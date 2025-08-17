Скидки
Главная Теннис Статьи

Онлайн-трансляция Цинциннати-2025: Кудерметова, Рыбакина, Швёнтек, Паолини, расписание, сетки, результаты, где смотреть

Швёнтек бьётся с Рыбакиной за финал Цинциннати! Ещё играют Кудерметова и Паолини. LIVE!
Даниил Сальников
Онлайн-трансляция Цинциннати-2025
На хардовом «тысячнике» в Цинциннати — пора решающих матчей. На кортах появится и россиянка.

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.

«Чемпионат» приглашает всех поклонников спорта на онлайн-трансляцию очередного игрового дня на «тысячнике» в Цинциннати. На этих престижных соревнованиях в воскресенье у мужчин впервые будет выходной, зато женщины проведут оба полуфинала. До этой стадии соревнований добралась и представительница России. Вероника Кудерметова сразится с итальянкой Жасмин Паолини (седьмой номер посева). Другую полуфинальную пару составили чемпионки ТБШ Ига Швёнтек (3) из Польши и Елена Рыбакина (9) из Казахстана. За всеми подробностями игрового дня следите в нашем лайве.

WTA 1000. Цинциннати. Сетка
Цинциннати (ж). 1/2 финала
17 августа 2025, воскресенье. 20:10 МСК
Елена Рыбакина
Казахстан
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина
1-й сет
0 : 0
1 2 3
         
2
3
         
Ига Швёнтек
Польша
Ига Швёнтек
И. Швёнтек
Цинциннати (ж). 1/2 финала
17 августа 2025, воскресенье. 22:00 МСК
Вероника Кудерметова
Россия
Вероника Кудерметова
В. Кудерметова
Не начался
1 2 3
         
         
Жасмин Паолини
Италия
Жасмин Паолини
Ж. Паолини
Live Даниил Сальников

Пока девушки присматриваются к чужим подачам и более уверенно играют на своих. Ига Швёнтек чуть впереди — 2:1.

Ига Швёнтек

Ига Швёнтек

Фото: Скриншот трансляции

20:05 Даниил Сальников

Рыбакина и Швёнтек начинают

Выходят на корт участницы первого полуфинала — Елена Рыбакина и Ига Швёнтек. Первой подаёт теннисистка из Польши. За всеми подробностями матча можно следить в нашей текстовой трансляции.

Елена Рыбакина и Ига Швёнтек

Елена Рыбакина и Ига Швёнтек

Фото: Скриншот трансляции

20:00 Даниил Сальников

Елена Рыбакина 7-й раз за карьеру обыграла первую ракетку мира. В Цинциннати это была Арина Соболенко. Причём это уже 3-й полуфинал подряд для теннисистки из Казахстана во время американской серии — после Вашингтона и Монреаля. Читайте подробности в нашем материале.

19:47 Даниил Сальников

По итогам «Мастерса» в Цинциннати поменяется первая ракетка России. Место лидера у Андрея Рублёва забрал Карен Хачанов.

19:32 Даниил Сальников

Вероника Кудерметова трижды обыгрывала Жасмин Паолини. Но это было давно. Читайте превью полуфинала с участием россиянки.

19:17 Даниил Сальников

Опрос: кто чемпионка?

Самое время пройти опрос, кто станет чемпионкой «тысячника» в Цинциннати?

19:16 Даниил Сальников

Накануне прошли полуфиналы у мужчин. Янник Синнер в свой день рождения остановил французскую сенсацию Теренса Атмана, а Карлос Алькарас обыграл Александра Зверева, которому стало плохо по ходу матча. Подробности читайте в нашем обзоре.

19:01 Даниил Сальников

Расписание воскресенья

17 августа в Цинциннати пройдут полуфиналы в женском одиночном разряде. Вот как выглядит расписание дня.

