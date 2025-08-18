Кудерметова не смогла выйти в крупнейший финал в карьере. Россиянка не сдержала слёз

Несмотря на поражение, Вероника поднимется на 10 мест в рейтинге и станет сеяной на US Open. За титул Цинциннати сразятся Швёнтек и Паолини.

В воскресенье, 17 августа, на супертурнире в Цинциннати (США) состоялись женские полуфиналы. В первом матче дня играли чемпионка Уимблдона-2022 Елена Рыбакина, посеянная девятой, и шестикратная победительница турниров «Большого шлема» Ига Швёнтек.

У Рыбакиной сетка оказалась сложнее, чем у Швёнтек. На пути к полуфиналу казахстанская теннисистка выбила двух чемпионок ТБШ. Над Мэдисон Киз Елена одержала волевую победу (6:7 (3:7), 6:4, 6:2), а с первой ракеткой мира Ариной Соболенко расправилась в двух партиях (6:1, 6:4). Швёнтек же не потеряла ни сета во встречах с Анастасией Потаповой, Сораной Кырстей и Анной Калинской, а в третьем круге с Мартой Костюк и вовсе не играла, так как украинка снялась ещё до матча.

После выхода в полуфинал Рыбакина рассказала, чего ожидает от нового противостояния со Швёнтек. «Она прекрасный игрок. Конечно, матч будет сложным. Постараюсь сосредоточиться на себе и восстановиться. Надеюсь, смогу показать хороший теннис», — сказала Елена в интервью на корте.

Рыбакина и Швёнтек до отчётного поединка успели девять раз сыграть друг с другом в официальных матчах. Счёт был 5-4 в пользу польки, в том числе 4-2 на харде. В этом году Ига победила Елену на United Cup (7:6 (7:5), 6:4), в четвертьфинале Дохи (6:2, 7:5) и в четвёртом раунде «Ролан Гаррос» (1:6, 6:3, 7:5).

«На United Cup был, наверное, один из моих лучших матчей в этом сезоне. Я чувствовала, что нужно добавить, особенно в первом сете, — нужно было либо сделать брейк, либо дойти до тай-брейка, точно не помню. Но помню, что думала: этого недостаточно. С Еленой всегда очень интенсивные матчи, у тебя не так много шансов, потому что она хорошо подаёт. Она отлично двигается, особенно учитывая её рост, и хорошо закрывает корт.

Действительно нужно быть максимально собранной и использовать возможности, когда она играет на своём уровне. И да, на этом покрытии, с этими мячами, я даже не смотрю сейчас, но могу представить, что она действует очень точно. И когда чувствует игру, её удары обычно ложатся в корт. Поэтому нужно просто играть в свой теннис, быть стабильной и использовать те шансы, которые появляются», — сказала Швёнтек на пресс-конференции после выхода в полуфинал.

В начале первого сета борьба была равной — пожалуй, с небольшим преимуществом Рыбакиной. Подача шла как надо, да и на приёме у Елены эпизодически что-то получалось. В седьмом гейме количество перешло в качество: Швёнтек взяла лишь одно очко на подаче и подарила сопернице брейк. Рыбакина без проблем подтвердила его — 5:3.

И после этого Елену словно подменили — куда что подевалось? При 5:4 казахстанская теннисистка не подала на партию, потом отдала ещё два гейма и в итоге проиграла четыре гейма подряд — 7:5 в пользу Швёнтек. Полька в концовке была явно сильнее и ничего не позволила сопернице. Шесть эйсов при отсутствии двойных ошибок — слабое утешение для Рыбакиной.

Елена Рыбакина Фото: Dylan Buell/Getty Images

Во второй партии дело шло к быстрой победе Швёнтек. Рыбакина не выдерживала атак соперницы и часто ошибалась. Ига в итоге и выиграла сет, а вместе с ним и матч, но за это ей всё же пришлось побороться. В четвёртом гейме она добилась брейка, а затем подтвердила его под ноль — 4:1.

Шестой гейм Рыбакина начала с 0:40 — это была её низшая точка на данном отрезке. Казалось, Елену уже ничто не спасёт, ведь соперница вышла на тройной скрытый матчбол. Однако представительница Казахстана отыграла его, а в следующем гейме была близка к тому, чтобы сравнять счёт по брейкам, но упустила двойной брейк-пойнт, и вместо 3:4 стало 2:5.

В восьмом гейме Швёнтек не использовала двойной матчбол на приёме, но это ни на что не повлияло. Девятый гейм полька начала с 0:30, но больше не отдавала очков и использовала первый же матчбол — 7:5, 6:3 за 1 час 40 минут.

