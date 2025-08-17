Алькарас и Синнер — в финале Цинциннати. Это самое крутое противостояние после эпохи Биг-3

В США они сыграют уже за четвёртый титул в этом сезоне. На корте выжимают друг из друга всё, матчи между ними полны драматизма и накала.

В финале «Мастерса» в Цинциннати сразятся Карлос Алькарас и Янник Синнер. Это будет уже четвёртый раз в сезоне, когда они противостоят друг другу в матче с крупным титулом на кону – при том что итальянец пропустил три месяца из-за дисквалификации.

Битвы Алькараса и Синнера – это уже классика современного тенниса. Драматизм и величие поединков игроков Биг-3 (Роджера Федерера, Рафаэля Надаля и Новака Джоковича) плюс Энди Маррея между собой остался в прошлом, поскольку карьеру из них сейчас не завершил только сербский теннисист, но, безусловно, встречи Янника с Карлосом – лучшее, что может сейчас быть в этом виде спорта с точки зрения уровня игры и напряжения. Каждый второй матч между ними – это решающий сет, это либо борьба до последнего мяча, либо невероятные спасения, волевые победы – а то и одно, и другое сразу. И, что не менее важно, каждый из них заставляет другого играть на максимуме, а то и выходить за пределы собственных возможностей, без чего невозможен прогресс. То же самое делали друг с другом и все члены Биг-3.

Хотя оба ещё молоды – Синнеру накануне, 16 августа, исполнилось 24 года, а Алькарасу только 22 – у них уже более чем впечатляющий список побед. Испанец выиграл 21 турнир, итальянец – 20, плюс каждый из них потерпел по семь поражений в финалах. Оба в одном шаге от карьерного «Шлема», причём Янник мог бы уже быть его обладателем, если бы дожал Карлоса в финале «Ролан Гаррос» этим летом. А у Алькараса есть ещё один шанс стать самым юным теннисистом с карьерным «Шлемом» в истории. Для этого испанцу, которому 5 мая 2026-го исполнится 23 года, нужно взять ближайший Открытый чемпионат Австралии.

Рекорд сейчас принадлежит американцу Дональду Баджу, собравшему карьерный «Шлем» на «РГ»-38 за несколько дней до своего 23-го дня рождения, а чуть позже ставшему первым в истории обладателем полноценного «Шлема», то есть чемпионом всех четырёх главных турниров за один сезон.

Если же брать эпоху профессионального тенниса, то есть Открытую эру (с 1968 года), то в её рамках самым молодым победителем всех четырёх «Шлемов» за карьеру стал Рафаэль Надаль, выигравший US Open – 2010 в 24 года 3 месяца. На то, чтобы побить рекорд великого соотечественника, у Карлоса есть ещё две попытки в Мельбурне – а вот Яннику опередить Рафаэля уже точно не удастся.

Рафаэль Надаль Фото: Getty Images

При этом у Алькараса уже есть другой крутой рекорд, связанный с возрастом. 12 сентября 2022 года, после победы в финале US Open над Каспером Руудом в матче, где на кону стояла первая строчка, Карлос стал самым юным лидером рейтинга ATP в истории в 19 лет 4 месяца. В 19 лет 7 месяцев Алькарас завершил тот сезон в статусе первой ракетки мира, что также стало рекордом. До того самым молодым теннисистом на вершине рейтинга как в целом, так и по итогам сезона был Ллейтон Хьюитт, поднявшийся туда в самом конце сезона-2001 в 20 лет 8 месяцев. С другой стороны, Янник уже обошёл Карлоса по общему количеству недель на первой строчке, и разрыв продолжает увеличиваться. Испанец был лучшим 36 недель (с перерывами), а итальянец удерживает лидерство уже 62 недели подряд! По общему количеству недель это 12-й результат в истории ATP, а по длительности серии – 11-й. Кстати, Синнеру осталось всего 13 недель как раз до Хьюитта, который был лучшим 75 недель кряду.

