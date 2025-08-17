Швёнтек бьётся с Рыбакиной за финал Цинциннати! Ещё играют Кудерметова и Паолини. LIVE!

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.
«Чемпионат» приглашает всех поклонников спорта на онлайн-трансляцию очередного игрового дня на «тысячнике» в Цинциннати. На этих престижных соревнованиях в воскресенье у мужчин впервые будет выходной, зато женщины проведут оба полуфинала. До этой стадии соревнований добралась и представительница России. Вероника Кудерметова сразится с итальянкой Жасмин Паолини (седьмой номер посева). Другую полуфинальную пару составили чемпионки ТБШ Ига Швёнтек (3) из Польши и Елена Рыбакина (9) из Казахстана. За всеми подробностями игрового дня следите в нашем лайве.
Пока девушки присматриваются к чужим подачам и более уверенно играют на своих. Ига Швёнтек чуть впереди — 2:1.
Ига Швёнтек
Фото: Скриншот трансляции
Рыбакина и Швёнтек начинают
Выходят на корт участницы первого полуфинала — Елена Рыбакина и Ига Швёнтек. Первой подаёт теннисистка из Польши. За всеми подробностями матча можно следить в нашей текстовой трансляции.
Елена Рыбакина и Ига Швёнтек
Фото: Скриншот трансляции
Елена Рыбакина 7-й раз за карьеру обыграла первую ракетку мира. В Цинциннати это была Арина Соболенко. Причём это уже 3-й полуфинал подряд для теннисистки из Казахстана во время американской серии — после Вашингтона и Монреаля. Читайте подробности в нашем материале.
По итогам «Мастерса» в Цинциннати поменяется первая ракетка России. Место лидера у Андрея Рублёва забрал Карен Хачанов.
Вероника Кудерметова трижды обыгрывала Жасмин Паолини. Но это было давно. Читайте превью полуфинала с участием россиянки.
Опрос: кто чемпионка?
Самое время пройти опрос, кто станет чемпионкой «тысячника» в Цинциннати?
Накануне прошли полуфиналы у мужчин. Янник Синнер в свой день рождения остановил французскую сенсацию Теренса Атмана, а Карлос Алькарас обыграл Александра Зверева, которому стало плохо по ходу матча. Подробности читайте в нашем обзоре.
Расписание воскресенья
17 августа в Цинциннати пройдут полуфиналы в женском одиночном разряде. Вот как выглядит расписание дня.