«Поначалу уровень был просто сумасшедшим. Мы играли так быстро, что иногда не успевали за мячом. На корте я сыграла интенсивно и качественно. Очень довольна выступлением», — сказала Швёнтек в интервью на корте. Полька впервые сыграет в финале Цинциннати. Благодаря сегодняшней победе она квалифицировалась на Итоговый чемпионат WTA. Для Иги это будет третий финал в сезоне и 29-й в карьере (в предыдущих 28 матчах у неё 23 победы и пять поражений).

* * *

Во втором полуфинале 36-я ракетка мира Вероника Кудерметова вышла на корт с двукратной финалисткой ТБШ Жасмин Паолини (7). Кудерметова показала отличную форму в Цинциннати, проиграв за предыдущие пять встреч всего один сет, в третьем круге с Кларой Таусон. Чемпионку Олимпиады-2020 Белинду Бенчич во втором круге Вероника прошла в двух партиях (6:4, 7:6 (7:0)), а бывшую россиянку Варвару Грачёву в четвертьфинале и вовсе разгромила — 6:1, 6:2.

У Паолини сетка была ещё сложнее: второй раунд — бывшая третья ракетка мира Мария Саккари, четвёртый круг — двукратная чемпионка мэйджоров Барбора Крейчикова, четвертьфинал — другая двукратная победительница ТБШ Кори Гауфф. Несмотря на это, итальянка отдала всего одну партию за четыре матча — с Гауфф в 1/4 финала (2:6, 6:4, 6:3).

Ранее Кудерметова и Паолини лишь однажды играли друг с другом, причём здесь же, в Цинциннати, только четыре года назад. В первом круге того турнира Вероника уверенно победила — 6:3, 6:2. Но с тех пор прошло много времени, и баланс изменился. Небольшим фаворитом (53 на 47) считалась Жасмин.

Первый сет оправдал предстартовые ожидания. Теннисистки быстро забирали свои геймы — долгих розыгрышей почти не было. В четырёх геймах из девяти проигравшая сторона не набирала ни одного очка. Один из этих геймов был взят на приёме, и неудачу потерпела Кудерметова. Россиянка провалила восьмой гейм, сразу после чего Паолини подала на матч — 6:3 за 27 минут. В последних трёх геймах Вероника выиграла только одно очко. Ей насчитали целых 20 невынужденных ошибок, а Жасмин, у которой лучше обстояли дела с первой подачей (78% против 61%), — девять.

Вероника Кудерметова Фото: Dylan Buell/Getty Images

В первой половине второй партии у Кудерметовой начались проблемы с подачей: процент попадания первой упал ниже 50%. На первых мячах в своих геймах она брала всё, а вот на второй подаче — почти ничего; неточностей было слишком много. Пятый гейм Вероника проиграла с 40:15 — этот брейк в исполнении Паолини мог стать решающим. Российская теннисистка, понимая, что матч уплывает, в одном из моментов не сдержала слёз.

Вероника Кудерметова Фото: кадр из трансляции

Однако Кудерметова боролась до последнего — и была вознаграждена. Паолини в 10-м гейме предстояло подавать на матч, но ей не удалось это сделать. Россиянка с третьего брейк-пойнта дожала соперницу и сравняла счёт — 5:5. Психологическое преимущество перешло к Веронике. На тай-брейке, состоявшемся через два гейма, Кудерметова удержала все свои мячи и дважды брала очки на приёме — 7:6 (7:2) за 1 час 4 минуты. В этом сете она восемь раз подала навылет.

В решающей партии ключевыми стали шестой и седьмой геймы. Кудерметова проиграла подачу, а затем попробовала зацепиться на приёме, имела брейк-пойнты, но упустила все три шанса. В девятом гейме Паолини под ноль подала на матч 6:3, 6:7 (2:7), 6:3 за 2 часа 21 минуту.

Для Паолини этот финал будет вторым в сезоне и девятым в карьере. Статистика итальянки в предыдущих своих матчах за титул — 3-5. Кудерметова, несмотря на поражение в финале, в новом рейтинге WTA поднимется на 10 строчек и станет 26-й ракеткой мира. Это означает, что Вероника попадёт в посев на предстоящем US Open.

Таким образом, в финале, который состоится в понедельник, 18 августа, встретятся Ига Швёнтек и Жасмин Паолини. В этот же день пройдёт и мужской титульный матч, в котором примут участие Янник Синнер и Карлос Алькарас.