол — 7:6 (7:4). В первом гейме второй партии Яннику на подаче пришлось продраться через серию «ровно». В остальных своих геймах у него не было проблем, хотя физически этот матч и для него был непростым — из-за жары. Сделав два брейка, итальянец вышел в финал — 7:6 (7:4), 6:2 за 1 час 27 минут.

Синнер во второй раз подряд сыграет в финале Цинциннати. Он первый, кому это удалось сделать, со времён Роджера Федерера в 2014–2015 годах. Эта победа стала для итальянца 200-й на харде (при 49 поражениях). У него уже 10 финалов на последних 11 турнирах. На «Мастерсах» Синнер в восьмой раз сыграет в решающем матче. Этот финал станет для него 28-м на уровне ATP.

После матча Янник поблагодарил всех за пожелания на день рождения.

Атман же покидает турнир с высоко поднятой головой. Он поднимется на 67 строчек в рейтинге ATP и впервые станет 69-й ракеткой мира.

Синнер в интервью на корте сказал: «Очень серьёзное испытание. Каждый раз, когда играешь с совершенно новым соперником, это очень сложно. Играть против таких ребят на поздних стадиях турниров ещё сложнее. Давление выше, понимаешь, что они заслужили быть здесь. Он обыграл невероятных игроков, чтобы выйти в полуфинал.

Я знал, что должен быть очень осторожен. Сегодня я был настроен. Я отлично справился с трудностями на корте. Он подавал очень хорошо в первом сете. У него огромный потенциал. Желаю ему всего самого наилучшего. Очень рад снова оказаться в финале».

* * *

Что касается второго полуфинала с участием Алькараса и Александра Зверева, то этот матч дважды прерывался. Сначала стало плохо кому-то из болельщиков на трибунах, а потом — самому Звереву. По ходу второго сета Александру пришлось ненадолго покинуть корт — из-за проблем со спиной ему могла понадобиться инъекция.

В первой партии Зверев мог повести с брейком, но упустил тройной брейк-пойнт в четвёртом гейме. Этого Алькарас ему «не простил», сделал брейк в седьмом гейме, а в 10-м подал на сет — 6:4. На старте второй партии теннисисты обменялись брейками, а после 3:2 в пользу Александра (без брейка) Карлос под ноль взял четыре гейма подряд и вышел в финал — 6:4, 6:3 за 1 час 45 минут. Во второй половине этого сета немецкий теннисист уже не мог сражаться в полную силу.

Алькарас после матча написал на камере: «Рад финалу, но переживаю за Сашу. Желаю тебе всего наилучшего».

Алькарас в 29-й раз в карьере сыграет в финале, в том числе в девятый раз — на «Мастерсе». В интервью на корте он сказал: «Всегда непросто играть против соперника, который чувствует себя не на 100%. Тем более когда речь идёт о Саше, он замечательный человек вне корта, у нас очень хорошие отношения. Это было тяжело.

Думаю, матч начался с качественного тенниса с обеих сторон, но потом он внезапно почувствовал себя плохо, и я больше думал о том, как он себя чувствует, чем о своей игре и теннисе. Для меня это была очень сложная ситуация, и я просто хочу пожелать ему всего наилучшего».

* * *

Теннисный мир замер в ожидании нового матча игроков в противостоянии, которое обещает стать классическим (если уже не стало). Последние четыре матча Синнера и Алькараса были финалами крупнейших турниров. В предыдущие годы они сражались друг с другом строго по три раза за сезон. В 2025-м итальянец и испанец уже трижды сражались за титул. На грунтовом «Мастерсе» в Риме и на «Ролан Гаррос» победил Карлос, а на Уимблдоне — Янник. И прервал победную серию соперника, который до этого побеждал его пять раз подряд. В личных встречах Алькарас впереди — 8-5. И в 10 матчах из 13 был как минимум один тай-брейк.

«Я действительно с нетерпением жду новой встречи с ним. Благодаря ему я показываю свой лучший теннис. Для зрителей это тоже здорово — наблюдать за нашими поединками. Мы поднимаем уровень игры на максимум и дарим красивейший теннис. Я готов принять этот вызов. Готов проанализировать свои ошибки в прошлом матче и постараться сыграть лучше в понедельник.

Завтра выходной день, я постараюсь немного подстроить свою игру, чтобы быть готовым на 100%. Ментально и тактически хочу быть в идеальной форме. Завтра будет отличный день, и я с волнением жду понедельника», — сказал Алькарас на корте после матча.

Янник Синнер — Карлос Алькарас. Счёт личных встреч — 5-8

Сезон Победитель Турнир Стадия Покрытие Счёт 2025 Синнер Уимблдон Финал Трава 4:6, 6:4, 6:4, 6:4 2025 Алькарас «Ролан Гаррос» Финал Грунт 4:6, 6:7 (4:7), 6:4, 7:6 (7:3), 7:6 (7:2) 2025 Алькарас Рим Финал Грунт 7:6 (7:5), 6:1 2024 Алькарас Пекин Финал Хард 6:7 (6:8), 6:4, 7:6 (7:3) 2024 Алькарас «Ролан Гаррос» 1/2 финала Грунт 2:6, 6:3, 3:6, 6:4, 6:3 2024 Алькарас Индиан-Уэллс 1/2 финала Хард 1:6, 6:3, 6:2 2023 Синнер Пекин 1/2 финала Хард 7:6 (7:4), 6:1 2023 Синнер Майами 1/2 финала Хард 6:7 (4:7), 6:4, 6:2 2023 Алькарас Индиан-Уэллс 1/2 финала Хард 7:6 (7:4), 6:3 2022 Алькарас US Open 1/4 финала Хард 6:3, 6:7 (7:9), 6:7 (0:7), 7:5, 6:3 2022 Синнер Умаг Финал Грунт 6:7 (5:7), 6:1, 6:1 2022 Синнер Уимблдон 4-й круг Трава 6:1, 6:4, 6:7 (8:10), 6:3 2021 Алькарас Париж 2-й круг Хард (крытый) 7:6 (7:1), 6:5

Сегодня, 17 августа, пройдут женские полуфиналы, в которых Елена Рыбакина сыграет с Игой Швёнтек, а Вероника Кудерметова — с Жасмин Паолини.

Оба финала — и мужской, и женский — состоятся в понедельник, 18 августа. За всеми событиями следите на «Чемпионате».