Ллейтон Хьюитт Фото: Paul Kane/Getty Images

Что касается личных встреч Карлоса и Янника, то и здесь, безусловно, есть о чём поговорить. На самом деле только про них можно написать большой отдельный текст, не упоминая больше вообще никакую статистику, но мы постараемся вспомнить их матчи более кратко, остановившись лишь на самых ярких моментах.

Первый по-настоящему крутой и запоминающийся поединок между ними был сыгран на US Open – 2022, в четвертьфинале. Будущий чемпион того турнира, взяв первый сет, уступил на двух тай-брейках, а в четвёртой партии проигрывал 3:5. У Синнера был матчбол на своей подаче, но Алькарас отыграл его, взял четыре гейма подряд на финише сета и дожал соперника в решающей партии – 6:3. Затем между ними было пять полуфинальных баталий подряд. На харде они закончились вничью, 2-2, а в очень напряжённом полуфинале «Ролан Гаррос» – 2024 испанец вырвал победу со счётом 2:6, 6:3, 3:6, 6:4, 6:3 за четыре с лишним часа.

Карлос Алькарас Фото: Getty Images

После этого их поединки начали случаться только в финалах, что неудивительно. Янник, несмотря на поражение в полуфинале «РГ», как раз после того турнира стал первой ракеткой мира, а Карлос был то вторым, то третьим. На крупных соревнованиях, где испанец получал третий номер посева, он либо не доходил до Синнера, либо по итогам жеребьёвки попадал в другую половину сетки (как весной этого года в Риме). И если в Италии Алькарас как раз победил довольно легко, то две другие победы над Синнером в финалах за последний год дались ему с огромным трудом. В Пекине-2024 он вырвал титул на тай-брейке третьей партии почти за 3,5 часа, а на «Ролан Гаррос» вообще совершил какой-то немыслимый камбэк с 0:2 по сетам, 3:5 и тройного матчбола на своей подаче в четвёртой партии. Отыграв те матч-пойнты, Карлос поймал кураж, не дал сопернику шансов успешно подать на матч, в пятом сете уже сам не подал на матч, однако разгромил Янника на решающем тай-брейке – 10:2. Финальная битва длилась 5,5 часа!

Но через месяц с небольшим Синнер взял реванш в финале Уимблдона. Там такой драмы не получилось, хотя волевая победа была – первый сет остался за Алькарасом со счётом 6:4, после чего Янник выиграл три партии подряд с аналогичным счётом. Для Синнера это первый титул на Уимблдоне, который он добавил к двум подряд победам на Australian Open и прошлогоднему титулу US Open. Янник стал первым итальянцем, взявшим Уимблдон в мужском одиночном разряде, прервал победную серию Карлоса на этом турнире (испанец становился тут чемпионом в 2023 и 2024 году) и нанёс испанцу первое поражение в финале «Шлема» – до того у него было 5-0 в этих поединках. Кстати, у самого Синнера в финалах мэйджоров 4-1, так что проигрывали они такие важные матчи пока что только друг другу.

Ещё один интересный момент, касающийся личных встреч: Алькарас и Синнер стали лишь пятой парой теннисистов, сыгравшей между собой не менее чем в четырёх финалах турниров ATP до того, как кому-либо из них исполнилось 25 лет. Здесь нужно отметить, что речь именно о соревнованиях под эгидой ATP, то есть турниры «Большого шлема» в зачёт не идут. Ранее аналогичного результата добились Джон Макинрой с Иваном Лендлом (в 1983 году), Борис Беккер со Стефаном Эдбергом (в 1990-м) и Рафаэль Надаль с двумя своими главными соперниками – Роджером Федерером (в 2006-м) и Новаком Джоковичем (в 2011-м).

Кстати, из трёх предыдущих финалов ATP между ними Синнер выиграл только первый, на грунте Умага-2022. Про два других финальных поединка мы уже вспоминали – это Пекин-2024 и Рим-2025.

Матч Алькараса с Синнером состоится в понедельник, 18 августа. Игра начнётся не раньше 22:00 мск.

Личные встречи Синнера и Алькараса (5-9)