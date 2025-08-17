На хардовом «тысячнике» в Цинциннати — пора решающих матчей. На кортах появится и россиянка.

Швёнтек бьётся с Рыбакиной за финал Цинциннати! Ещё играют Кудерметова и Паолини. LIVE!

«Чемпионат» приглашает всех поклонников спорта на онлайн-трансляцию очередного игрового дня на «тысячнике» в Цинциннати. На этих престижных соревнованиях в воскресенье у мужчин впервые будет выходной, зато женщины проведут оба полуфинала. До этой стадии соревнований добралась и представительница России. Вероника Кудерметова сразится с итальянкой Жасмин Паолини (седьмой номер посева). Другую полуфинальную пару составили чемпионки ТБШ Ига Швёнтек (3) из Польши и Елена Рыбакина (9) из Казахстана. За всеми подробностями игрового дня следите в нашем лайве.